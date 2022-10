Ostbayern hat nicht nur traditionsreiche Städte mit langer Geschichte, sondern auch einmalige Spezialitäten zu bieten. Gerade jetzt bietet sich eine Reise durch die ostbayerischen Städte besonders an – die herbstlichen Tage laden dazu ein, in den historischen Gässchen die Seele baumeln zu lassen und an hübschen Plätzen die Kulinarik der Städte zu erleben. Von Weißwurst-Seminar bis Schokoladen-Manufaktur – hier ist sicher für jeden was dabei.

Weiden: Historisches Bierbrauen

In Weiden kannst du eine jahrhundertealte Tradition hautnah erleben: das Bierbrauen. Die Altstadthäuser im Renaissance- und Jugendstil prägen den Marktplatz und sorgen im Zentrum der Stadt für ein farbenfrohes Ambiente. In Form einer Erlebnisführung kannst du im "Bräuwirt" einem Braumeister höchstpersönlich über die Schulter schauen und mit dem Zoigl eine regionale Bierspezialität entdecken.

Tradition entdecken in Weiden: Inmitten der Altstadt kannst du die Braukultur hautnah erleben. Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.



Insgesamt drei unterschiedliche Zoigl-Sorten werden nach dem traditionell bayerischen Bier-Rezept gebraut. Das untergärige, ungefilterte Bier reift anschließend in kupferglänzenden Kesseln. Wer möchte, kann die Erlebnisführung sogar mit einem offiziellen "Bier-Diplom" abschließen. Wer sich nicht für das Thema Bier interessiert, kann in Weiden auch das eine oder andere Schnäppchen rund um Glas und Porzellan machen.

Amberg: Flüssiges Gold, Whisky-Walk und Weißwurstfrühstück auf der Vils

Die ostbayerische Stadt Amberg bietet nicht nur eine breite Palette an heimischen Bierspezialitäten, sondern auch verschiedene Whiskysorten. Letztere kannst du bei einem sogenannten "Whisky-Walk" durch die Amberger Altstadt näher kennenlernen. Wenn du mehr über das "Flüssige Gold" erfahren möchtest, kannst du bei unterschiedlichen thematischen Erlebnisführungen teilnehmen.

Traditioneller Biergenuss und historisches Altstadt-Ambiente in Amberg. Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.



Einen echten bayerischen Weißwurst-Frühschoppen kannst du während einer Plättenfahrt auf dem Amberger Flüsschen Vils erleben. Auf dieser historischen Rundfahrt erfährst du nicht nur, was die "Plätten" im historischen Kontext bedeuten, sondern entdeckst zeitgleich die Amberger Altstadt aus einer anderen Perspektive. In Amberg ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei!

Neumarkt: Individuelles Weißwurst-Diplom

Hier geht's um die Wurst! Die Neumarkter Weißwurst-Akademie eignet sich hervorragend dazu, mehr über die traditionelle Herstellung der Kult-Wurst zu erfahren. Metzgermeister und Koch Norbert Wittmann teilt höchstpersönlich sein Wissen, das er sich in der traditionsreichen "Metzgerei Wittmann" über die Jahre angeeignet hat. Hier hast du die einmalige Gelegenheit, in einem Weißwurst-Seminar deine eigene Weißwurst herzustellen und anschließend bei einer Brotzeit mit Bier und Breze zu verkosten.

Neumarkt hat neben der Weißwurst-Spezialität auch romantische Sonnenuntergänge zu bieten. Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.



Darüber hinaus gibt es in Neumarkt auch noch andere Dinge zu entdecken. Für alle Oldtimer-Fans gibt es zum Beispiel gleich schräg gegenüber das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge, in dem die weltweit größte Sammlung an handgefertigten Oldtimern bestaunt werden kann.

Regensburg: Kaffeegenuss und Traditions-Würstel mit historischem Ambiente

In Regensburg erwartet dich nicht nur das älteste Kaffeehaus Deutschlands, sondern auch die älteste Wurstbraterei der Welt. Seit mehr als 850 Jahren werden in der historischen Wurstkuchl die Grillwürste mit einer streng geheim gehaltenen Gewürzrezeptur gebraten.

Mit Blick auf die Steinerne Brücke schmeckt es in Regensburg besonders gut. Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.



Direkt an der berühmten Steinernen Brücke kannst du dir die Traditions-Würstel mit selbstgemachtem süßen Senf, Sauerkraut von heimischen Bauern und einem "Kipferl" schmecken lassen. Hier steht Regionalität und Geschmack an erster Stelle. Die sehr vielschichtigen Stadtführungen laden dazu ein, mehr über die Regensburger Wirtshausgeschichten herauszufinden.

Straubing: Eine „süße Sünde“ und das zweitgrößte Volksfest Bayerns

Neben dem traditionsreichen Gäubodenfest im August hat Straubing noch eine andere Besonderheit zu bieten – und zwar das ganze Jahr lang. Die "süße Sünde" verführt garantiert jeden: Dank einer über 500 Jahre alten Liebesgeschichte zwischen dem damaligen Thronfolger des Herzogtums Bayern-München, Albrecht III., und der schönen Bürgersfrau Agnes Bernauer dürfen wir heute in den Genuss eines Meisterwerkes kommen.

Das ist die "süße Sünde" Straubings – hier können nur die Wenigsten widerstehen. Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.



Die sogenannte Agnes-Bernauer-Torte ist eine Schichttorte aus mit Mocca-Buttercreme gefüllten Nuss-Baiser-Böden. Im Traditions-Café der Konditorei Krönner kannst du dich von der Spezialität direkt am bekannten Straubinger Stadtturm verführen lassen. Übrigens: alle vier Jahre findet das "Agnes Bernauer"-Festspiel statt – das nächste Mal im Jahr 2024.

Deggendorf: Süße und deftige Variationen in Bayerns „Knödelhauptstadt“

Warum die Stadt Deggendorf ohne ihre Knödel wohl im 13. Jahrhundert ihren böhmischen Feinden zum Opfer gefallen wäre, kannst du in der Stadtführung "Die Knödelwerferin" erfahren. Die urbayerische Spezialität gibt es heute in den unterschiedlichsten Variationen – sowohl süß als auch herzhaft.

Ob süß oder deftig – in Bayerns Knödelhauptstadt findet sicher jeder seine liebste Knödelvariation. Tourismusverband Ostbayern e.V.



Komme bei deinem Deggendorf-Besuch in den Genuss der Knödelvariationen und erfahre mehr über das damit zusammenhängende Brunnen-Denkmal in der Nähe des Alten Rathauses und des historisch geprägten Stadtplatzes. Es existieren außerdem noch einige historische Läden, die es im "alten" Deggendorf zu entdecken gibt.

Dingolfing: Jahrhundertealte Handelstradition und eine Reise in die Unterwelt

Hier verschmelzen Tradition und Moderne in einer einzigen Stadt. Dank Dingolfings Lebensader – der Isar – hat die Stadt bereits im Mittelalter eine bedeutende Position im Bereich Fischerei und Salzhandel eingenommen. Hiervon zeugt unter anderem der Fischerbrunnen. Bis heute ist Dingolfing eine einflussreiche Markt- und Handelsstadt und konnte schon damals ihren Ruf durch die mittelalterlichen Tuchmacher überregional ausbauen.

Dingolfing: Farbenfrohe Altstadthäuser soweit das Auge reicht. Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.



Über die mittelalterliche Baukunst kannst du in einer "Entdeckungsreise in die Unterwelt" mehr erfahren und dort mächtige Kellergewölbe in kühler Atmosphäre bestaunen. Zweimal pro Woche finden übrigens noch Märkte auf dem Marienplatz statt, bei denen heimische Produkte feilgeboten werden.

Landshut: Mehr als 70 Pralinensorten aus der gläsernen Schokoladenmanufaktur

Exklusivste Pralinen-Variationen findest du in der Landshuter "Chocolat Manufaktur & Laden". Neben den verführerischen Klassikern warten hier außergewöhnliche Geschmackserlebnisse und Gewürzkombinationen auf dich: Safran, Balsamico, Olive oder Kardamom – lass dich überraschen!

Ein Paradies für Naschkatzen – hier erfährst du alles rund um die Praline. Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.



In einem Grundkurs kannst du hinter die Kulissen und Geheimnisse der Praline schauen und mehr über die Herstellung erfahren. Zusätzlich bietet die Schokoladenmanufaktur auch veredelte Bruchschokolade, knusprige Florentiner und köstlichen Schokoladenkuchen. Was es mit der Landshuter Hochzeit auf sich hat, erfährst du hier. In Landshut gibt es also viel zu sehen, auch die Burg Trausnitz ist einen Besuch wert.

Passau: Essbare Goldhauben und heimische Cocktailkreationen in der Drei-Flüsse-Stadt

Was einst nur eine Hutbedeckung der Alt-Passauer Goldhaubenfrauen darstellte, kannst du dir heute als Schokoladen-Köstlichkeit schmecken lassen. Die Passauer Goldhauben der "Konfiserie Simon" bestehen aus gerösteten Nüssen, Trüffelmasse, in Likör eingelegten Marillen und karamellisierten Mandelsplittern – on top: 23-karätiges Blattgold.

So klein und doch so verführerisch – die Passauer Goldhauben. Foto: Tourismusverband Ostbayern e.V.



Die historisch geprägte Praline ist ein Wahrzeichen der Drei-Flüsse-Stadt und zählt zur absoluten Passauer Spezialität. Neben den süßen Verführungen hast du auch noch die Chance auf regionale Cocktailkreationen. In der "Journey Cocktailbar" dreht sich alles um heimische Spirituosen, aber auch weltweite Klassiker – all das in direkter Nähe zum Passauer Dom, zum Rathaus und zu den Schiffsanlegestellen – Passau ist einfach wunderschön und lässt sich perfekt mit einer Stadtführung entdecken.

