"It ends with us - Nur noch ein einziges Mal*" von Colleen Hoover ist weltweit auf den Bestsellerlisten. Doch das Buch aus dem Jahr 2020 hat relativ offen geendet - was vielen Fans missfallen hat.

Ende 2022 ist der zweite Teil des Liebesromans erschienen. "It starts with us - Nur noch einmal und für immer" ist sofort wieder auf die Bestsellerlisten geklettert. Doch der Folgeband bleibt hinter den Erwartungen zurück - findet zumindest die inFranken.de-Rezensentin in ihrem Erfahrungsbericht zum Roman.

"It starts with us - Nur noch einmal und für immer": Das ist der Inhalt

In dem "It ends with us"-Nachfolger geht wieder vorrangig um Lily, die sich von ihrem Ehemann Ryle getrennt hat und sich mit diesem arrangieren muss - immerhin haben sie eine gemeinsame Tochter. Doch dies gestaltet sich alles andere als einfach. Außerdem hat Lily wieder Kontakt zu ihrer alten Jugendliebe Atlas, den sie am Ende von "It ends with us - Nur noch ein einziges Mal" wieder getroffen hat.

Atlas und Lily nähern sich wieder aneinander an und schwelgen dabei in alten Erinnerungen. Die Kapitel wechseln zwischen der Sichtweise von Lily und Atlas und geben so einen ungewohnten Einblick in das Leben und Denken von Atlas. Der erste Band war nämlich ausschließlich aus Lilys Perspektive geschrieben. Atlas hat selbst mit einigen familiären Problemen zu kämpfen und muss hier einiges sortieren.

Ryle hat die Scheidung von Lily noch immer nicht überwunden. Auch in der Fortsetzung will er an seiner Beziehung zu Lily festhalten und überschreitet dabei Grenzen. Lily und Atlas versuchen in all den komplizierten Beziehungsflechten ihre alte Liebe wieder aufflammen zu lassen.

Rezension mit Spoiler: Fortsetzung erzählt kaum Neues

Wie die grobe Inhaltsbeschreibung schon vermuten lässt, erzählt der Folgeband "It starts with us - Nur noch einmal und für immer" kaum Neues. Zwischenzeitlich werden sogar dieselben Anekdoten und kleinere Geschichten aus dem ersten Band haargenau so wieder erzählt, sodass ich mich kurz fragte, ob ich wirklich ein anderes Buch lese.

Auch die Herausforderungen, die sich Lily, Atlas und Ryle stellen müssen, sind die gleichen wie vorher. Es ist fast schon enttäuschend, wie wenig die Protagonistin Lily aus ihrer Vergangenheit gelernt hat und alte Fehler wiederholt. Auch die Tatsache, dass Lily einen neuen Mann braucht (Atlas), um ihren gewalttätigen Ex-Mann in die Schranken zu verweisen, ist in meinen Augen keine gute Botschaft an Leser*innen.

Wer den ersten Band sehr geliebt hat und bereit ist, auch Wiederholungen in Kauf zu nehmen, für den ist "It starts with us - Nur noch einmal und für immer" sicherlich ein schönes Buch. Endlich bekommen die Protagonisten Lily und Atlas ihr lang ersehntes Happy End. Wer jedoch kein Super-Fan des ersten Buches ist - so wie ich - für den war der zweite Teil wenig spannend. Die Autorin Colleen Hoover schreibt am Ende des Buches, dass sie den Roman vor allem auf Drängen der Fans geschrieben hat und dies merkt man dem Buch in meinen Augen auch an. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass das Buch den Hardcore-Fans von Lily und Atlas sehr gut gefallen könnte. Auf Amazon* finden sich beispielsweise überwiegend positive Rezensionen.

Informationen zu Autorin und Buch

Colleen Hoover ist laut eigener Aussage nichts so wichtig wie ihre Leserinnen. Seit der Veröffentlichung von "Weil ich Layken liebe" hat sie eine riesige Fangemeinde. Inzwischen ist sie die erfolgreichste Autorin von Liebesgeschichten der Welt und stürmt mit all ihren Romanen die Bestsellerlisten. 2023 wurde sie auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt des Time-Magazins aufgenommen. Colleen Hoover lebt mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen in Texas.

Buchtitel: "It starts with us - Nur noch einmal und für immer"

EUR 14,99

ISBN: 978-3-423-40006-0

Erscheinungsdatum: 18.10.2022

384 Seiten

Sprache: Deutsch

Übersetzung: Aus dem amerikanischen Englisch von Katarina Ganslandt und Anja Galić

