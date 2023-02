Hand aufs Herz: Die Hausreinigung gehört zu den leidigen Pflichten, aber ist zwingend erforderlich. Insbesondere das Putzen des Bodens kann sich als mühsam erweisen und sogar Rückenschmerzen provozieren. Wie schön wäre es da, gemütlich auf dem Sofa zu liegen, während ein smartes Gerät das Putzen gewissenhaft erledigt. Genau hierfür haben findige Tüftler Saugroboter erschaffen, die jedoch teilweise mehr Arbeit machen als abnehmen. Beim neuen Modell L10 Ultra von Dreame soll dies anders sein. Der chinesische Hersteller verspricht, dass es hiermit eine neue Perle im Haushalt gibt.

Saugroboter von Dreame: L10 Ultra ist All-in-One-Reinigungstalent

Mit diesem Saugroboter gibt es nicht nur eine Hightech-Reinigungskraft, die die Böden blitzeblank kriegt, sondern auch einen All-in-One-Helden. Dem Anwender soll so viel Arbeit wie möglich abgenommen werden, weswegen das Gerät selbständig das Wischwasser wechseln kann. Außerdem saugt die Reinigungsstation den aufgesammelten Staub des Roboters ab. Bei solch einem multifunktionalen Talent vermutet der Verbraucher rasch einen exorbitanten Preis. Das stimmt hier zum Glück nicht.

Das Modell ist bereits für 849 Euro im Handel erhältlich und trumpft somit mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Um dieses zu unterstützen, legt Dreame zum Verkaufsstart ein umfangreiches Zubehörpaket gratis dazu. Dieses umfasst eine weitere Hauptbürste, sechs Wischmoppaufsätze und zwei Seitenbürsten. Darüber hinaus sind zwei Luftfilter für den Staubbehälter und zwei Staubbeutel für den aufgenommenen Schmutz Teil des Deals.

Überzeugende Putzleistung und weiterentwickelte Wischfunktion

Bei solch einem guten Preis inklusive Zubehörpaket kommt die Frage auf, ob es einen Haken gibt. Ist die Reinigungsleistung vielleicht nicht überzeugend? Das Fact-Sheet zeigt Erstaunliches: Seine Saugkraft liegt bei bemerkenswerten 5.300 Pa. Das heißt im Klartext, dass er selbst größere Schmutzpartikel zuverlässig aufsaugt. Zwischengespeichert wird der Dreck in einem 350-ml-großen Behälter im Roboter.

Und wie sieht es mit dem Wischen aus? Wer ältere Modelle an Saugrobotern nutzte, der erinnert sich noch gut daran, wie sie unmotiviert feuchte Lappen hinter sich herschleppten. Wirklich sauber konnten die Fliesen so nicht werden. Bei den neuen Saug-/Wischrobotermodellen ist dies anders, wie auch der Dreame L10 Ultra beweist: Er verfügt über zwei Wischmopps, die sich aufstecken lassen und automatisch sauberes Wischwasser erhalten. Zusätzlich sorgen ein starker Abwärtsdruck und fortwährend rotierende Bewegungen dafür, dass sogar hartnäckigere Flecken auf dem glatten Boden verschwinden.

Der Dreame L10 Ultra kombiniert Saugen und Wischen - auch hartnäckigere Flecken haben so keine Chance. Dreame Germany

Zuverlässige Navigation, Synch mit Alexa, Siri & Co.

Ein Saugroboter erleichtert die Hausarbeit nur merklich, wenn er selbst weiß, wo es langgeht. Gerade der Punkt der Navigation hat sich in der Vergangenheit oft als ausbaufähig erwiesen. Dreame setzt beim L10 Ultra dagegen auf eine moderne LDS-Navigationstechnologie. In der Praxis bedeutet dies, dass der Saugroboter besonders sicher durch die Räumlichkeiten gleiten kann.

Eine Teppicherkennung ist ebenfalls mit von der Partie: Sind die Wischmopps angebracht, hebt der L10 Ultra diese automatisch an, um die Teppiche nicht zu durchnässen. Doch das ist längst nicht alles. Die Dreame-App ist besonders leistungsfähig. Es lässt sich bei Bedarf ein manuelles Feintuning vornehmen, um beispielsweise Räume zusammenzufassen oder Sperrgebiete zu erstellen. Auch das Aktivieren von Alexa, Google Assistant oder Siri geschieht in der mobilen Anwendung.

Smarter Haushaltshelfer: So geht Automatisierung

Sind die gängigen Sprachassistenten eingerichtet, ist kein Öffnen der App mehr erforderlich. Ein kurzer Befehl genügt und schon beginnt der Dreame-Roboter mit seiner Arbeit. Und wenn er fertig ist, was passiert dann? Dies ist eine Frage, die viele Verbraucher umtreibt. Immerhin geht es darum, mit dem Saugroboter tatsächlich Zeit und Aufwand zu sparen.

Auch hier überrascht der Dreame L10 Ultra auf positive Weise. Er reinigt sich selbständig, indem er in regelmäßigen Abständen einen Abstecher zu seiner Reinigungsstation macht. Sie reinigt die Wischmopps, pumpt das Schmutzwasser ab und betankt den Roboter mit Frischwasser. Außerdem saugt die Station den Schmutz aus dem Saugroboter ab und fängt diesen in einem 3-Liter-Staubbeutel auf. Das schenkt ein Plus an Hygiene und erleichtert die Reinigungsarbeit zusätzlich, denn ein Austausch ist oft erst nach sechzig Tagen erforderlich.

Nach Beendigung einer jeden Bodenreinigung findet ein zusätzlicher Selbstreinigungsprozess statt. Er endet mit dem Trocknen der beiden Wischmopps mittels Heißluft. Das beugt ekligen Gerüchen und Schimmel zuverlässig vor. Hin und wieder ist es ratsam, den Schmutz zu entfernen, der sich in der Ladestation angesammelt hat. Mühe bereitet dies nicht, denn hierfür lässt sich die Grundplatte einfach entfernen und unter fließendem Wasser putzen. Es lohnt sich daher, mit dem Saugroboter Dreame L10 Ultra eine neue Perle im Haushalt zu empfangen.