Familienausflug ins Nachbarland: Der Raritätenzoo Ebbs in Tirol

Mal woanders hin? Mach deinen nächsten Trip doch mal nach Österreich. Der Raritätenzoo in Ebbs/Tirol ist ein tolles Ausflugsziel für Familien, gerade auch mit kleineren Kindern. Unterhalb des zahmen Kaisers liegt der Park in wunderbarer Landschaft. Das Gelände ist überschaubar und einem gemütlichen Tag steht nichts im Wege. Und die Preise sind, im Vergleich mit vielen anderen Zoos, noch günstig.

Raritätenzoo am Fuße des zahmen Kaisers

Unter dem Motto "exotisch, tierisch, sehenswert" präsentiert sich der privat geführte Tierpark in Ebbs. Es erwarten dich etwa 70 verschiedene Tierarten aus aller Welt. Etwa 500 Tiere leben im Zoo.

Die Anlage ist wunderschön in ein Waldstück am Fuße des zahmen Kaisers eingebettet. Ein kleiner Bach schlängelt sich durch das grüne Gelände. Der Zoo wirkt mit vielen Details und liebevoller Dekoration recht idyllisch. In familiärer Atmosphäre kannst du hier gut einige Stunden verbringen.

Direkt am Ein- und Ausgang findest du einen Kiosk mit Biergarten. Hier gibt es Eis, Getränke, Kaffee und einige kleine Speisen. Da die Terrasse überdacht ist, kannst du hier auch bei einem Regenschauer sitzen. Im Zoo gibt es außerdem zwei Rastplätze mit Spielplatz. Das gesamte Gelände ist gut mit Kinderwagen oder Rollstuhl befahrbar. Ebenso sind die Sanitäranlagen behinderten- und kindgerecht. Am Eingang kannst du auch Bollerwagen ausleihen.

Adresse: Raritätenzoo Ebbs, Haflingerweg, A-6341 Ebbs/Tirol (Großer gratis Parkplatz)

Raritätenzoo Ebbs, Haflingerweg, A-6341 Ebbs/Tirol (Großer gratis Parkplatz) Öffnungszeiten 2023: April, Mai täglich von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr); Juni, Juli und August täglich von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr); September, Oktober (bis zur Zeitumstellung) täglich von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr) - betrieblich bedingte, kurzfristige Änderungen sind vorbehalten

Barrierefreie Wege

Hängebauchschweine, Nasenbären und der lachende Hans

Der dekorativ gestaltete Bauernhof wird besonders jüngere Kinder mit Hühnern, Enten, Hängebauchschweinen, Meerschweinchen und Kaninchen begeistern. Einige Zootiere wie Hühner, Gänse und Enten laufen frei im Park herum. Hunde musst du daher anleinen. Insgesamt bietet der Ebbser Zoo vor allem kleinere Tiere: Löwen und Elefanten findest du hier nicht.

Nasenbären lassen sich im Raritätenzoo Ebbs besonders gut beobachten. Susy Bergmann

Neben Bauernhoftieren erwarten dich aber viele Exoten. Ein Höhepunkt sind sicher die Kängurus und die beliebten Erdmännchen. Zahlreiche exotische Vögel vom Emu bis zum Papagei oder dem frei fliegenden Ara begegnen dir. Vielleicht wird der lachende Hans aus Australien ein neuer Freund?

Besonders schön zu beobachten sind im Ebbser Zoo die Nasenbären. Über einsehbare Verbindungstunnel spazieren sie direkt über den Köpfen der Besucher*innen von Gehege zu Gehege. Dabei sind sie dir ganz nahe.

Was du in Ebbs sonst noch unternehmen kannst

Vor oder nach dem Parkbesuch bietet sich ein kleiner Spaziergang zum Wasserfall Ebbs und der sehenswerten Wallfahrtskirche St Nikolaus (Buchberg 811/2, A-6341 Ebbs) an. - Bleibst du länger, kannst du in der Umgebung interessante Wanderungen und Bergtouren machen.

Ganz in der Nähe befindet sich auch der Fohlenhof Ebbs, angeblich das älteste Haflinger-Gestüt der Welt. Du kannst das Gestüt mit seinen etwa 100 Haflinger-Pferden besichtigen. An Freitagabenden bietet das Gestüt außerdem Pferde-Shows an.

Das Café AUSZEIT ist die nächste Einkehrmöglichkeit und vom Raritätenzoo in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Ein hübsches Lokal mit Sonnenterrasse, Garten mit Bach und Spielplatz. Allerdings hat das Café nur Mittwoch bis Sonntag von 8:30 bis 14 Uhr geöffnet. Es hat sich auf Frühstück und Brunch spezialisiert. Willst du dort einkehren, reserviere am besten vorher.

Fazit

Ein Ausflug oder eine Kurzreise nach Ebbs in Tirol mit einem Besuch des Raritätenzoos ist wie für Familien mit Kindern gemacht. Im Zoo erwarten dich Natur- und Tiererlebnisse in reizvoller Landschaft. Der Park ist nicht zu überlaufen und bietet perfekten Familienservice.

