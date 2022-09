Starke Muskeln sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern wirken sich auch positiv auf die Gesundheit aus. Unsere Muskeln halten uns aufrecht, sind Motor der Fortbewegung und Fundament unserer körperlichen Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus stabilisiert ein gut ausgebildetes Muskelkorsett Wirbelsäule und Gelenke und schützt diese vor vorzeitigem Verschleiß. Das hilft vor allem bei Rückenproblemen!

Kieser Training in Bamberg ist genau der richtige Ansprechpartner um die Rückenmuskulatur zu stärken. Nutze am 8. Oktober den Tag der offenen Tür, um herauszufinden, wie dir Kieser Training gegen deine Rückenschmerzen helfen kann.

Aufgepasst: Wenn du dich früh genug anmeldest, kannst du bis zu 200 Euro bei unserer Schellstarter-Aktion sparen!

Lerne Kieser Training kennen – besuche Kieser Training am Tag der offenen Tür am 8. Oktober!

Was kannst du für deinen Rücken und deine Gesundheit selbst tun? Am 8. Oktober gibt es Antworten – kostenlos!

Das umfangreiche Programm für dich

Persönliche Beratung und Kennenlernen des Konzeptes von Kieser Training: Beratung inkl. konkreter Handlungsempfehlungen, was du für deine Gesundheit tun kannst.

Unsere Vorträge für Sie

11.00 – 11.30 Uhr

Stefan Schubert, Fitnessökonom Kieser Training - „55 Jahre Kieser Training – Eine außergewöhnliche Unternehmensgeschichte“

Markus Braunreuther, Facharzt für Allgemeinmedizin - „ Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand – wie Sie mit Kieser Training bei internistischen Erkrankungen Ihre Gesundheit selbst beeinflussen können“

Harald Eisner, Therapeut Kieser Training - „Endlich Rückenschmerzen loswerden! Möglichkeiten der medizinischen Kräftigungstherapie bei Rücken- und Nackenschmerzen“

Christa Roth, Ärztin - „Kieser Training bei Herz-Kreislauferkrankungen – eine gefahrlose Alternative zum Ausdauertraining"

Aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl bitten wir um deine telefonische Anmeldung zu den Vorträgen unter 0951 / 3028200. Wir freuen uns auf dich.

Schnellstarter-Aktion: Bis zu 200 Euro bei der Anmeldung sparen

Interessierst du dich für Kieser Training? Dann solltest du jetzt diese Aktion nutzen: Kieser Training Bamberg belohnt alle Schnellstarter mit einem starken Angebot: Wenn du dich bis zum 8. Oktober anmeldest, sparst du 200 Euro bei der Anmeldung. Wenn du dich bis zum 31. Oktober zur Anmeldung entscheidest, sparst du 100 Euro bei der Anmeldung.*



*Das Angebot ist für Neukunden von Kieser Training Bamberg gültig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Keine Auszahlung im Gegenwert.

Starke Muskeln gegen Rückenschmerzen

Die Erfahrung zeigt, dass gesundheitsorientiertes Krafttraining acht von zehn Menschen hilft, die unter Rückenschmerzen leiden. Gezieltes Training mit Muskelaufbau, wie es das Kieser Training Bamberg bietet, eignet sich beispielsweise bei Bandscheibenvorfällen, Verschleißerscheinungen, Wirbelgleiten oder Osteoporose. Zwar lassen sich krankhafte anatomische Veränderungen nicht wegtrainieren, aber mit der Kräftigung der umliegenden Muskeln gehen die Beschwerden meist zurück, Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit nehmen wieder zu. Dadurch steigt auch die Lebensqualität.

Kieser Training: die Basis für alles

Jeder zweite Erwachsene leidet gemäß einer Studie des Robert Koch-Instituts an Rückenschmerzen, jeder dritte sogar mehrmals pro Woche. Das muss nicht sein. Denn 80 Prozent der Rückenbeschwerden können mit gezieltem Rückentraining verhindert werden. Es bedarf keiner Medikamente, es braucht kein Wärmepflaster: 2x pro Woche Krafttraining genügt. Mit Krafttraining aktivierst du deine Muskeln und setzt den Grundbaustein für mehr Lebensqualität. Egal, ob du dich für den Arbeitsalltag und dessen Auswirkungen auf deinen Rücken wappnen oder die Muskelkraft für deinen Lieblingssport aufbauen willst. Mit Kieser Training erhältst du die Kraft für alles, was dir wichtig ist. Im Vordergrund stehen der altersunabhängige Aufbau sowie die Erhaltung von Kraft und Beweglichkeit. Du beugst Rückenschmerzen sowie Stoffwechselerkrankungen vor, förderst die Fettverbrennung, straffst deine Figur und steigerst das Selbstbewusstsein.

Um den Rücken zu stärken, braucht es gezieltes, gesundheitsorientiertes Krafttraining - darauf ist Kieser Training seit 55 Jahren spezialisiert.

Das bringt dir gezieltes Rückentraining mit Kieser Training

steigert die Kraft der Rückenstrecker

erhöht die Beweglichkeit der Wirbelsäule

reduziert oder beseitigt 80 % der chronischen Rückenschmerzen und Nackenverspannungen signifikant

verhindert bei neun von zehn Patienten mit eindeutiger Operationsindikation einen Eingriff

Mit Krafttraining Operationen vermeiden

Studien belegen, dass gezieltes Training der tiefen Rückenmuskeln an der Lumbar-Extension-Maschine in puncto Schmerzreduktion deutlich effektiver und nachhaltiger wirkt als herkömmliche Maßnahmen wie etwa Krankengymnastik oder Massagen. Andere Studien zeigen wiederum, dass sich sogar Operationen in den meisten Fällen vermeiden lassen. Der US-Mediziner Brian Nelson verordnete in den 90er-Jahren Rückenschmerzpatienten, denen eine Operation bevorstand, Krafttraining an den speziellen Rückenmaschinen, wie sie bei Kieser Training zum Einsatz kommen.

Gezieltes und sicheres Training für einen starken Rücken

An jeder Bewegung, die wir machen, und an jeder Haltung, die wir einnehmen, ist unser Rücken beteiligt. Wer sich in Beruf, Alltag und Sport auf seinen Körper verlassen will, muss mit dem Kraftaufbau also hier ansetzen. „Es ist unser Rücken, der uns durchs Leben trägt“, erklärt Florian Schneider, Geschäftsleiter im Studio Bamberg. „Ein gut trainiertes Muskelkorsett stabilisiert die Wirbelsäule und sorgt dafür, dass die Bandscheiben Stöße oder abrupte Bewegungen wirkungsvoll abfedern und ihren Aufgaben gewachsen bleiben. Dies trägt wesentlich dazu bei, dass wir in allen Lebensbereichen uneingeschränkt aktiv bleiben können."

Im Fokus: die Stärkung der tiefen Rückenstrecker. Diese Muskelpartie verbindet Wirbelkörper und -segmente, streckt unseren Rücken und hält uns aufrecht. Sie wirkt wie ein natürliches Korsett, das die Wirbelsäule stabilisiert.

Gründe, warum man seine Muskeln trainieren sollte

Große und trainierte Muskeln helfen nicht nur bei Rückenschmerzen, sondern haben noch viel mehr positive Auswirkungen auf den Körper.

Trainierte Muskeln helfen beim Abnehmen: Die Skelettmuskulatur spielt als größtes Stoffwechselorgan eine zentrale Rolle für unseren Fett-, Zucker-, Protein- und Knochenstoffwechsel. Größere und trainierte Muskeln verbrauchen beispielsweise mehr Energie als untrainierte. Wer seine Muskeln also trainiert, steigert den täglichen Energieumsatz – eine Grundvoraussetzung, um effektiv und dauerhaft abzunehmen.

Die Skelettmuskulatur spielt als größtes Stoffwechselorgan eine zentrale Rolle für unseren Fett-, Zucker-, Protein- und Knochenstoffwechsel. Größere und trainierte Muskeln verbrauchen beispielsweise mehr Energie als untrainierte. Starke Muskeln schützen das Herz: Auch für ein gesundes Herz-Kreislauf-System ist eine starke Muskulatur unerlässlich, denn das H erz eines trainierten Menschen arbeitet ökonomischer als das eines untrainierten und wird somit weniger stark belastet.

So wirkt sich gezieltes Kieser Training auf den Körper aus

Wer seine Muskulatur gut in Schuss hält, schafft sich eine starke Basis für seine Gesundheit und ist auch für unerwartete Herausforderungen bestens gerüstet.

reduziert Stress & stärkt das Selbstwertgefühl

korrigiert muskuläre Dysbalancen

steigert Leistungsfähigkeit

steigert Hirnleistung

kräftigt Knochen und Sehnen

schützt vor Zivilisationskrankheiten

lindert Schmerzen und schützt vor Unfällen

entwickelt und erhält Maximalkraft

verbessert das Herz-Kreislauf-System

fördert Mobilität

verbessert die Körperhaltung

stellt Stoffwechselkapazität sicher

Unsere Leistungen im Überblick

3 begleitete Einführungstrainings inklusive ausführlicher Beratung

Medizinische Trainingsberatung

Rückenanalyse

Selbstständiges Training

1:1 begleitetes Rückentraining zum Aufbau und Erhalt der Rückenstrecker

10. Training persönlich begleitet

Kraftmessung

Jedes 20. Training persönlich begleitet

98 Prozent bestätigen: Kieser Training wirkt

Wer seine Muskeln und mit ihnen seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit erhalten will, kommt um eines nicht herum: Er muss sie regelmäßig trainieren. Kieser Training ist seit über 50 Jahren der Spezialist für gesundheitsorientiertes Krafttraining. Dabei ist die vielfach bewährte Methode nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern individuell und vielfach einsetzbar: Eine von Kieser Training durchgeführte und von einem unabhängigen Wissenschaftsgremium kontrollierte Studie mit 531 Teilnehmern belegt, dass schon nach sechsmonatigem Training mit zwei Einheiten à 30 Minuten pro Woche 69 % der Teilnehmer nur noch leichte bis gar keine Schmerzen mehr hatten. 98 % der Teilnehmer konnten durch das Training ihre Leistungsfähigkeit erhalten, Dysbalancen ausgleichen und das Wohlbefinden merklich steigern.

Der Rückenspezialist: 55 Jahre Erfahrung

Effizient Muskeln trainieren und Kraft aufbauen – dafür steht Kieser Training seit 55 Jahren. Das Unternehmen gilt als Pionier im gesundheitsorientierten Krafttraining für den Rücken und den ganzen Körper. Gründer Werner Kieser erkannte schon früh die zentrale Bedeutung der Rückenmuskulatur und den Effekt des Krafttrainings.

Am 8. Oktober zum Tag der offenen Tür kannst du Kieser Training und das Team persönlich kennenlernen - Antworten zu deinen Fragen gibt es kostenlos!

Als sich der jugendliche Boxer 1957 eine Rippenfellquetschung zugezogen hatte, verordneten Arzt und Trainer monatelange Schonung. Doch Kieser hörte lieber auf den Rat eines Boxkollegen und begann mit Krafttraining. Mit Erfolg: Er war bald nicht nur schmerzfrei, sondern sogar noch stärker als zuvor. Mit dem Gefühl, etwas Wichtiges erfahren zu haben, befasste Kieser sich fortan mit Krafttraining, studierte die damals noch spärliche Literatur, schweißte aus Alteisen vom Schrottplatz seine ersten Maschinen zusammen und eröffnete 1967 in Zürich sein erstes Studio.

Ein Jahr später gründete er die Kieser Training AG. Gegenwärtig umfasst die Gruppe über 150 Studios in Australien, Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz.

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Kieser Training Bamberg

Endres Krafttraining GmbH

Fortenbachweg 9

96052 Bamberg

Telefon: 0951/3028200

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.30 bis 21.30 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage: 8.30 bis 18 Uhr

Kieser Training ist 365 Tage im Jahr für dich geöffnet.