Seit dem Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sind die Gaspreise signifikant gestiegen. Vielleicht gehörst auch du zu den Kunden, deren Abschlag sich im Vergleich zum Jahr 2021 verdoppelt oder verdreifacht hat. Von einigen Gasanbietern wurden bei der Abrechnung hohe Nachzahlungen gefordert. Die Regierung konnte die Kosten nur in einem geringen Umfang abfedern. Die Zahlung von steuerfreien Prämien durch die Unternehmen wurde ermöglicht. Es stand den Arbeitgebern jedoch frei, die Zahlung zu leisten. Wenn du Kosten sparen möchtest, hast du seit den 1990er Jahren die Möglichkeit, den Gasanbieter zu wechseln. Doch auch das ist seit dem Preisanstieg schwieriger geworden.

Aufnahmestopp bei Gasanbietern

Mit dem Beginn des Preisanstieges im Jahr 2022 haben viele Kunden ihr Kündigungsrecht genutzt. Sie wollten zu einem anderen Gasanbieter wechseln. Dies war in einigen Regionen gar nicht so einfach: Es gab verschiedene Versorger, die keine neuen Kunden mehr aufgenommen haben. Der Ansturm war vor allem bei den Anbietern sehr groß, die trotz der Krise günstige Konditionen angeboten haben. Nicht wenige der wechselwilligen Kunden landeten in der teuren Grundversorgung. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt. Der Wechsel des Gasanbieters ist wieder möglich. Beachte jedoch, dass du den Wechsel nur unter bestimmten Bedingungen vornehmen kannst. Außerdem, ist es wichtig, dass du nicht nur den Abschlag, sondern auch die Konditionen gründlich vergleichst. Mitunter steigt der Preis nach einiger Zeit an. Dies ist der Fall, wenn du einen Neukundenbonus bekommen hast.

Tipps für den Wechsel des Gasanbieters

Nimm dir in jedem Fall etwas Zeit bei der Suche nach einem neuen Gasanbieter. Der Vergleich der aktuellen Konditionen ist die wesentliche Grundlage, wenn du Geld sparen möchtest. Doch nicht immer gelten die Konditionen für längere Zeit. Achte darauf, dass der günstige Preis nicht nur für die ersten Wochen gilt. Dies ist der Fall, wenn du einen Neukundenbonus in Anspruch nimmst. Bei einigen Verträgen läuft dieser nach kurzer Zeit aus und der Vertrag wird teuer.

Auch diese Tipps helfen Ihnen bei der Suche nach einem günstigen Anbieter:

Suche gezielt nach regionalen Anbietern. Diese sind oftmals günstiger als große Versorger. Schaue dir die Bewertungen anderer Kunden an. Wie hoch ist die Zufriedenheit? Gab es Probleme mit dem Vertragsabschluss und der Kündigung? Die Gaspreise stabilisieren sich wieder. Schließe keinen Vertrag mit einer langen Laufzeit ab. Einige Anbieter gewähren einen Neukundenbonus. Lasse dich davon nicht blenden, sondern vergleiche die Konditionen mit anderen Anbietern. Verbrauchsabhängige Tarife können günstig sein. Doch auch hier gilt es, die Konditionen sehr gut miteinander zu vergleichen.

Wenn du einen günstigen Gastarif finden möchtest, ist es in jedem Fall lohnenswert, etwas Zeit in die Suche zu investieren. Ein Vergleich der Konditionen sollte sich nicht nur auf die Preise, sondern auch auf den Vertrag beziehen. Dann hast du die Sicherheit, dass du langfristig von den vorteilhaften Konditionen profitierst.