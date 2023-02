Bananen als Leckerli für Hunde: Geeignet oder nicht ?

Kleine Naschereien sind bei Hunden ein gern gesehener Begleiter durch den Tag und stärken die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Bei uns Menschen sind Bananen gern gesehene Snacks für zwischendurch und liefern dabei viel Energie für den Tag. Ist die süße Frucht auch für deinen Hund geeignet?

Bananen als Leckerli?

Das wichtigste zuerst: Bananen sind für Hunde grundsätzlich nicht giftig. Demnach gilt, dass Hunde Bananen essen dürfen und dabei von den wertvollen Inhaltsstoffen profitieren können.

Bananen sind reich an Vitaminen und Ballaststoffen und damit schnelle Energielieferanten. Sie sind reich an Magnesium und voller Vitamine und Mineralstoffe, darunter insbesondere Kalium und Vitamin C. Dennoch solltest du die süße Frucht künftig nicht in großen Mengen in den Futternapf deines Hundes geben, denn das könnte sich negativ auf den Vierbeiner auswirken: Laut petplan.de können Bananen dann zu Herz- und Verdauungsproblemen führen.

Natürlich gibt es bestimmte Lebensmittel, die sich gar nicht als Leckerli eignen. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat auf ihrer Internetseite Avocado, Schokolade, Zitrusfrüchte, rohe Eier, Zwiebeln, Pilze und Tomaten als gefährliche Lebensmittel aufgeführt. Diese Lebensmittel können, sofern in größeren Mengen verzehrt, sogar lebensbedrohend für deinen Hund sein.

Empfohlene Verzehrmenge von Bananen

Grundsätzlich darf dein Hund Bananen essen, aber wie viel ist gut für ihn? Unterschiedliche Rassen vertragen Bananen unterschiedlich gut. Dalmatiner und englische Doggen sollten laut der Internetseite haustierratgeber.de überhaupt keine Bananen bekommen. Am besten sprichst du mit deinem Tierarzt oder deiner Tierärztin darüber, ob und wie viel dein Hund davon fressen darf.

Im Vergleich mit anderem Obst sind Bananen eher kalorienreich. Eine Banane ist etwa 120 Gramm schwer und enthält circa 100 Kilokalorien. Folglich sollten kleine Rassen nur wenige Stücke bekommen, während größere Rassen auch etwas mehr Banane vertragen können. Bei übergewichtigen Hunden solltest du Bananen eher selten anbieten. Im Zweifel kann Banane an einem Tag als besonderes Leckerli gewählt werden, an dem der Hund besonders viel Auslauf hatte und damit bereits einige Kalorien verbrannt hat.

Übrigens stellt auch die versehentlich gefressene Bananenschale laut der Internetseite haustierratgeber.de kein Problem dar. Bananenschalen sind grundsätzlich nicht giftig, aber für deinen Hund schwer verdaulich. Gleichzeitig ist es möglich, dass die Schale mit Pestiziden behandelt wurde. Diese Stoffe können beim Hund unter Umständen zu Übelkeit und Erbrechen führen. Räume die Schale also lieber weg, bevor dein Hund sie findet.

Banane gegen Durchfall

Auch bei deinem Vierbeiner ist Durchfall eine lästige und Kräfte zehrende Erkrankung. Gerade hier können Bananen jedoch einen besonderen Einsatzzweck haben.

In Bananen ist Pektin, ein löslicher Ballaststoff, enthalten. Dieser kann dazu beitragen, die Verdauung zu regulieren. Bei Durchfall kannst du also versuchen, deinem Hund etwas Banane zu verabreichen. Verdauungsbeschwerden können laut haustierratgeber.de damit eventuell schneller abklingen.

Bitte beachte jedoch trotzdem, dass auch hier nicht eine zu große Menge verabreicht werden sollte. Im Zweifel solltest du bei Durchfall deines Hundes den Gang in die Tierarztpraxis antreten.

Fazit - Bananen sind grundsätzlich nicht gefährlich für Hunde

Bananen sind für Hunde grundsätzlich nicht giftig. Je nach Hunderasse solltest du bei der Verzehrmenge, gerade im Hinblick auf Größe und Gewicht deines Hundes, jedoch zurückhaltend agieren. Eine zu große Menge Banane kann sich bei deinem Hund unter Umständen negativ auf die Gesundheit auswirken. Kläre die Verzehrmenge am besten tierärztlich ab. Wenn du deinem Hund nicht regelmäßig Banane als Leckerli geben magst, so kann die Gabe zumindest im Fall von Durchfall eine Option für dich darstellen.

