Wieso ein Hase im Haßfurter Wappen abgebildet ist, ließ sich historisch nie final klären und bleibt wohl für immer ein ungelüftetes Geheimnis. Der Hase im Logo des Kulturamtes Haßfurt jedoch hat seine absolute Berechtigung, denn jährlich seit bald 20 Jahren bringt das Kulturamt ein Veranstaltungsprogramm auf die Bühnen, das nicht nur das heraldische Wappentier in Ekstase versetzt.

Von Konzerten aller Geschmacksrichtungen – sei es Rock, Klassik, Blues, Swing, Liedermacher, Songwriter, A-Capella-Größen oder die eigens kreierte „Jazz mal anders“-Reihe – über Kabarett, Comedy, literarische Lesungen bis hin zu multimedialen Reiseberichten und diversen anderen Showformaten darf die Kultur in Haßfurt hautnah er- und gelebt werden.

Kulturhighlights das ganze Jahr über

In der urigen, historischen Alten Rathaushalle am Marktplatz von Haßfurt - früher übrigens Markthalle und Kerker - toben sich heute Newcomer der Branche und „alte Hasen“ aus. Hier wird auch gern mal etwas gewagt für ein experimentierfreudiges Publikum. Die Stadthalle hat schon wahre Größen der Branche gesehen und verzaubert mit ihrem außergewöhnlichen Charme, atmosphärischer Beleuchtung und der wunderbaren Galerie für die stilleren Genießer.

Der Gewölbekeller unter der Stadthalle wird beim alljährlichen Straßenfest zur After-Show Party genutzt. Und im Juni zum Abschluss des Frühjahrsprogramms und zur Einläutung der Sommerpause des Kulturamtes steigt die große Open-Air-Sause, das „abend.licht“. Wie der Name verspricht rocken auf dem in buntes Licht getauchten Haßfurter Marktplatz drei Tage lang abwechselnde Bands. Ein Event, der Tausende anzieht!

Kredenzt werden übrigens ganz im Sinne des „support local“ stets regionale Weine und Biere in Zusammenarbeit mit den örtlichen Händlern und nicht selten darf man auf einen thematischen Drink des Abends hoffen. Gin und Jazz gehören zum Beispiel in Haßfurt fest zusammen.

Alle kulturellen Highlights sind im Programmflyer des Kulturamtes zu finden. Das Herbst-Motto 2022 lautet: „Kultur rockt“! Rocken Sie mit?

Film- und Fotovortrag über Masuren am 24. November

Masuren Die Film- und Fotoreportage führt ins herrliche Masuren. Aneta & Dirk Bleyer

Dort, wo Gott seine letzten Perlen ausstreute, liegt Masuren, so erzählt die Sage. Seit über zwei Jahrzehnten besucht das National Geographic Fotografen-Ehepaar Bleyer diese einzigartige Region Europas und so ist ihre verzaubernde Film- und Foto-Reportage – wie könnte es anders sein – eine Liebeserklärung an die alten Städte, die idyllische Landschaft und die Bewohner.

Glanzpunkte Ostpreußens

Im äußersten Nordosten Polens wartet das ehemalige Ostpreußen mit gewaltigen mittelalterlichen Festungen wie der Marienburg, verwunschenen Dörfern im Seengebiet bis hin zu weitläufigen Naturreservaten auf Entdeckung. Die alte Hansestadt Danzig und das einst prachtvolle Königsberg – heute Kaliningrad – bilden die Glanzpunkte des Vortrags, der geprägt ist von intensiven Begegnungen mit Menschen, die ein bewegtes Schicksal zu unersetzlichen Zeitzeugen gemacht hat. Bleyers Bilder zeigen Landschafen zum Träumen, sein Vortrag folgt den Spuren der Ritter des Deutschen Ordens und erzählt von Menschen, denen die Region ans Herz gewachsen ist.

Kommen Sie mit, am Donnerstag, den 24. November um 20 Uhr in die Stadthalle Haßfurt, auf einen Ausflug in eine bewegte Geschichte und in ein Land, das die Seele berührt!

Burlesque-Show der Superlative am 26. November

Burlesque Ensemble Das Burlesque Ensemble bezaubert die Zuschauer. Tom Schrade

Seit 2008 verzaubert und begeistert das Burlesque Ensemble des "Theaters rote Bühne" mit seinen stilvoll-erotischen Shows Zuschauende aus aller Welt. Gil Tonic fesselt dabei nicht nur ihr Publikum, sondern auch sich selbst und hat noch den ein oder anderen Knalleffekt im Gepäck, während sich Sweet Chili mehr oder weniger züchtig mit Federn bedeckt…und neckt.

Dixie Dynamite betört mit glamouröser Retro-Burlesque und schüttelt in nur einer Nummer sämtliche Bühnentänze der 1920er Jahre aus dem Ärmel und die Patronin der rote Bühne „Fleur d´amour“ erteilt als Frau Professorin kompetent-wertvollen Nachhilfeunterricht in Sachen weiblicher Anatomie. Leopold Lobkowicz von Hassenstein moderiert mit Wiener Charme durch den Abend mit den vier temperamentvollen Damen.

Das Kulturamt Haßfurt freut sich sehr, die „Jubiläumsshow“ präsentieren zu dürfen und lädt ein zu amüsant-erotischem Entertainment auf höchstem Niveau. „Hinein in ein Vergnügen für alle Sinne!“ so das Motto des Abends am Samstag, den 26. November um 20 Uhr in der Stadthalle Haßfurt.

Die „Goldenen Zwanziger“ leben am 27. November wieder auf

Bamberger Symphoniker Die Bamberger Symphoniker lassen die Goldenen Zwanziger wieder aufleben. Bamberger Symphoniker

Nach der Burlesque-Show des Theaters rote Bühne präsentieren auch die Bamberger Symphoniker im Herbstprogramm „Kultur rockt“ des Haßfurter Kulturamtes die Ära der Goldenen Zwanziger. Allgemeine Aufbruchstimmung und Wandel prägten die uns bis heute faszinierende Zeit. Es galt Fesseln zu sprengen – auch in der Kunst. Das Ensemble Lewandowski präsentiert mit „Ungarischer Salon“ Klassiker der Salonmusik aus eben dieser Zeit. Tanzmusik und Operettenarien zählen dabei ebenso zum Repertoire wie ungarische Romanzen mit temperamentvollem Csárdás. Außerdem spielt Boguslaw Lewandowski eine italienische Geige von Carlo Antonio Testore aus dem Jahre 1730.

Genießen Sie diese Musik, gespielt von Spitzenmusikern aus den Reihen der Bamberger Symphoniker, am Sonntag, den 27. November um 20 Uhr in der Stadthalle Haßfurt.

„Kultur rockt“ bei U2-Coverband am 10. Dezember

Achtung Baby Die U2-Tribute Band „Achtung Baby“ rockt die Stadthalle. Victoria Glaser

Benannt nach dem siebten Studioalbum ihrer Vorbilder haut Achtung Baby seit nunmehr 20 Jahren seine Konzertbesucher und eingefleischte U2-Fans aus den Latschen. Mit ihrer Show reisen sie quer durch die über 40 Jahre andauernde Erfolgsstory der vier Iren aus Dublin. Größtes Anliegen bleibt es, den Sound und die Seele der Musik von U2 zu transportieren: Vom New Wave und Punk geprägten Beginn in den späten 70ern über die Zeit des Aufruhrs und des politischem Engagements der 80er, man denke an das Live Aid Festival 85 mit Titeln wie "Sunday Bloody Sunday", bis heute.

Sagen Sie zuhause „With or without you“, und feiern Sie die Musik von Bono, The Edge, Adam Clinton und Larry Mullen am Samstag, den 10. Dezember um 20 Uhr in der Stadthalle Haßfurt.

Doch das sind natürlich noch nicht alle Events in Haßfurt - viele weitere Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite des Kulturamtes!

Kontakt

Stadt Haßfurt - Kulturamt

Hauptstraße 9

97437 Haßfurt

Telefon: 09521/688-300

Telefax: 09521/688-310

E-Mail: info@kulturamt-hassfurt.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 10:00 bis 17:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 13:00 Uhr