Die HESCURO KLINIKEN Bad Bocklet suchen für ihr Team mit Herz weitere Mitarbeiter in der Pflege. Hier verraten Christina, Stationsleiterin in der Geriatrie, und ihre Kolleginnen und Kollegen, warum sie so gerne in den HESCURO KLINIKEN arbeiten.

Ein Erfahrungsbericht von Christina, Stationsleitung Geriatrie bei den HESCURO KLINIKEN

Christina Stationsleitung Christina Carolin Jacklin Photography

Das Erste, was auffällt: Ihr sonniges Wesen. Christina lacht gerne und viel, es macht Spaß mit ihr zu reden und man merkt sofort: Team und Patienten sind ihr wichtig und sie liebt ihren Job.

Christina ist gelernte Altenpflegerin und arbeitet im Altenheim, als ein Arbeitsunfall an der Hand zu einem chronischen Schmerzsyndrom führt. Die Arbeit ist körperlich sehr anstrengend und es häufen sich die Tage, an denen sie nach der Arbeit die Hand kaum noch bewegen kann. Die Ärzte empfehlen eine Umorientierung, aber raus aus der Pflege?

Sie macht die Weiterbildung zur Gerontofachkraft und liest dann die Anzeige der HESCURO KLINIKEN, damals noch Kliniken Bad Bocklet. Altenpflegekräfte gesucht!

Christina – was haben Sie gedacht, als Sie die Stellenanzeige der HESCURO KLINIKEN gelesen haben?

Ganz ehrlich? Ich hatte Bedenken, richtig „Bammel“. Ist Reha etwas für mich? Passt die Klinik zu mir? Bin ich den Herausforderungen als Altenpflegerin gewachsen? Meine Familie und Freunde haben mich darin bestärkt, mich einfach zu bewerben. Schließlich wurden ausdrücklich Altenpflegekräfte gesucht.

Wie waren die ersten Eindrücke und der Start in der Klinik?

Gut! Das Team hat mich super aufgenommen und mich von Beginn an gut eingearbeitet, mir alles gezeigt. Und ich habe sehr schnell gemerkt – es gab nichts im Klinikalltag, was ich mit meiner Ausbildung nicht konnte.

Gibt es in Ihren Augen Vorteile, die für die Arbeit in der Reha bei HESCURO KLINKEN sprechen?

Ja absolut! Zum einen die deutlich leichtere körperliche Tätigkeit. Das kommt mir sehr entgegen, seit ich hier arbeite, habe ich weniger Schmerzen in der Hand und nur noch wenige Tage, an denen ich eingeschränkt bin.

Zum anderen – und das glaubt man vielleicht nicht – es ist viel weniger Dokumentationsstress! Ja natürlich dokumentieren auch wir in der Reha viel und gewissenhaft, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Aufwand, Druck und Stress, den man in der Altenpflege bei der Dokumentation erlebt.

Und natürlich genieße ich es sehr, dass wir planbare Dienste haben und ich fast immer pünktlich nach Hause komme.

Sie sind jetzt seit über vier Jahren bei den HESCURO KLINIKEN und seit diesem Jahr Stationsleitung. Herzlichen Glückwunsch dazu!

Ich war schon im Altersheim in der Wohnbereichsleitung tätig und als die Stelle als Stationsleitung frei wurde, war sich das Team einig, das ich die neue Leitung werden soll. Dieser Zuspruch aus dem Team und der Klinikleitung freut mich sehr. Ich bin dadurch noch ein Stück mehr in der Reha angekommen.

Als Altenpflegerin in die Reha-Klinik!

Hier erzählt Ihnen Christina, warum das für sie die richtige Entscheidung war.

Sie möchten sich einen ersten Eindruck von einem Job als Pflegekraft bei HESCURO KLINIKEN verschaffen?

Hier sagt Ihnen die Pflegedienstleitung Frau Walter – warum SIE gut ins Team passen könnten!

Was sollten Pflegende mitbringen, damit sie gut ins Team HESCURO passen?

Neben der fachlichen Kompetenz sind uns vor allem drei Dinge wichtig:

Spaß an der Arbeit

Gerne mit Menschen arbeiten

Das Wichtigste – auch zusammen lachen können!

Einblicke in den Arbeitsbereich

Neugierig geworden?

Was ein Job bei HESCURO für sie ganz persönlich bedeutet, dass erzählen Ihnen die Kolleg:innen gerne.

Christiane

Für sie war der problemlose Wechsel zwischen den Häusern ein großer Vorteil. In der HESCURO Bad Kissingen ist sie näher an der Familie und kann, in Notfällen, jederzeit zu den Kindern nachhause.

Auch das Sie sofort Unterstützung für Ihren Weiterbildungswunsch bekam, findet Sie großartig.

Jonas

Er ist seit 1,5 Jahren bei uns in den HESCURO KLINIKEN. Schon während seiner Zeit als Zeitarbeitskraft hat er viele Bereich kennengelernt und kennst sich rundum gut aus bei uns. Nun ist er fest angestellt – was ihn genauso freut, wie uns. Ihm ist am wichtigsten, das er angenommen wird, wie er ist.

Angelina

Sie hat bei uns MFA gelernt, dann den Ausbilder gemacht und ist nun Mentorin für unsere Auszubildenden. Auch befindet sie sich gerade selbst wieder in Weiterbildung und macht die Praxisanleitung. Sie findet es wunderbar, dass sie so in ihrer Karriere unterstützt wird; ihr Wissen weitergeben kann und Anerkennung bekommt.

Kontakt

HESCURO KLINIKEN Bad Bocklet

Kliniken Bad Bocklet AG

Frankenstraße 36

97708 Bad Bocklet