"Abendstern", "Schneezauber", "Eiskristall": Hübsche Namen wurden für die Jacken von "Wellensteyn" ausgesucht, eine der erfolgreichsten deutschen Jackenmarken. Die perfekte Winterjacke zu finden ist jedoch gar nicht so einfach, Name hin oder her - warm, wasserfest, winddicht, aber trotzdem noch stylisch soll sie sein. Vor allem als Frau möchte man in der Winterjacke nicht an ein Michelin-Männchen erinnern, sondern immer noch feminin wirken. Die Suche nach der perfekten Winterjacke gestaltet sich also ganz schön schwierig.

Wellensteyn-Jacke bereits seit 2 Jahren selbst getestet

Meiner Meinung nach vereint alle oben genannten Punkte meine Wellensteyn-Jacke "Darling". Aber mal von Anfang an: Seit November 2017 trage ich meine Wellensteyn-Jacke und bin mittlerweile zu einem großen Fan geworden. Und zwar aus folgenden Gründen:

Absolut wärmend, auch bei Minusgraden

Wind-, wasser- und schmutzfest

Große Kapuze, in der man quasi verschwindet

Weicher Fleece in den Innentaschen und der Kapuze

Große Jackentaschen zum Verstauen von Geldbeutel, Handy etc.

Auch optisch schneidet die Darling-Wellensteyn-Jacke bei mir sehr positiv ab. Durch den zum Rücken länger werdenden Schnitt betont sie die Figur und wirkt daher sehr feminin. Sehr ähnlich zum Modell "Darling" und wahrscheinlich noch ein bisschen praktischer ist das Modell "Schneezauber", da die Jacke noch etwas mehr Außentaschen und damit Platz zum Verstauen von wichtigen Dingen bietet. Viele andere Wellensteyn-Modelle haben zur Betonung der Taille zusätzlich einen Gürtel oder einen Tunnelzug.

Große Auswahl auch für Männer

Insgesamt sehen die Wellensteyn-Jacken aber sehr neutral aus, und auch für Männer gibt es eine ganze Bandbreite an Winterjacken zur Auswahl. Beispielsweise die Funktionswinterjacke "Cape Horn" mit Gummizug und integriertem Windfang in schlichter Optik.

Minuspunkt im Gewicht

Obwohl ich sehr zufrieden mit dem Kauf meiner Wellensteyn-Jacke bin, gibt es für mich einen großen Nachteil: Das Gewicht. Die Wellensteyn-Jacke "Darling" und auch die meisten anderen Modelle sind sehr schwer. Das Gewicht verteilt sich zwar beim Tragen auf die Schultern, allerdings wird man trotzdem etwas "runtergezogen", und man merkt den Unterschied zu einer leichteren Jacke wie beispielsweise einer Softshelljacke, deutlich.

Fazit

Für mich persönlich gibt es keine wärmere und praktischere Jacke im Winter als eine Wellensteyn-Jacke, und der Kauf der nicht ganz günstigen Jacken lohnt sich meiner Meinung nach absolut, da man die Jacke dank der guten Qualität mehrere Jahre bis Jahrzehnte besitzt. Allerdings kann ich auch verstehen, wenn einige über das Gewicht der Jacke nicht hinwegsehen können.

