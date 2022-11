Am gestrigen Freitagwar Black Friday. Doch während des gesamten Wochenendes bis hin zum Cyber Monday (28. November 2022) können weiterin tolle Schnäppchen ergattert werden. Auch am Black Weekend kommen unter anderem Technik-Fans auf ihre Kosten. So gibt es beispielsweise bei Media Markt Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase 18 Prozent günstiger.

Apple AirPods Pro mit MagSafe für 229 Euro

Die erste Generation der Apple AirPods gibt es seit Dezember 2016. Anschließend folgten die zweite und dritte Generation. Darauf folgend gab es die AirPods Pro, die zweite Generation der AirPods Pro und die AirPods Max.

Die Geräte haben sich fortlaufend verbessert. Besonders herausragend sind die neuesten AirPods Pro: Apple stellte am 7. September 2022 die zweite Generation der AirPods Pro vor. Sie unterscheiden sich durch eine verbesserte Geräuschunterdrückung und der Möglichkeit, die Lautstärke direkt an den Stäben zu verändern. Die Ladeschale kann neben MagSafe auch mit einem Ladegerät für die Apple Watch drahtlos geladen werden. Die neuen AirPods Pro 2* sind bei Media Markt für zum Preis von 299 Euro zu haben.

Wer sparen möchte, sollte zum Vorgängermodell greifen: Bei Media Markt gibt es aktuell die Apple AirPods Pro mit MagSafe für 229 Euro - also 17 Prozent günstiger als zum regulären Preis von 279 Euro. Und wer darüber hinaus auch auf das "Pro" verzichten kann, kommt noch günstiger davon. Die "normalen" Apple AirPods mit Ladecase (2. Generation) hat Media Markt zum Black Friday aktuell um 27 Prozent reduziert - sie kosten 115 statt 159 Euro.

Erfahrungsbericht: AirPods sind ihr Geld wert

Unsere Redakteurin Antonia Kuhn ist selbst Besitzerin von Apple AirPods. Hier schildert sie ihre Erfahrungen.

"Ich besitze selbst die Apple AirPods der ersten Generation und verwende sie bis zum heutigen Tag sehr gern. Egal, ob beim Spazierengehen, zum Sport oder zum Podcast-Hören im Bett. Sie verbinden sich problemlos mit meinem iPhone und bieten einen tollen Sound.

Die AirPods sitzen perfekt im Ohr, ohne zu drücken, und fallen auch bei stärkerer Belastung, wie beispielsweise beim Joggen, nicht heraus. Auch der "elektrische Zahnbürste"-Anblick, über den sich viele im Netz lustig machten, ist mittlerweile weitgehend akzeptiert. AirPods sind einfach super praktisch und ich könnte mir einen Alltag ohne In-Ear-Kopfhörer gar nicht mehr vorstellen. Täglich sind die kleinen Geräte im Einsatz. Zugegeben: Durch ihre kleine Größe können sie schnell verloren gehen. Daher mein Tipp: Wenn ihr sie nicht benutzt, solltet ihr sie sofort wieder in ihr zugehöriges Case zurückstecken. Dadurch laden sie sich außerdem wieder auf.

Mein einziger Kritikpunkt: Die Aufladung der AirPods hält bei meinen Geräten nach etwas mehr als drei Jahren Dauereinsatz nicht mehr lange. Nach spätestens zwei Stunden müssen die Kopfhörer wieder zurück in ihr Case gesteckt werden. Daher könnten die AirPods durchaus interessant für mich werden. So verspricht Apple bis zu 6 Stunden Klangerlebnis bei nur einer einzigen Ladung."

Mehr spannende Back-Friday-Angebote