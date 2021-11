Adventszeit ist Kalenderzeit

ist Kalenderzeit Vorfreunde auf Weihnachten mit besonderen Begleitern wecken

Originell befüllt: Die 20 außergewöhnlichsten Adventskalender 2021

Im wenigen Tagen beginnt die Vorweihnachtszeit. Und die Vorfreude auf das Fest steigt mit einem besonderen Adventskalender, schließlich versüßen die täglichen kleinen Geschenke die Tage bis Weihnachten. Simple Schoko-Adventskalender sind von gestern, dafür werden immer mehr Hersteller kreativ und produzieren außergewöhnliche Adventskalender. Wir haben 20 besondere Adventskalender für dich gesammelt.

Unsere Tipps für außergewöhnliche Adventskalender 2021

Bei den besonderen Adventskalendern 2021 ist für jeden etwas dabei. Ob Bier-Fan, Hobby-Heimwerker, Harry-Potter-Enthusiast oder Liebhaber adventlicher Zweisamkeit - für jeden von ihnen gibt es den passenden Kalender, um die Tage bis Weihnachten abwechslungsreich zu gestalten. Auch für Kinder gibt es tolle Adventskalender, beispielsweise von PAW Patrol oder Playmobil. Hier stellen wir dir unsere Empfehlungen für Top-Adventskalender vor, mit der ihr euch selbst beschenken - oder einen lieben Menschen überraschen - könnt. Mit dabei sind auch einige Schnäppchen, die kurz vor der Adventszeit zu Sparpreisen zu haben sind.

1. Amorelie: Erotischer Adventskalender in zwei Ausführungen im Preis reduziert

Mit diesem Adventskalender wird die Vorweihnachtszeit nicht besinnlich, sondern sinnlich: Im erotischen Adventskalender von Amorelie* stecken 24 Überraschungen aus den Bereichen Sextoys, Körperkosmetik und Soft-Bondage. Er ist in zwei Varianten erhältlich. "Das Original" ist ein Einstiegsprodukt für Paare mit keiner oder wenig Sextoy-Erfahrung - und ist aktuell im Black Friday-Sale bei Amazon für 74,92 statt 109,90 Euro zu haben (32 Prozent Rabatt). Der "Adventure" richtet sich an erfahrene Paare, die bereits in den Genuss eines Amorelie-Adventskalenders gekommen sind, er kostet bei Amazon 164,92 Euro (statt 219 Euro - 25 Prozent Rabatt). Wer den Hersteller unterstützen kann sich die Kalender auch direkt bei Amorelie holen - auch läuft eine Rabattaktion.

2. Fränkischer Bier-Adventskalender: 24 ausgewählte Brauereien & Sorten

Der beliebte Adventskalender kombiniert weihnachtliche Vorfreude mit fränkischem Biergenuss. Egal ob Klassiker wie Pils, Helles und Weißbier, oder ausgefallenere Sorten wie Rauchbier, Bockbier und das ganz besondere Weihnachtsbier - hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei! Den Adventskalender erhältst du im Online-Shop von hier-gibts-bier.de für 57,99 Euro (zzgl. Versand). Schnell sein lohnt sich: Der liebevoll gestaltete Kalender ist streng limitiert.

3. Werkzeug-Adentskalender von Engelbert Strauss

24 hochwertige Tools und Equipments warten im Werkzeug-Adventskalender von Engelbert Strauss* auf ihre Benutzung. Damit ist der "Adventskoffer" der ideale Kalender für Heimwerker. Aktuell gibt es ihn 10 Euro günstiger (138,12 statt 148,12 Euro) - laut Händlerangaben beträgt der Wert der enthaltenen Werkzeuge aber 250 Euro. Und als Bonus gibt es noch ein Zweier-Set mit Shotgläsern.

4. Präsentiert von den "Ehrlich Brothers": magischer Adventskalender mit 24 Zaubertricks

Dieser Kalender ist aktuell auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste in der Kategorie "Zaubertricks": Kinder ab sieben Jahren können mit dem "Ehrlich Brothers" Adventskalender der Magie* bis Weihnachten 24 coole Tricks lernen. Der Kalender enthält die besten Kunststücke aus den drei Zauberkästen "Secrets of Magic", "Modern Magic" und "Street Magic".

5. VW-Adventskalender: In 24 Schritten zum Bulli

Für alle Fans des legendären VW-Busses: Dieser Adventskalender ist ein 24-teiliger Bausatz, sodass pünktlich zum Fest ein fertiges Modell des kultigen VW T1 ("Bulli") unter den Weihnachtsbaum gestellt werden kann. Das Set mit Metall-Karosserie und im Maßstab 1:43 ist aktuell 30 Prozent günstiger zu haben (41,99 statt 59,95 Euro). Hinweis: Es handelt sich zwar eigentlich um einen Adventskalender für 2020, doch wie bei fast allen Adventskalender spielt die Jahreszahl keine Rolle, da auf den Türchen nur der Tag vermerkt ist.

6. Bier-Adventskalender national/international: 24 Flaschen bis zum Fest

Anstoßen auf den Advent heißt es mit dem beliebten Bier-Adventskalender mit 24 Bieren aus aller Welt und Deutschland* kombiniert weihnachtliche Vorfreude mit Biergenuss. Ob Pils, Helles, Bock oder Weihnachtsbier: Der Adventskalender punktet mit einer vielfältigen Bierauswahl von 24 nationalen und internationalen Brauereien. Der Kalender kommt im wiederverschließbaren Geschenkkarton in edler Holzoptik und ist für aktuell 49,99 Euro bei Amazon zu haben.

7. Duftender Adventskalender von Primavera

Wer sich vor Weihnachten einfach nur wohlfühlen und entspannen möchte, sollte sich den Primavera-Adventskalender* genauer anschauen. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein anderer Duft - und zwar in Form eines Fläschchens mit Pflegeöl, ätherischem Öl oder anderen interessanten Duftmischungen. Die Palette reicht von A wie Aprikosenkernöl bis Z wie Zirbelkiefer. Die Essenzen sind laut Herstellerangaben in Bio-Qualität bzw. naturrein und eignen sich zur Anwendung auf Duftträgern, im Vernebler oder in der Duftlampe zur Raumbeduftung. Eine Pipette zur Entnahme liegt bei.

8. Saatgut-Adventskalender: 24 Samen für Kräuter, Obst und Gemüse

Das ist doch mal eine nette Idee für alle Hobby-Gärtner: In jedem der liebevoll gestalteten Überraschungstütchen des Saatgut-Adventskalenders von Own Grown* verstecken sich nachhaltige Samen von 24 ausgewählten Kräuter-, Obst und Gemüse-Sorten für Fensterbank, Balkon und Garten. Das Set ist aktuell von 34,90 auf 29,95 Euro heruntergesetzt und kommt mit Schnur aus Jute-Fasern und 24 Wäscheklammern aus Holz zum dekorativen Befestigen der Tütchen.

9. Douglas-Adventskalender: Ein Würfel voller Kosmetik

Einen Wert von 140 Euro haben die 24 ausgewählten hochwertigen Kosmetik-Produkte im Damen-Adventskalender von Douglas. Zu haben ist er für gut die Hälfte - 72,53 Euro. Besonders originell ist die Würfelform des Beauty-Kalenders.

10. Wikinger Craft Beer-Kalender aus der Wacken-Brauerei: Die Valhalla Preparation Box 2021

Ein schmackhaftes Trostpflaster für alle, die das Wacken-Festival vermissen. Der Wikinger Craft Beer Adventskalender 2021 enthält 23 Flaschen Wacken-Bier und ein nobles Glas mit Logo. 18 Sorten handgemachte Craft Biere warten auf die Verkostung zur Vorbereitung auf Valhalla. Und bevor du jetzt mit dem Rechnen anfängst: Das helle "Sleipnir", den Julbock "Ullr", das Nordic Red Ale "Yggdrasil", das Pale Ale "Crafty Loki" und das "Mjölnir" sind jeweils im Doppelpack Bestandteil des streng limitierten Bier-Sets.

11. Merry Spicemas: Gewürz-Adventskalender von Just Spices

Hinter den Türchen des "Merry Spicemas"-Adventskalenders von Just Spices verstecken sich 24 Gewürzmischungen in Tütchen* - von Klassikers wie dem "Pasta-Allrounder" und "Pizza-Gewürz" bis zum exotischen "Avocado Topping". Praktisch: Der Adventskalender kommt mit den passenden Rezept-Tipps für die jeweilige Würzmischung. Somit eignet er sich perfekt für Hobby-Köche, Liebhaber der italienischen Küche und eben alle, die gerne kochen und essen. Ein Hinweis muss sein: Dieser Kalender enthält Gewürze in Probiergrößen (Gesamtgewicht: 500 Gramm). Wer von "Just Spices" bereits überzeugt ist, kann auch zum großen Gewürz-Kalender mit 24 Packungen in Originalgröße* greifen. Der ist zwar eine ganze Ecke teurer, dafür gibt aber auch satte 4,5 Kilo Gewürze sowie ein Kochbuch ("Rezepte unter 30 Minuten") und einen 10-Euro-Rabatt von Amazon (via Coupon) on top.

12. Harry-Potter-Cube: Adventskalender mit magischen Accessoires

Für junge weibliche Harry-Potter-Fans ist dieser Würfel-Adventskalender* ein schöner Begleiter durch die Vorweihnachtzeit. Er enthält erstaunliche Überraschungen wie niedlichen Haarschmuck, kuschelige Socken, Abzeichen, Schnürsenkel, einen Schlüsselring, eine Anstecknadel, ein Armband mit Charms und den Unsichtbare-Tinte-Stift. Es handelt sich um ein in offizielles Harry-Potter-Produkt mit Accessoires aus Hogwarts und dem Gryffindor-Haus.

13. Brigitte-Adventskalender: Beauty-Produkte im Wert von über 430 Euro

Dieser Adventskalender macht schon seit Jahren viele Frauen glücklich - und ist dementsprechend heiß begehrt und schnell ausverkauft. Er enthält 24 Beauty- und Lifestyle-Produkte sowie hochwertige Schmuckstücke vom Marken wie Purelei, Babor, Clinique, Lancôme oder Carrera Culture of Care. Mit einem Angebotspreis von aktuell 94,45 Euro (statt 99,95 Euro) ist die Premium-Box zwar immer noch kein wirkliches Schnäppchen - davor beträgt der Warenwert laut Hersteller stolze 430 Euro.

14. Exit-Adventskalender für Spiele-Fans: Wer schafft es bis Weihnachten aus der Eishöhle?

Die angesagte Exit-Spielereihe von Kosmos eignet sich prima für eine Umsetzung als Adventskalender. Mit "Die geheimnisvolle Eishöhle" sind die 24 originellen Rätsel der fortlaufenden Abenteuergeschichte überschrieben. Ziel ist es alleine oder im Team bis Weihnachten aus der Eishöhle zu entkommen. Kreiert wurde die Adventskalender-Spiel-Kombi von den Exit-Erfindern Inka und Markus Brand.

15. PAW Patrol-Adventskalender mit Spielfiguren und Zubehör

Für alle kleinen Fans der Serie PAW Patrol gibt es auch in diesem Jahr einen Adventskalender*. Hinter den Türchen stecken Figuren, mit denen eine schöne Winterlandschaft mit all den Hunden aus der Serie nachgebaut werden kann. Neben Welpen-Figuren befinden sich Hubschrauber, Bäume, Schlitten und weitere Figuren im Adventskalender. Der Kalender kann aufgeklappt werden, wodurch er zur Kulisse des PAW Patrol-Universums wird. Der Adventskalender eignet sich für Kinder ab drei Jahren.

16. Marvel-Adventskalender: 24 Superhelden als Pocket-Pops

Marvel-Fans müssen die Adventskalender haben: ein Funko-Pop Marvel-Kalender mit 24 Sammelfiguren*. Zwar ist nicht beschrieben, welche Charaktere aus dem Marvel-Universum genau enthalten sind - das Produktbild zeigt aber unter anderem Iron Man, Captain Merica, Rocket Racoon, Thanos und Venom. Hinweis: Der Kalender ist ein UK-Import und aktuell rund 10 Euro im Preis reduziert.

17. Chili- und BBQ-Adventskalender: Milder oder höllisch scharfer Advent?

Würzig wird Weihnachten mit diesem originellen Adventskalender aus Österreich: Im Chili- und BBQ-Adventskalender stecken feurige Saucen in zufälliger Reihenfolge. Verpackt sind die Würzpasten in verschließbaren Gläsern. Die Schärfegrade reichen von mild bis höllisch, wobei schon Produktbezeichnungen wie "Rojo Infernale Hot-Sauce", "BBQ Reaper" oder "End Of Sanity" die Zunge brennen lassen.

18. Veganer Adventskalender mit milchfreier Schokolade: gluten- und nussfreier Genuss

Jaja, ich weiß: Weiter oben haben wir geschrieben, dass Schoko-Kalender sowas von gestern sind. Aber gestern gab es auch keine Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten - jedenfalls gefühlt. Deshalb halten wir den veganen Adventskalender von Nomo mit milchfreier Schokolade*, die außerdem gluten- und nussfrei ist, für eine gute Idee - und haben ihn deshalb mit in die Liste genommen.

19. Schnäppchen-Tipp für Filmfans: Zurück in die Zukunft-Adventskalender von Playmobil krass reduziert

"Niemand nennt mich eine feige Sau": Wer schon immer mal nachspielen wollte, wie sich Marty McFly empört, kann das mit diesem Adventskalender-Schnäppchen von Playmobil tun. Das Set besteht aus 97 Teilen mit Sammelfiguren und Zubehör aus der 80er-Kultfilm-Trilogie "Zurück in die Zukunft" ("Back to the future"). Schnäppchen deshalb, weil die Packung momentan nur schlappe 14,99 Euro kostet (statt 34,99 Euro, was satte 57 Prozent Rabatt bedeutet). Die 24-Tage-Zeitreise eignet sich sowohl als Sammelset für Erwachsene als auch als zum Spielen für Kinder ab 5 Jahren. Sie ist unter anderem mit Figuren von Marty, Jennifer, Biff und Doc Brown und dem Rathaus von Hill Valley bestückt. Leider nicht dabei ist der DeLorean, den es aber auch aktuell zum Sparpreis gibt - und zwar hier*. Sehr clever, Playmobil!

20. Swarovski: Der Luxus-Adventskalender für den etwas größeren Geldbeutel

Zum Abschluss präsentieren wir einen speziellen Schmuck-/Kristall-/Beauty-Adventskalender von Swarovski*. Er eignet sich wahlweise für Menschen, die gerade einmal Geld übrig haben, oder als vortrefflicher Beweis dafür, dass einem ein lieber Mensch 1299 Euro wert ist - denn so viel kostet die 3-Kilo-Box mit Swarowski-Produkten. Dafür gibt es aber nicht nur 24 Überraschungen, sondern 25. Immerhin. Und der Wert der Geschenke soll sich auf 1500 Euro belaufen.

Nicht das Passende dabei gewesen? Weitere originelle Adventskalender findest du bei Amazon*.