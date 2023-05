Seit zwei Jahren bietet Goebel Porzellan Künstler*innen auf dem Fabrikgelände in Bad Staffelstein eine neue Plattform, um sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Ausgestellt wurden bereits Kunstwerke von James Rizzi und Rosina Wachtmeister, die beide sehr erfolgreich in einer eigenen Goebel-Kollektion reproduziert werden.

Häfner und Häfner: National erfolgreich, in Franken aber kaum bekannt

Dieses Jahr stellen mit Guido und Johannes Häfner gleich zwei Kunstschaffende aus der Heimat aus. Zwischen Pop-Art, Comic und komplexen Skulpturen bewegt sich ihre unterhaltsame Suche nach dem Menschsein. Bis zum 31. Oktober kann die Ausstellung "Die Menschen sind unter uns" in Bad Staffelstein besucht werden.

Guido und Johannes Häfner sind nicht nur „Brothers in Art“



„Brothers in Art“ heißen mit bürgerlichen Namen Guido und Johannes Häfner. Die beiden Brüder stammen aus Schlaifhausen in der schönen fränkischen Schweiz. Gemeinsam gründeten sie 1991 den ICHVerlag. Seit Mitte der 90er Jahre arbeiten sie als Freischaffende. Der Mensch mit seinen Facetten steht im Fokus ihrer Kunst. Johannes Häfner bedient sich dabei des Vokabulars der Pop-Art und des Comics, während Guido Häfners Skulpturen eine frühzeitliche archaische Ästhetik aufgreifen.

Viele Werke der Häfner-Brüder in öffentlichen Sammlungen zugänglich



Guido und Johannes Häfner sind aber nicht nur als Duo, sondern auch unabhängig voneinander erfolgreich: Guido Häfners großformatige Stahlskulpturen stehen u.a. in Maikammer, im Landgericht Essen, vor dem MAC-Museum in Singen, am Skulpturenweg Walberla und in Kronach. Johannes Häfners Arbeiten befinden sich in vielen wichtigen Sammlungen Deutschlands, wie dem Germanischen Nationalmuseum, dem Gutenberg Museum Mainz, in der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages und in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin.

Besuch der Häfner-Ausstellung in Bad Staffelstein und Workshops

Öffnungszeiten

15. Mai bis zum 31. Oktober 2023: Mo-Fr von 9-18 Uhr und Sa von 9-16 Uhr

Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließzeit

An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen in Bayern bleibt die Ausstellung geschlossen!

Workshops

Offener Workshop für alle Interessierten während der Kunstmesse "Umschlagplatz" am 23. September 2023

Nach Vorlage oder in freier Umsetzung können mittels Pastellkreiden bunte, verschmitzte Häfner-Mäuse entstehen

Die Arbeiten können mit nach Hause genommen werden, die Teilnahme ist kostenlos

Weitere Workshops für Gruppen und Schulklassen auf Anfrage möglich

Eintritt

Regulär: 3 Euro

Ermäßigt: 1,50 Euro (Kinder ab 6 Jahre, Schüler*innen, Student*innen, Azubis, Rentner*innen, Behinderte und Begleitpersonen)

Kinder bis 6 Jahre zahlen keinen Eintritt

Anfahrt & Parkplätze

Aus Richtung Bamberg und Coburg ist Bad Staffelstein schnell über die A73 erreichbar

Von der Autobahnabfahrt sind es bis zum Werksgelände von Goebel Porzellan noch ca. 5 Minuten

Kostenlose Parkplätze sind in ausreichender Anzahl direkt vor der Tür

Fabrikgelände in Bad Staffelstein ist wichtige Begegnungsstätte für Künstler*innen und Kunstinteressierte

Jedes Jahr öffnen sich die Hallen des Fabrikgeländes in Bad Staffelstein als Begegnungsstätte für Künstler*innen und Kunstinteressierte. Neben der Vielfalt von Aussteller*innen auf der Kunstverkaufsmesse "Umschlagplatz" am letzten Septemberwochenende, stehen in der Sommersaison die Werke einzelner Künstler*innen im Mittelpunkt. Dafür verwandelt sich einmal im Jahr das historische Kesselhaus zum Erlebnisraum für Groß und Klein.

Kontakt

Goebel Porzellan Werksverkauf GmbH

Auwaldstraße 8

96231 Bad Staffelstein

Telefon: 09563/92-250

E-Mail: werksverkauf@goebel.de