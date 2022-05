Normalerweise arbeiten Mietwagenanbieter mit teuren Dienstleistern, die Mietwagen wieder von A nach B überführen. Movacar geht die Sache anders an! Das Startup macht diese Überführungsfahrten auf movacar.de* buchbar. So kommst du günstig an einen Mietwagen für deinen nächsten Urlaub. Movacar bietet ausgewählte Strecken für nur 1 Euro an, viele davon mit der Option, einen geräumigen Camper zu mieten..

Doch Movacar setzt noch einen drauf: Viele Anbieter schenken dir die Tankfüllung zu deinem 1-Euro-Mietwagen, der Sprit für deine Tour ist also inklusive. Eine Win-Win-Situation: Du kannst dir ein Auto für 1 Euro mieten (die so gen. Einwegmiete) und der Mietwagenanbieter spart sich die Kosten für die Überführung. Darunter viele beliebte Strecken* wie München-Turin, Leipzig-Sevilla oder Stuttgart-Marseille.

Movacar bietet dir die Möglichkeit, komfortabel und flexibel mit einem Mietwagen von einer Stadt in die andere zu kommen. Und das zum Sparpreis von nur 1 Euro.* Bei vielen Angeboten ist die Tankfüllung inklusive, genaue Infos werden im Angebot angezeigt (mehr dazu in unserem FAQ). Und viele Strecken werden mit Campervan angeboten. Im Vergleich zu öffentlichen Verkehrsmitteln hat der Mietwagen die Vorteile, dass zu zeitlich flexibel bist, einen hohen Reisekomfort genießen und die Anzahl der Mitfahrenden frei wählen kannst.

Das Angebot ist so günstig, dass du wahrscheinlich Zweifel hast, ob da nicht doch ein Haken ist. Wir können dich beruhigen: Movacar ist ein etabliertes Unternehmen, welches eine Win-Win-Situation für Autovermieter und Mieter, die eine günstige Reiseoption suchen, schafft. Zu den Partnern von Movacar gehören bekannte Mietwagenfirmen wie Europcar, AVIS oder Roadsurfer.

Auto mieten: Einwegmiete für 1 Euro - so funktioniert's

Das Prinzip ist so einfach wie genial: Vermieter von Mietwagen müssen ihre Autos dorthin verteilen, wo die Nachfrage hoch ist. Für diese Leerfahrten beauftragen sie professionelle Fahrdienste, die viel Geld kosten. Movacar reduziert die ungenutzten Leerfahrten und bietet die Mietwagen für eine 'One-way'-Fahrt zum absoluten Schnäppchenpreis an, darunter auch viele Camper. Der Vermieter spart sich so Kosten für die Überführung, der Mieter profitiert von einer günstigen Einwegmiete - und obendrein leisten die Beteiligten so einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz.

Nachdem du dich für ein Auto entschieden hast, erhältst du eine Buchungsbestätigung. Für die Abholung benötigst du dann nur noch deinen Führerschein, Ausweis und eine Kreditkarte mit deinem Namen. Zur Absicherung wird eine Kaution auf deiner Kreditkarte reserviert. Diese erhältst du jedoch wieder, wenn du das Fahrzeug pünktlich am vereinbarten Ort wieder abgibst. Bei Angeboten mit inkludierter Tankfüllung bekommst du das Geld für Tankbelege im Nachgang zurückerstattet.

1-Euro-Mietwagen: Deine Vorteile & Urlaubsinspiration

Movacar bietet eine große Streckenauswahl*, die du nach Ort und Datum filtern kannst. Sollte für dich nicht die richtige Strecke dabei sein, kannst du dir einen Streckenalarm aktivieren, der dich informiert, wann die Strecke wieder verfügbar ist. Und für eine Einwegmiete von nur 1 Euro fällt es doch leichter, den Urlaubsplan über den Haufen zu werfen.

Diese Vorteile machen das Angebot von Movacar einzigartig:

du reist komfortabel & flexibel von A nach B, viele beliebte Strecken quer durch Europa

Urlaub und Roadtrip für 1 Euro, viele Strecken mit Campervan

bei vielen Angeboten ist Tankfüllung inkludiert, so sparst du doppelt

mit Gutscheincode "AMZ22" zusätzlich 10 Euro Amazon-Gutschein abstauben

du hast genügend Zeit (i. d. R. 24-72 Stunden), um das Auto an den Bestimmungsort zu bringen

die Buchung enthält genügend Inklusiv-Kilometer für kleine Abstecher

die Miete enthält ein Schutzpaket - so bist du im Schadenfall abgesichert

Upgrades wie Kindersitz können vor Ort dazu gebucht werden

Campervan mieten: Beliebte Strecken für Europa-Urlaub

Du planst den nächsten Urlaub und bist zeitlich und örtlich flexibel? Dann lohnt sich das Angebot von Movacar doppelt. Denn hier sparst du bares Geld und bei vielen Strecken steht dir ein geräumiger Camper zur Verfügung. Wir haben das Streckenangebot durchstöbert* - das sind unsere Favoriten:

Trip nach Spanien

Ob von Nürnberg nach Malaga, von Berlin nach Madrid oder von München nach Barcelona - mit den Mietwagenangeboten für 1 Euro erreichst du beliebte Urlaubsorte in Spanien von ganz Deutschland aus. Auf dem Weg kannst du flexible Stopps einlegen und so zum Beispiel einen Abstecher nach Montpellier an der der französischen Mittelmeerküste machen.

Mit dem Mietwagen nach Österreich

Dir ist nach Erholung in den Bergen mit viel Natur? Dann können wir dir die Streckenangebote nach Österreich ans Herz legen, beispielsweise Berlin-Graz (mit Zwischenstopp in Prag) oder Trier-Gerasdorf bei Wien (mit Stopp in Nürnberg oder Regensburg).

Benelux, Schweiz & Co.: Dein Sommerurlaub durch Europa

Das Streckennetz von Movacar ist vielfältig, neben den Klassikern wie Spanien, Italien oder Frankreich sind wir auf folgende Angebote gestoßen:

Benelux mit Hauptstadt der EU, z. B. Freiburg/Breisgau- Brüssel mit Abstecher in Straßburg oder Luxemburg/Stadt

mit Abstecher in Straßburg oder Luxemburg/Stadt Traum von Amsterdam, beispielsweise Stuttgart-Amstelveen bei Amsterdam mit Besuch in Köln oder Düsseldorf

mit Besuch in Köln oder Düsseldorf Genfersee, z. B. Berlin-Genf mit Stopp in Basel oder Bern

Studi-Extra: Auto mieten und Amazon-Gutschein abstauben

Studierende aufgepasst: Wenn ihr euch ein Auto über Movacar mietet, bekommt ihr einen Amazon-Gutschein im Wert von 10 Euro geschenkt. Damit wird die Einwegmiete noch attraktiver. Nutzer hierzu den Rabattcode "STUDIRABATT" im Buchungsprozess. Das Angebot gilt seit Kurzem für Jedermann, nutze hier den Gutscheincode "AMZ22". So sparst du beim Auto mieten doppelt.

Natürlich muss es nicht immer gleich ein Urlaub oder Roadtrip sein. Das 1-Euro-Mietangebot von Movacar ist universell nutzbar:

Spontaner Städtetrip: Mit Movacar hin, mit dem Zug zurück.

Große Gegenstände von A nach B transportieren, z. B. Umzug.

Fernbeziehung pflegen: Regelmäßiger Besuch bei Partner oder Partnerin.

Häufig gestellte Fragen zu Movacar (FAQ)

Wann ist die Tankfüllung inkludiert?

Ob du den Tank zahlen musst oder nicht, ist abhängig vom Anbieter des 1 Euro Angebots. Dies wird im Angebot angezeigt.

Roadsurfer: Die erste Tankfüllung ist inklusive

Camper Vans: Die Autos werden vollgetankt übergeben und müssen vollgetankt abgegeben werden.

Europcar: Die Tankkosten für die Überführungsstrecke werden übernommen. Das Auto wird voll übergeben und muss vollgetankt wieder abgegeben werden.

Indie Campers: Die Betankungskosten werden für die gesamte Überführungsstrecke erstattet.

Um die Erstattung zu erhalten, kannst du deine Tankbelege über einen Link in der Movacar-Buchungsbestätigung hochladen.

Wie viel Zeit habe ich für die Fahrt?

In der Regel hast du mindestens 24 Stunden Zeit, das Auto von A nach B zu fahren. Sollte die Mietdauer von den 24 Stunden abweichen, ist das im konkreten Fahrzeugangebot erkenntlich. Für lange Strecken durch Europa hast du i. d. R. 48 oder 72 Stunden Zeit.

Was passiert, wenn ich das Auto zu spät abgebe?

Gibst du das Auto zu spät am vereinbarten Zielort ab, fallen für die Autovermieter zusätzliche Kosten an. Zu Beginn der Miete wird ein Kautionsbetrag auf deiner Kreditkarte reserviert. Solltest du das Auto zu spät abgeben, kann dir die Einwegmiete zum gültigen Preis des Anbieters berechnet werden. Läuft alles nach Plan, bekommst du die Kaution natürlich wieder zurück.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Um ein Auto zu mieten, musst du mindestens 21 Jahre alt sein und deinen deutschen Führerschein schon seit mindestens einem Jahr besitzen. Bei höheren Fahrzeugklassen beträgt das Mindestalter 25 Jahre. Für die Miete benötigst du eine Kreditkarte mit deinem Namen, welche du auch an der Abholung dabei haben musst. Der Name auf der Karte muss identisch mit dem auf dem Führerschein sein. Bei besonders hochwertigen Mietwagen wird evtl. darum gebeten zwei Kreditkarten mitzubringen.

Was passiert, wenn der Wagen beschädigt wird?

Im Falle eines Schadens gibt es eine Selbstbeteiligung. Je nach Fahrzeugklasse beträgt diese 650 Euro bis 1.500 Euro. Gegen Aufpreis bei der Anmietung kannst du den Betrag reduzieren. Wie hoch deine Selbstbeteiligung ist, wird dir im jeweiligen Angebot angezeigt.