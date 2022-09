Die Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, uneingeschränkt für alle Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Behinderungen Hilfe zu leisten. 24 Menschen mit geistiger Behinderung und besonders herausforderndem Verhalten soll deshalb ab Anfang 2023 ein neues Zuhause im modernen Wohnheim in Arzberg gegeben werden – und es braucht echte Helden, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Noch einige der Voll- und Teilzeitstellen sind ab Ende 2022 zu besetzen.

Für Heilerziehungspfleger*innen, Heilerziehungspflegehelfer*innen, Erzieher*innen, Kinderpfleger*innen aber auch Fach- und Hilfskräfte aus der Pflege eröffnet das neue Projekt der Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. eine beispiellose Gelegenheit zur beruflichen und persönlichen Entfaltung. Denn das neue Wohnheim in Arzberg ist einmalig – keine andere Einrichtung in ganz Oberfranken hat sich darauf spezialisiert, Menschen mit besonders hohem Hilfebedarf in intensiver Individualbetreuung bestmöglich zu versorgen und zu unterstützen. Wenn du Interesse an einer reizvollen, bedeutsamen und vielfältigen Tätigkeit hast, bietet dir die Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. eine unvergleichbare Chance, durch deine Arbeit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Großzügiger Personalschlüssel

Um dem besonderen Assistenzbedarf der Bewohner gerecht zu werden, liegt der Personalschlüssel der neuen Einrichtung erheblich über dem regulären Maß. Das lässt dir genügend Raum und Zeit, eine enge Verbindung zu den Bewohnern aufzubauen und ihren Bedürfnissen individuell und ganzheitlich nachzukommen. Von Anfang an hast du die Möglichkeit, das Leben und Arbeiten im Wohnheim aktiv mitzugestalten, in die Entscheidungsfindung maßgeblich eingebunden zu werden und dabei deine eigenen Interessen und Stärken voll und ganz einzubringen.

Modernstes Arbeitsumfeld

Der Neubau des Wohnheims der Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. befindet sich auf dem ehemaligen Schumann-Areal in Arzberg und punktet mit top-moderner Ausstattung. Die technische Ausrüstung befindet sich auf dem aktuellsten Stand und ermöglicht dir ein Arbeiten in einem besonders ansprechenden und zeitgemäßen Umfeld.

Individuelle Weiterbildungsangebote

Für die intensive Betreuung der Bewohner werden den Mitarbeitenden überdurchschnittlich viele interne und externe Fortbildungen angeboten, darunter auch Weiterbildungsangebote im Bereich Deeskalationsmanagement in Zusammenarbeit mit dem Institut ProDeMa. Ein Fachdienst unterstützt das Personal zusätzlich in Einzelfallbesprechungen sowie der Eltern- und Angehörigenarbeit.

Unbefristeter Arbeitsvertrag und Sonderleistungen

Nicht zuletzt erhältst du bei der Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. von Beginn an einen unbefristeten Arbeitsvertrag und weitere zahlreiche Benefits. Sonderleistungen wie beispielsweise das Angebot einer Zusatzrente, betriebliches Gesundheitsmanagement oder Jahressonderzahlungen runden das Arbeitgeberprofil ab.

Wirf in unserer Bildergalerie einen ersten Blick in die Arbeit der Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V.:

Werde ein echter Held - Offene Stellen der Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. für das Wohnheim Arzberg

Heilerziehungspfleger und -helfer m/w/d

Erzieher m/w/d

Kinderpfleger m/w/d

Krankenpfleger und -helfer m/w/d

Altenpfleger und -helfer m/w/d

Leben und Arbeiten in Einklang mit der Natur im schönen Fichtelgebirge

Mitten im Fichtelgebirge gelegen, bietet der Standort des neuen Wohnheims einerseits eine für die speziellen Bedürfnisse der Bewohner notwendige ruhige Umgebung, gleichzeitig aber auch eine sehr attraktive und lebenswerte Region für die Mitarbeitenden der Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. Vor allem Natur-Enthusiasten kommen hier auf ihre Kosten: Die vielfältige Landschaft lädt zum Wandern, Radfahren und Entdecken ein – im Sommer wie im Winter hat das Fichtelgebirge allerhand zu bieten. Vom Familienausflug zu zahlreichen Burgen, Schlössern, Seen und Wäldern über den erholsamen Thermenbesuch bis hin zum Wintersport finden sich hier für jedermann und-frau interessante Freizeitangebote direkt vor der Haustür. Eine ideale Gelegenheit für dich, Beruf und Freizeit in einer der schönsten Regionen Oberfrankens zu vereinen.

Die gute Autobahnanbindung ermöglicht aber genauso einen entspannten Arbeitsweg aus größeren Orten in der Umgebung wie zum Beispiel Hof oder angrenzenden Landkreisen der nördlichen Oberpfalz.

Eine besondere Einrichtung für besondere Menschen

Das Raum- und Therapieangebot des neuen Wohnheims stellt ein geschütztes Umfeld für die Bewohner dar und berücksichtigt spezifische Ängste, Unruhe- und Spannungszustände. Auch ein großer Garten- und Außenbereich mit über 3.000 Quadratmetern ist Teil des Geländes und ermöglicht dir viele Tätigkeiten im Freien.

Es stehen reichlich Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung und die Größe der Wohngruppen wurde auf maximal 8 Bewohner beschränkt, um der individuellen Betreuung jedes Einzelnen Sorge zu tragen.

Als einzige Einrichtung in der gesamten Region hat sich das Wohnheim in Arzberg darauf spezialisiert, Menschen gerecht zu werden, deren optimale Betreuung aufgrund ihres speziellen Unterstützungsbedarfs in einer Regelbetreuung nicht gewährleistet werden kann. Ziel der Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. ist es, die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern – eine große und wertvolle soziale Verantwortung, an der du als Pfleger*in, Pflegehelfer*in oder Erzieher*in aktiv mitwirken kannst.

Karriere bei der Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. starten

Du möchtest mehr über das Arbeiten bei der Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V. und das neue Wohnheim in Arzberg erfahren? Wir stehen dir jederzeit gerne für deine Fragen zur Verfügung:

Lebenshilfe im Fichtelgebirge e.V.

Pfarrhof 6

95615 Marktredwitz

Ansprechpartner

Daniel Mösch

Telefon: 0160/8340964

E-Mail: daniel.moesch@lebenshilfe-fichtelgebirge.de