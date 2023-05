Die Katholische Universität (KU) Eichstätt-Ingolstadt bietet dir die Möglichkeit, einzigartige Studiengänge im Bereich Musik und Kunst zu studieren. Angeboten werden Bachelorstudiengänge mit dem Abschluss Bachelor of Arts oder einem Staatsexamen, interdisziplinäre Bachelorstudiengänge sowie Masterstudiengänge. Neben theoretischen Grundkenntnissen haben Studierende die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und verschiedene Praxisangebote zu nutzen. Hilfreich dabei ist die moderne Ausstattung an Technik, Räumen und Materialien, die die Universität den Studierenden zur Verfügung stellt.

An der KU Eichstätt-Ingolstadt können Studierende ihre kreativen Ideen umsetzen und sich künstlerisch entfalten. Diese Studiengänge stellen wir dir im Folgenden vor:

Diesen Masterstudiengang gibt es nur an der KU: Inklusive Musikpädagogik/Community Music

Als erste europäische Hochschule bietet die KU Eichstätt-Ingolstadt den explizit auf musikpädagogische Qualifikation und Professionalisierung von Musikpädagog*innen mit besonderem Blick auf „Inklusion“ an. Der Studiengang richtet sich dabei an Absolvent*innen eines Bachelorstudiengangs mit Schwerpunkt Pädagogik, Musik oder Kunst. Um den Abbau von Barrieren und den demokratischen Umgang mit allen Menschen zu erreichen, werden leitende Grundprinzipien der Community Music angewandt und vermittelt. So erlangen die Studierenden des viersemestrigen Masterstudiengangs "Inklusive Musikpädagogik/Community Music" umfangreiche Kompetenzen für die musikpädagogische Arbeit mit heterogenen Gruppen.

Für die Einschreibung in diesen Masterstudiengang ist vorab eine Bewerbung notwendig. Bewerbungszeitraum für das Wintersemester ist vom 01.04.-30-06.

"Ich möchte mit Liedern Brücken bauen und Persönlichkeiten stärken, um eine lebenswerte Zukunft mitzugestalten", so Teresa Heck, Studentin des Masterstudienganges an der KU Eichstätt-Ingolstadt. Deswegen lädt die 27-Jährige zu Songwriting-Workshops ein, bei denen die Teilnehmenden ihre musikalische Seite neu entdecken und ihre Fähigkeiten einbringen können.

KU Eichstätt-Ingolstadt: Einzigartige Bachelorstudiengänge im Bereich Musik & Kunst

Aufgrund einzigartiger Schwerpunkte und besonderem Praxisbezug unterscheiden sich die Studiengänge in Musik und Kunst der KU Eichstätt-Ingolstadt von anderen Universitäten. Studierenden wird es ermöglicht, nach Abschluss in verschiedenen Berufsfeldern aktiv zu werden, Auslandserfahrung zu sammeln und mit einer Top-Ausstattung für Praxisprojekte der Universität das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen. Für spannende Einblicke in die Praxis bietet die KU zusammen mit Kooperationspartner*innen aus Kulturleben und Musikwissenschaft vielfältige Praxisseminare, Workshops und externe Praktika an.

Bachelor Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik

Einschreibefrist: 16.08.-06.10.

Studienbeginn: Wintersemester

Sechs Semester

Studienort: Eichstätt

Studium in Voll- und Teilzeit möglich

Abschluss: Bachelor of Arts

Dieser Bachelorstudiengang ist in Deutschland einzigartig. Er sticht durch die Verknüpfung von Musikwissenschaft und -pädagogik sowie dem angewandten Schwerpunkt des Studiengangs hervor. Studierende können ihr gelerntes Wissen direkt in Praxisprojekten anwenden. Dabei werden sie auf musikbezogene Berufsfelder vorbereitet, in welchen über Musik geschrieben und gesprochen, Musik vermittelt, organisiert und gemanagt wird. Studentin Pia beschreibt diesen Studiengang als "vielfältig, praxisbezogen und spannend".

Nach Abschluss des Bachelorstudiengangs stehen den Absolvent*innen Tätigkeitsfelder wie die Konzertpädagogik, der Musikjournalismus, die Theaterpädagogik oder das Musikmanagement offen. Mit einem weiterführenden Master oder einem Volontariat stehen den Studierenden weitere Türen offen.

Interdisziplinärer Bachelorstudiengang Kunstpädagogik

Einschreibefrist: 16.08.-06.10.

Studienbeginn: Wintersemester

Sechs Semester

Studienort: Eichstätt

Kein Teilzeitstudium möglich

Abschluss: Bachelor of Arts

Im Rahmen des Profils "Aisthesis.Kultur und Medien" oder im "Profil Flexibel" können die Bachelorstudiengänge Musikwissenschaft, Kunstpädagogik oder Kunstgeschichte und Bildwissenschaft im Umfang von bis zu 60-80 ECTS studiert werden. Der Umfang an Leistungspunkten variiert zwischen den Fächern. Dabei können die Fächer individuell mit mindestens einem weiteren Fach oder "Studium Individuale" kombiniert werden. Die Inhalte des Studiengangs Kunstpädagogik beschäftigen sich mit theoretischem und praktischem Wissen in den Gebieten Kunstdidaktik, Gestaltungstechniken und -methoden.

Miriam studiert im siebten Semester Grundschullehramt in Kombination mit dem Interdisziplinären Bachelorstudiengang Kunstpädagogik im Hauptfach. Das Studium an der KU beschreibt sie als "abwechslungsreich, praxisnah, und naturverbunden." Die 24-Jährige schätzt vor allem die praxisnahen Inhalte: "Beispielsweise kann man im Fachbereich Kunstpädagogik vielfältige Materialien erproben bzw. erlernen, die sich allesamt zum Unterrichtseinsatz eignen."

Lehramt studieren im Fach Kunst

Einschreibefrist: 16.08.-06.10.

Studienbeginn: Wintersemester

Sieben Semester

Studienort: Eichstätt

Kein Teilzeitstudium möglich

Abschluss: Staatsexamen

Die Fächer Kunst und Musik werden an der KU Eichstätt-Ingolstadt für Grund-, Mittel- und Realschulen gelehrt. Das Fach Kunst für Realschulen mit den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Die Lehramts-Studiengänge verbinden wissenschaftlich-theoretische Ansätze mit Praxis aus dem jeweiligen Fachgebiet. Auch Didaktik und verschiedene Methoden für die Unterrichtspraxis werden den Studierenden beigebracht.

Für Eric war vor allem das familiäre Miteinander zwischen Studierenden und Dozierenden an der KU ausschlaggebend bei seiner Entscheidung für das Lehramtsstudium mit dem Hauptfach Kunstpädagogik. "Das Studium bereitet mich zukunftsweisend auf die Lehrerrealität vor", so der 18-Jährige weiter. "Das Studium fördert meine intellektuelle und kreative Entwicklung. Mein Studiengang bietet mir auch noch ausreichend Zeit, um Praxiserfahrungen zu sammeln."

Top-Ausstattung für ein optimales Lernumfeld

Um den Studierenden ein optimales Lernumfeld zu bieten, besitzt die KU Eichstätt-Ingolstadt eine attraktive und hochmoderne Ausstattung für die Fachbereiche Musik und Kunst. Im Computer-Musiklabor kannst du spezielle Software für die Notenedition oder die digitale Musikbearbeitung verwenden. Auch diverse Audio- und Videoaufnahmegeräte, Musikübungsräume, ein Bandraum sowie Leihmaterial an Noten steht den Studierenden bereit. Neben den Praxisprojekten können Studierende verschiedene Ensembles beitreten, wie zum Beispiel der Big Band, dem Kammerchor oder dem Symphonieorchester.

Für die Unterstützung des kreativen Prozesses bis zur digitalen oder analogen Umsetzung von Kunstprojekten bietet die Universität eine Vielzahl an Hilfsmitteln an. Werkstätten, Ateliers und die Raumeinheit "Makerspace" stehen den Studierenden zur Verfügung, um Kunstprojekte jeglicher Art umzusetzen. Dabei werden auch digitale Ressourcen wie ein 3D-Drucker oder Scanner, Smartboards oder digitale Zeichenbretter angeboten.

Die KU Eichstätt-Ingolstadt ist im Ranking der beliebtesten Unis in Deutschland ganz vorne dabei

Die KU Eichstätt-Ingolstadt hat es 2023 auf Platz zwei der beliebtesten Universitäten geschafft. Sie steht für exzellente Lehre, starke Forschung und verantwortungsvolles und ethisches Handeln. An der Universität werden über 50 Bachelor- und Masterstudiengänge der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, Mathematik und Betriebswirtschaftslehre für Studierende aller Konfessionen angeboten. Interdisziplinäre und internationale Vernetzung haben an der Universität einen hohen Stellenwert.

Die KU Eichstätt-Ingolstadt gehört zu den beliebtesten Universitäten in Deutschland und belegt 2023 Platz zwei. Foto: KU Eichstätt-Ingolstadt

Die Universität ist auf zwei Standorte aufgeteilt und bietet kurze Wege. Gelegen am Naturpark Altmühltal besitzt das Gelände in Eichstätt viele Grünflächen, die zum Entspannen und Lernen in der Natur einladen. So entsteht eine familiäre Atmosphäre als Gegenentwurf zu anonymen und überfüllten Hörsälen. Eichstätt und Ingolstadt sind keine Großstädte, trotzdem kann man dort das Studentenleben wunderbar genießen. Das Angebot an Hochschulgruppen ist vielfältig. Biergärten, Kneipen, Clubs, Theater und Kino laden zum Ausgehen ein.

