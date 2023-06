Live-Shopping – der neue Trend im E-Commerce

Unter dem Begriff Live-Shopping werden E-Commerce-Angebote zusammengefasst, die das reale Einkaufserlebnis mit den Vorteilen des Onlineshoppings vereinen. Über Shop-Plattformen und zunehmend über Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und Facebook, nehmen Kunden via Stream an Verkaufsaktionen teil.

Vergleichbar ist das mit einer Präsentation, wie man sie aus einschlägigen Shopping-TV-Kanälen kennt: Die Zuschauer werden ausführlich über die Eigenschaften und Vorteile der Produkte informiert, erhalten Tipps zum Einsatz und den wichtigsten Eigenschaften, erhalten Make-up-Tipps oder Kombinationsmöglichkeiten für Mode und Accessoires. Häufig präsentieren bekannte Gesichter die Waren, wie Influencer oder Moderatoren. Das weckt Aufmerksamkeit und stärkt das Vertrauen. Häufig erhalten die Zuschauer interessante Rabatte oder Goodies beim Kauf. Das übergreifende Ziel des Live-Shoppings: Verkäufe ankurbeln und die Kundenbindung stärken.

Woher kommt der Trend?

Vor allem in Südostasien und insbesondere in China ist Live-Shopping längst etabliert. Schätzungen von Experten zufolge wurden dort allein im Jahr 2022 rund 423 Millionen Dollar mit den Präsentationen umgesetzt. Für 2026 prognostizieren E-Commerce-Spezialisten auch für Europa deutliche Zuwächse: 20 Prozent des gesamten Onlineshopping-Markts sollen dann via Live-Shopping umgesetzt werden.

Welche Vorteile bietet das Format?

Live-Shopping vereint die Pluspunkte des Einkaufens vor Ort mit denen des Onlineshoppings. Die Kunden sitzen bequem in den eigenen vier Wänden vor dem Bildschirm, machen es sich auf dem Sofa bequem und erhalten alle Informationen, die sie für die optimale Kaufentscheidung brauchen. Das unterscheidet Live-Shopping vom „traditionellen“ Einkauf im Web. Die Herausforderung dabei ist es schließlich, alle relevanten Fakten zum Produkt selbst herauszufinden, etwa durch Bewertungen anderer Kunden, Datenblätter oder Spezifikationen der Hersteller. Das kostet viel Zeit und lässt Verbraucher häufig ratlos und überfordert zurück.

Beim Live-Shopping erklären echte Menschen, welche Vorteile der Kauf bietet, für wen sich das Produkt am besten eignet und was man damit machen kann. Obwohl Live-Shopping keine direkte, individuelle Verkaufsberatung darstellt, schafft das Format eine enge Kundenbindung. Marken, die mitmachen, profitieren gleich mehrfach von der Präsentationsform. Ein professioneller Auftritt kann ihnen gegenüber der Konkurrenz einen deutlichen Vorsprung verschaffen – nicht zuletzt durch höhere Conversion Rates.

Live-Shopping spricht Käufer aus allen Schichten und Lebensbereichen an. Insbesondere Menschen im ländlichen Raum und diejenigen, die wenig Zeit für eine ausführliche Recherche im Vorfeld eines Kaufs haben, spricht das Konzept an. Sie können Fragen stellen und so direkt mit der Marke in Kontakt treten. Unternehmen, die es bereits anbieten, berichten nicht zuletzt von geringeren Retourenquoten.

Welche Plattformen bieten das Live-Shopping-Konzept an?

Social-Media-Plattformen bieten sich als Bühne fürs Live-Shopping besonders an. Ein Grund dafür ist die vergleichsweise einfache Umsetzung. Unternehmen können so ihre bereits vorhandene Reichweite nutzen und sie durch die Teilnahmen von Influencern und bekannten Gesichtern steigern. Und die verschiedenen Social-Media-Kanäle lassen sich miteinander verknüpfen: Während auf Twitch oder YouTube die Verkaufsshow läuft, können User sich per Klick direkt in den Shop einwählen und die Produkte bestellen. Auch auf der eigenen Website funktioniert das Konzept – wie etwa die Modemarke Cecil zeigt. Anbieter wie Shopify, Bambuser und Livescale bieten verschiedene Tools und Plugins, mit denen Marken ihr Live-Shopping optimieren und für Käufer attraktiver machen können.