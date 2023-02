Wenn man bei WhatsApp in einer Nachricht etwas betonen will, gibt es einen versteckten Sonderzeichen-Trick. Dieser wirkt auch bei Smileys und anderen Emojis - da aber ein kleines bisschen anders als bei Buchstaben.

Wenn man vor ein Wort in WhatsApp bestimmte Sonderzeichen setzt, dann kann man diese damit formatieren. Stellt man vor und nach einem Wort beispielsweise Sternchen * dann erscheinen diese beim Empfänger fett. Unterstriche _ machen die Schrift wiederum kursiv und mit Tilden ~ kann man ganze Wörter und Sätze durchstreichen. So sieht das Ganze am Ende aus:

*inFranken.de* - inFranken.de

_inFranken.de_ - inFranken.de

~inFranken.de~ - inFranken.de

Die Sonderzeichen können aber viel mehr. Beispielsweise Chip.de macht auf einen Trick aufmerksam, wie man auch das Aussehen von Emojis mit *, _ oder ~ verändern kann. Setzt man nämlich ein Emoji zwischen die Zeichen und verschickt es ohne zusätzlichen Text, dann wird es automatisch kleiner. Denn normalerweise werden einzeln verschickte Emojis vergrößert dargestellt, was in bestimmten Fällen stören kann.

Wie das ganz einfach klappt? Konkret nimmt man beliebig eines der drei Sonderzeichen und setzt das Emoji dazwischen. Dass die Formatierung beim Abschicken durchgeführt wird, erkennt man ganz einfach daran, dass die Sonderzeichen grau dargestellt werden.

Nützliche Sonderzeichen - Schrift formatieren und Emojis schrumpfen

Leider funktioniert der Trick nur bei Emojis, nicht aber bei Gifs oder Stickern. Immerhin bietet der Messenger-Anbieter bei Gifs einen hohen Gestaltungsspielraum. Denn die kann man über die Video-Funktion auch ganz einfach selbst erstellen.