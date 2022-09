Muss der Mensch zum Arbeitsplatz passen oder können wir die Arbeitsplätze so gestalten, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, einen sinnstiftenden, zufrieden machenden Arbeitsplatz auszufüllen? Was müssen wir konkret tun, um mehr Menschen mit Behinderungen eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst zu ermöglichen? Was kann Bayern von anderen Bundesländern lernen, die eine höhere Beschäftigungsquote von Menschen mit Einschränkungen schon längst erreicht haben? Wie sind die Arbeitsplätze mit Blick auf Hard-, Software sowie baulicher Ausstattung einzurichten, damit Menschen mit Behinderung gut arbeiten können?

Barrierefreies Leben führen können – fünfter Teil der Reihe "No limits!"

Dies ist das Thema der fünften Veranstaltung in der Reihe „No limits!“, ins Leben gerufen von der bayerischen Landtagsfraktion "Bündnis 90/Die Grünen". Kerstin Celina, Sprecherin für Sozialpolitik, hat zusammen mit anderen Fraktionskolleg*innen bereits in Würzburg, Nürnberg, Unterhaching und Online-Veranstaltungen zu verschiedenen Aspekten der Barrierefreiheit durchgeführt: von Barrierefreiheit in der digitalen Welt, bei Kunst und Kultur bis zur Finanzierung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit und der Frage, wie ein barrierefreies Studium gelingen kann. Die fünfte und vorerst letzte Station führt die Teilnehmenden im September mit den Abgeordneten Elmar Hayn, MdL, Sprecher für den öffentlichen Dienst, und Anna Schwamberger, MdL, Bildungspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für den öffentlichen Dienst, zum Thema „Barrierefrei im öffentlichen Dienst“ nach Hof.

Integration von Menschen mit Behinderung für mehr berufliche Perspektiven

Berufliche Teilhabe ist eine wesentliche Voraussetzung für gelungene Inklusion, aber die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung im öffentlichen Dienst des Freistaates Bayern stagniert seit einigen Jahren knapp oberhalb der gesetzlichen Mindestquote von fünf Prozent. Der Freistaat Bayern als Arbeitgeber muss eine Vorbildfunktion für die Arbeitswelt übernehmen und darf sich keinesfalls auf diesem Mindestmaß ausruhen. Deshalb: es braucht mehr Engagement, um mehr Menschen mit Behinderung im öffentlichen Dienst eine berufliche Perspektive zu geben.

Termin: 26.09.2022, 18 Uhr bis 20.30 Uhr

Ort: Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Wirthstr. 51, 95028 Hof