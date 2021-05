Durch kleine Geschäfte bummeln, einen Espresso im Straßencafé trinken, gemütlich durch den Park schlendern und am Abend vielleicht noch ins Kino? Wer in den Pfingstferien einen Tagesausflug nach Erlangen einplant, kann zur Zeit dank niedriger Inzidenz ein Stück Normalität erleben – und das tut wirklich gut.

Erlangen zählt zu den besterhaltenen barocken Planstädten Deutschlands. Mit dem einladenden Schlossgarten im Stadtzentrum, der gemütlichen Altstadt, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, abwechslungsreicher Gastronomie und vielen kulturellen Einrichtungen bietet die Stadt etwas für jeden Geschmack und ist egal bei welchem Wetter einen Besuch wert. Wir haben den perfekten Plan für einen Tagesausflug zusammengestellt.

Die Erlangener Altstadt mit ihren kleinen, verwinkelten Gassen lockt mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Hier lässt es sich entspannt in den Tag starten. Inhabergeführte Geschäfte und kleine Boutiquen laden zum Bummeln ein. Aber auch wer auf der Suche nach namhaften Marken ist, wird entlang der Nürnberger Straße und in den Erlangen Arcaden fündig.

Für eine kleine Stärkung zwischendurch laden zahlreiche gemütliche Cafés und Biergärten zu einer Pause ein. Aktuell ist die Außengastronomie für einen Hausstand geöffnet. Sitzen zwei Haushalte an einem Tisch, müssen diese geimpft bzw. genesen sein oder ein negatives Testergebnis nachweisen.



Unser Tipp: Wer seinen Besuch plant, kann schon vorab einen Blick ins Schaufenster Erlangen werfen. Hier findet man eine Übersicht aller geöffneten Geschäfte. Dank der praktischen Kontaktdatenerfassung via Smartphone über den Online-Service Darfichrein müssen übrigens weder in Geschäften noch in der Außengastronomie händisch Listen ausgefüllt werden. Und mit dem Stadtgeschenk-Gutschein kann richtig gespart werden!