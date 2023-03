Um in Zukunft die sichere Versorgung mit Strom aus Erneuerbaren Energien zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber den Bedarf für SuedOstLink beschlossen. Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT plant die Gleichstrom-Erdkabelleitung SuedOstLink, die vor allem Windstrom aus Nord- und Ostdeutschland nach Bayern bringen soll. Verlaufen wird diese Stromtrasse unter anderem durch Teile Oberfrankens - für den Trassenabschnitt von Münchenreuth bis Thiersheim liegt nun die finale Planung vor. Um interessierte Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, lädt TenneT zu drei Informationsveranstaltungen, den „Infomärkten“ in Oberfranken ein.

Infomärkte in Gattendorf, Schwarzenbach a. d. Saale & Marktleuthen - alle Termine auf einen Blick

Wer sich umfassend zum Trassenabschnitt des SuedOstLink von Münchenreuth bis Thiersheim informieren und offene Fragen klären möchte, hat dazu Anfang April auf drei Infomärkten Gelegenheit. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich an den drei Terminen in ungezwungener Atmosphäre und ohne vorherige Anmeldung zwischen 15 und 19 Uhr beim TenneT-Expertenteam über die finale Planung des Trassenverlaufs sowie den geplanten Bauablauf informieren. Hier sind alle Termine und Veranstaltungsorte auf einen Blick:

Infomarkt in Gattendorf Wann? Montag, 3. April von 15 bis 19 Uhr Wo? Bürgerhaus "Alte Schule", Ringstraße, 95185 Gattendorf



Infomarkt in Schwarzenbach a. d. Saale Wann? Dienstag, 4. April von 15 bis 19 Uhr Wo? Turnerschaft 1851, Richard-Wagner-Straße 18, 95126 Schwarzenbach a. d. Saale



Infomarkt in Marktleuthen Wann? Mittwoch, 5. April von 15 bis 19 Uhr Wo? Stadthalle, Hermenteil 7, 95168 Marktleuthen



SuedOstLink - Was ist das?

SuedOstLink ist eine geplante Gleichstrom-Erdkabelleitung zwischen Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern, Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und dem Netzverknüpfungspunkt ISAR bei Landshut in Bayern. Die Stromtrasse SuedOstLink soll in erster Linie Strom aus Erneuerbaren Energien von Nord- und Ostdeutschland nach Bayern transportieren.

TenneT TSO GmbH

Bernecker Straße 70

95448 Bayreuth

E-Mail: info@tennet.eu

Projektwebsite SuedOstLink: www.tennet.eu/de/projekte/suedostlink