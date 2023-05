WLAN-Gefahr am Handy: Studie zeigt, wann du aufpassen musst

Bei der Nutzung des Handys gibt es immer wieder Dinge, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. So sollte man grundsätzlich darauf verzichten, Fotos mit der WhatsApp-Kamera aufzunehmen und das Smartphone sollte man in wichtigen Momenten auch nicht neben sich legen. Jetzt haben Experten sich zum WLAN auf dem Handy geäußert - immer anlassen ist demnach keine besonders gute Idee.

Was klar ist, ist die Funktion eingeschaltet, geht das unterwegs immer auf Kosten des Akkus. Der ist schneller leer, wie das Technikmagazin Chip in seinem Praxistipp dazu angibt. Aber es gibt noch wesentlich wichtigere Gründe, auf das WLAN unterwegs zu verzichten.

WLAN am Handy wird unterwegs zum Sicherheitsrisiko

Die Universität Hamburg hat sich dem Thema bereits in einer, im Jahr 2022 veröffentlichten Studie angenommen. Die Untersuchungen dazu zeigen alarmierende Ergebnisse für alle Handynutzer. Wer sich außerhalb des eigenen Netzwerks aufhält oder aktuell gar kein WLAN benutzt, der sollte die Funktion immer ausgeschaltet lassen.

Wo liegt das Problem? Ist das WLAN aktiviert, dann sucht das Handy in der Umgebung ständig nach Verbindungsmöglichkeiten mit Netzwerken. Die Folge: Man hinterlässt dadurch eine Art Fingerabdruck in den unterschiedlichen Netzwerken - perfekt für Hacker. Besondere Vorsicht ist laut Studie und Experten in den kostenlosen Netzwerken geboten. Wer es darauf anlegt, der kann sich über diesen Weg Zugang zu privaten Daten verschaffen.

In der Studie der Universität Hamburg wurden für eine umfangreiche Testung 252.242 WLAN-Suchen von Telefonen in einer Fußgängerzone mithilfe von Antennen überprüft. Das Ergebnis: Es wurden 23.2 Prozent SSIDs gefunden. Heißt, über 58.000 Namen von WLAN-Netzwerken, über die sich die Telefone in der Vergangenheit bereits eingewählt hatten, konnten identifiziert werden.

Über WLAN-Studie wurden Passwörter und Adressen gehackt

Mit der Studie konnten zudem Passwörter, Namen, E-Mail-Adressen und sogar Adressen herausgefunden werden. Das Fachmagazin Chip fasst in einem Bericht die wichtigsten Hinweise zum WLAN auf dem Handy ebenfalls zusammen:

Um Akku zu sparen, sollte das WLAN immer ausgeschaltet sein auf dem Handy.

Zudem sollten Sie Ihr WLAN ausschalten, damit kein Bewegungsprofil von Ihnen erstellt werden kann.

Bei eingeschaltetem WLAN lässt sich der Wohnort herausfinden - Einbrüche sind damit planbar für die Täter.

Betrüger können, laut Chip-Bericht, mit einer sogenannten WLAN-Box ein bekanntes Netzwerk vorspielen, damit sich das Handy damit verbindet. Tatsächlich können sie dann auf Ihre gespeicherten Daten und Passwörter zugreifen.

Wer sicher gehen möchte, dass die persönlichen Daten nicht geklaut werden können, der sollte lieber die mobilen Daten nutzen.