Corona-Gefahr im Urlaub: In diesen Ländern stecken sich die meisten Menschen an

Die Urlaubszeit ist eine Zeit des Entspannens. Abschalten, die Probleme des Alltags vergessen. Doch auch mehr als zwei Jahren nach Beginn der Pandemie bleibt das Coronavirus ein beherrschendes Thema.

In einigen Ländern ist die Corona-Lage nämlich so angespannt wie lange nicht, auch wenn die meisten Coronabeschränkungen mittlerweile aufgehoben worden sind. Abhängig vom Reiseziel kann ein hohes Infektionsrisiko bestehen. Laut den aktuellen Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) können die Länder mit dem höchsten Infektionsrisiko genau ausgemacht werden.

In Portugal herrscht die Omikron-Mutation BA.5

Im Portugal grassiert derzeit die hochansteckende Corona-Variante BA.5. Angesichts dessen ist das Land eines der Urlaubsziele mit dem höchsten Infektionsrisiko. Zwar sinken die Ansteckungszahlen derzeit wieder leicht, jedoch hat das Land 748,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die höchste Inzidenz herrscht dabei auf der Urlaubsinsel Madeira, gefolgt von der Azoren-Inselgruppe. Auch in Lissabon herrscht ein erhöhtes Ansteckungsrisiko.

Extrem hoch ist das Ansteckungsrisiko derzeit auch in Litauen. Hier liegt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bei 3.508,8 pro 100.000 Einwohner. Auf der bei Touristen sehr beliebten Insel Zypern ist die sieben Tage Inzidenz mit 810,6 ebenfalls sehr hoch. In Italien hängt das Infektionsrisiko vom genauen Urlaubsort ab.

In Venedig liegt die 7-Tage-Inzidenz etwa bei 382. Die höchsten 7-Tage-Inzidenzen sind in der Region von Rom (445), Cagliari/Sardinien (658), Palermo (446) und Ravenna (434). Dabei kann festgehalten werden, dass die Corona-Lage im Norden insgesamt entspannter ist, als im Süden.

Deutschland mit hohen Inzidenzen in fast allen Bundesländern

In Deutschland sind die Infektionszahlen ebenfalls sehr hoch. Deutschlandweit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 690.4. Die höchsten Infektionszahlen sind dabei in Niedersachsen (921.5), Schleswig-Holstein (895) und dem Saarland (823.1). In Bayern beträgt die 7-Tage-Inzidenz 564,0.