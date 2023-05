Ein Baby in Not in England: Auf dem Weg in die Klinik setzte Überstrom die elektrische Einrichtung des Ambulanz-Fahrzeugs der Universal Vehicles Group in Brighouse, Yorkshire, außer Betrieb – und gefährdete damit akut das Leben des Neugeborenen im Wagen. Denn alle medizintechnischen Einrichtungen im Rettungswagen, wie Inkubator oder Defibrillatoren, sind auf eine zuverlässige Energiequelle angewiesen. So stand der Notarzt plötzlich vor einem völlig neuen Problem.

Technik, die Leben rettet

Der E-T-A Überstromschutzschalter des Inkubators rettete die Situation. Durch wiederholtes Betätigen des Schutzschalters konnte der Arzt den Brutkasten, in dem sich das Baby befand, für die Dauer der Fahrt in Betrieb halten. Kaum auszudenken, wie dieser Fall mit herkömmlichen Schmelzsicherungen ausgegangen wäre.

Darauf ist E-T-A sehr stolz – denn eines steht für das Unternehmen im Mittelpunkt: Der Schutz von Leben und Werten. Unter e-t-a.de/wirschuetzen erfahren Interessierte mehr über die Technologien und Lösungen von E-T-A. Die Gelegenheit, den Weltmarktführer aus Altdorf live zu erleben und den spannenden Arbeitgeber aus der Region zu entdecken, gibt es beim Tag der offenen Tür.

Tag der offenen Tür zum 75-jährigen Firmenjubiläum

Wann? 24.06. von 10:00 bis 16:00 Uhr

24.06. von 10:00 bis 16:00 Uhr Wo? Industriestraße 2-8, 90518 Altdorf

Industriestraße 2-8, 90518 Altdorf Was? Ein Foodtruck-Festival, ein großes Kinderprogramm, Live-Musik und ganz viele Einblicke hinter die Kulissen eines modernen Unternehmens mit Tradition.

E-T-A auf einen Blick

E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen mit Sitz in Altdorf bei Nürnberg. Das 1948 gegründete Unternehmen mit mehr als 1.400 Mitarbeitenden ist Weltmarktführer im Bereich Geräteschutzschalter und Anbieter von Systemlösungen auf den Gebieten Schützen, Schalten und Überwachen. E-T-A bietet Karrieremöglichkeiten in vielen Bereichen, darunter Elektro- und Informationstechnik, Konstruktion, Einkauf, Logistik, Marketing und Vertrieb.

