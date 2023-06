Patricias Hairbox – von einer Arztpraxis zu einem Friseur-Salon

Der Name "Patricias Hairbox" steht für Kreativität in Sachen Hairstyling, Trendfrisuren, individuelle und typgerechte Stile – einfach für gutes Aussehen mit dem gewissen Etwas. Aus den Räumlichkeiten einer ehemaligen Arztpraxis entstand der einmalige Friseur-Salon "Patricias Hairbox" im Stile eines American Diners. Hier hat die Chefin und Friseurmeisterin Patricia Riedel ein Wohlfühl-Ort für ihre Kundinnen und Kunden geschaffen.

Besonderes Angebot: Screenshot machen und 10 % sparen

Das Team von "Patricias Hairbox" hat sich ein besonderes Angebot zum Kennenlernen überlegt. Wer von diesem Artikel hier über Patricias Hairbox einen Screenshot macht und beim nächsten Besuch den Screenshot vorzeigt, erhält einmalig 10 % Rabatt! Die Aktion läuft bis zum 31.8.23.

Einblick in den Friseur-Salon "Patricias Hairbox"

Rundum perfektes Design spiegelt die kreative Art und Arbeit der Inhaberin wider. Hier fühlen sich nicht nur die Gäste wohl. "Ich liebe diesen Stil, er ist ein Ausdruck meiner Seele", schwärmt Patricia Riedel vom zeitlosen und lebendigen Rockabilly-Stil der 50er Jahre. "Ich kümmere mich um alle Kundenwünsche. Egal ob klassische Dauerwelle oder aufwändige Balayage. Mir und dem Team ist wichtig, dass die Kunden glücklich sind."

Vorher-Nachher-Galerie: Haarfrisuren und Stylings im Vergleich

Der Friseur-Salon startet ein Styling gerne mit einer persönlichen Kundenberatung. Fühlst du dich mit deiner aktuellen Frisur wohl? Was soll gemacht werden? Welche Haarpflege kann dabei helfen? Vom Schneiden, Waschen, Föhnen über aufwendige Colorationen von Farbe, Strähnen, Tönungen bis Balayage oder Ombré kreiert das Team um Patricia Riedel schließlich eine ideale und persönliche Frisur. Zur richtigen Pflege wird mit Produkten von "Trinity" zur besten Qualität gegriffen. Auch Frisuren für den besonderen Anlass beherrscht das Team von "Patricias Hairbox". Mit aufwendigen Steck- und Brautfrisuren zum fairen Preis begeistern sie Ihre Kundinnen regelmäßig.

Mehr Bilder und Vorher-Nachher-Looks findet ihr auf auf der Instagram- und Facebook-Seite von "Patricias Hairbox".

Preise und Leistungen der Friseurin auf einem Blick

Patricia über ihre Preise als Friseurin: "Mir und dem Team ist es wichtig, dass wir faire Preise an unsere Kunden weitergeben - und gleichzeitig die beste Qualität, damit die Kundinnen und Kunden am Ende glücklich sind."

Damen

Trockenschneiden: 17 Euro

Waschen, Föhnen/Legen: Kurz: 16 Euro Mittel: 22 Euro Lang: 29 Euro

Waschen, Schneiden, Föhnen/Legen Kurz: 29 Euro Mittel: 39 Euro Lang: 49 Euro

Coloration Farbe: ab 21 Euro Tönung: ab 14,50 Euro Strähnen kurz: ab 16 Euro Strähnen lang: ab 26 Euro Balayage/Ombré: ab 46 Euro

Dauerwelle Kurz: 44 Euro Mittel: 54 Euro Lang: 64 Euro

Kosmetik Augenbrauen zupfen: ab 5 Euro Augenbrauen färben: 7 Euro Wimpern färben: 7 Euro Steckfrisuren: ab 30 Euro Brautfrisuren (inkl. Probestecken): ab 80 Euro



Herren

Trockenschneiden: 17 Euro

Waschen & Schneiden: 19 Euro

Maschinenschnitt: 13 Euro

Kranzschnitt: 9 Euro

Bart stutzen: ab 5 Euro

Kinder

Trockenschnitt 0 bis 6 Jahre: 8 Euro 7 bis 13 Jahre: 14 Euro 14 bis 16 Jahre: 16 Euro Aufpreis Waschen & Föhnen: 8 Euro



Internationales Rockabilly Festival in Sonneberg: Patricias Hairbox ist dabei

Patricias Hairbox: der außergewöhnlichste Friseur im Landkreis Coburg Der stylische Retro-Bus von "Patricias Hairbox" ist auf vielen Festivals unterwegs und versorgt Besucher mit dem richtigen Look. Patricias Hairbox

Am 17. und 18. Juni findet das Internationale Rockabilly Festival auf der Eventlocation des Schlossplatz in Sonneberg statt – ein Pflicht-Termin für alle Rockabilly-Fans und Liebhaber der 50er- und 60er-Jahre. Es gibt eine US-Car Ausstellung, ein Retromarkt, Bands, die zum Tanzen auffordern oder auch die Wahl der Miss & des Mr Rockabilly 2023. Für den richtigen Style auf dem Festival sorgt Patricia Riedel mit ihrem Bus von "Patricias Hairbox". Einfach im Schloss Ausschau halten, umstylen lassen und mitfeiern.

Frisuren aus Meisterhand - Patricia Riedel stellt sich vor

Patricias Hairbox: der außergewöhnlichste Friseur im Landkreis Coburg Patricia Riedel, Chefin des Friseursalons "Patricias Hairbox" Patricias Hairbox

Mit ihrer Berufswahl hat sie sich einen langen Kindheitswunsch erfüllt. Nach der Schulzeit hat sie die berufliche Laufbahn als Friseurin in Weidhausen und Küps begonnen, in Bad Tölz weitere Erfahrung gesammelt und mit der Meisterprüfung in Weiden i.d.OPf. ihr Wissen vertieft. Mit dem Meisterbrief in der Tasche ist sie zurück in ihre Heimat gezogen, um hier ihren Friseur-Salon "Patricias Hairbox" zu gründen. Im American-Diner-Stil lebt sie den Rockabilly-Style der 50er Jahre. "Mit dem Salon habe ich mir einen großen Traum erfüllt", so die Chefin des Friseurs. "Auch wenn nicht jeder Kunde mit Rockabilly oder Retro etwas am Hut hat, so fühlt sich doch jeder hier wohl und willkommen."

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Patricias Hairbox

Inh.: Patricia Riedel

Höhstraße 20

96242 Sonnefeld

Tel.: 09266 29 30 430

Mobil: 0176 64927640

info@patricias-hairbox.de

Instagram

Facebook

Öffnungszeiten

Dienstag: 9 Uhr bis 18 Uhr

Mittwoch: 9 Uhr bis 16 Uhr

Donnerstag: 11 Uhr bis 20 Uhr

Freitag: 9 Uhr bis 18 Uhr

Samstag: 8 Uhr bis 13 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung.