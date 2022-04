Wenn es bei der Renovierung der eigenen vier Wände um den Fußboden geht, stellt sich schnell die Frage: Welcher Fußboden soll nun verlegt werden? Die Auswahl ist groß - und jeder Boden hat seine Vorteile. Hier gibt es einen Überblick über die wichtigsten Vertreter auf dem Markt.

Ein Überblick der unterschiedlichen Fußboden-Arten

Parkett: Parkett überzeugt mit seiner Natürlichkeit und der Wärme, die der Fußboden ausstrahlt und trägt zu einer wohnlichen Atmosphäre bei. Je nach Behandlung ist Parkett recht pflegeleicht: Versiegelte Parkett-Böden sind grundsätzlich strapazierfähiger, geölte Böden sollte man hingegen regelmäßig mit einem geeignetem Pflegemittel behandeln.

Viny- & Designböden: Vinyl- und Designböden haben optisch den Charme von Echtholzböden, sind nebenbei sehr robust, pflegeleicht und können nahezu in allen Wohn- und Gewerbebereichen verlegt werden. Darüber hinaus sind sie fußwarm und bieten einen angenehmen Gehkomfort.

Laminat: Laminatböden sind mehrschichtig aufgebaute Bodenbeläge, die mit Kunstharz behandelt werden. Im Alltag erweisen sie sich als äußerst strapazierfähig und pflegeleicht. Die Klickverbindung der Laminatböden hilft beim einfachen und schnellen Verlegen.

Kork: Kork überzeugt als Boden mit seiner Nachhaltigkeit, seinem angenehmen Raumklima, seiner Widerstandsfähigkeit und der leichten Pflege. Darüber hinaus erzeugt das Korkmaterial eine hervorragende Trittschalldämmung und überzeugt durch seine schallisolierende Wirkung.

Teppich: Wenn man es gern weich und warm unter den Füßen hat, eignet sich ein Teppichboden. Doch hier lagern sich schnell Schmutzpartikel ab, sodass der Boden häufiger gereinigt werden muss.

Mehr Infos zu den unterschiedlichen Böden erhältst du in der BODENheimat von der Firma Farbe+Raum Geyer.

Wer ist Farbe+Raum Geyer?

Der Familienbetrieb Farbe+Raum Geyer ist ein Fußboden- und Raumausstatterunternehmen in vierter Generation aus Kulmbach. Das Unternehmen besteht aus 35 Mitarbeiter*innen (eine Mischung aus jungen Talenten und gestandenen Profis), welche sich um alle Belange kümmern, die bei der Neugestaltung von Räumen anfallen. Der Aufgabenbereich erstreckt sich von der Beratung über die Planung bis hin zur Durchführung von Kundenprojekten.

Was ist die BODENheimat?

Die BODENheimat ist ihr Onlineshop für hochwertige und nachhaltige Bodenbeläge. Hier kann man eine Vielfalt an Parkett-, Design-, Kork- und Linoleumböden in unserem digitalen Raumplaner visualisieren und vergleichen. Farbe+Raum Geyer hat ein ausgewähltes Bodensortiment mit viel Geduld und jahrelanger Erfahrung zusammengestellt.

Was erwartet dich in der BODENheimat?

Dich erwartet insbesondere ein großes Angebot an Böden mit natürlicher Schönheit – qualitativ hochwertig und in Europa produziert! Mit einem digitalen Raumplaner kannst du deinen Wunschboden mit nur einem Klick virtuell in deine vier Wände legen und begutachten. Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, bekommst du kostenlos bis zu fünf Muster direkt nach Hause geschickt. Auch die 800 m² große Ausstellung in Kulmbach ist immer einen Besuch wert. Hier hat das Unternehmen von den schönsten Böden Großmuster. Das Team freut sich auf deinen Besuch und zeigt dir auch ihr Gesamtsortiment rund ums Wohnen.

Wenn du dich für deinen Boden entschieden hast, kannst du zwischen verschiedenen Servicepaketen wählen: von der reinen Abholung der Ware bis zur vollständigen Montage vor Ort durch ihre Handwerker.

Welche Service-Option ist für dich die Beste?

Das kommt ganz auf deine Bedürfnisse und Fachkenntnisse an! Die Firma Geyer hat viele DIY-Kunden, die nur eine Lieferung wünschen. Kunden, die wenig Zeit haben, wollen den Boden gerne verlegt haben. Wenn du dir nicht sicher bist, empfehlen wir dir die Service-Option mit Verlegeberatung. Hier liefert ein Monteur den Boden an und gibt im Anschluss eine Verlegeberatung – hilfreiche Tipps und Tricks inklusive –, die den Erfolg der Verlegung sichern.

Was unterscheidet die BODENheimat von anderen Boden-Onlineshops?

Hinter der BODENheimat steht mit Farbe+Raum Geyer ein echter regionaler Handwerksbetrieb mit langer Tradition, erfahrenen Mitarbeiter*innen und viel Know-how, kein günstiger-geht-immer-Boden-Shop, bei dem Beratung und Service an der Kasse aufhören. Die Firma Geyer sagt dazu: "Wir arbeiten seit mehr als 60 Jahren mit den unterschiedlichsten Bodenbelägen und Untergrundgegebenheiten und sind erst fertig, wenn unsere Kunden mit dem Ergebnis zufrieden sind."

Sie bieten nachhaltige Böden, produziert in Europa, weitgehend aus natürlichen Materialien wie Holz, Kork, Maismehl, Raps- oder Leinöl. Viele besitzen sogar einen negativen CO²-Fußabdruck, das bedeutet, sie speichern mehr CO² als bei der Produktion anfällt. Für jeden erteilten Auftrag spendet die Firma Geyer an ökologische Projekte in der Heimatregion.

Warum hat die Firma Geyer die BODENheimat gegründet?

"Unser Anspruch ist es, erstklassiges Handwerk mit hochwertigem Material zu kombinieren. Hieraus entstehen erfolgreiche Projekte, für die wir in der Region bekannt sind. Wir haben die Vision, dies alles auch online abzubilden, um somit mehr Menschen für unsere Sache zu begeistern. Wir wollen unser Know-how, unsere guten Produkte und unseren partnerschaftlichen Service an die Kunden weitergeben, denen Qualität, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit am Herzen liegen."

Kontakt und Anfahrt

Telefon: 09221/74333

www.bodenheimat.com



Öffnungszeiten der Ausstellung

Montag – Freitag 7.00 – 18.00 Uhr

Samstag 8.00 – 16.00 Uhr