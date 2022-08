Das fränkische Bau-Unternehmen Riedel Bau wurde am 26. Juli im Schloss Schleißheim zum zweiten Mal in die Riege der 50 wachstumsstärksten, inhabergeführten Mittelständler gewählt. „Dies ist eine wunderbare Bestätigung der Leistungsstärke unseres Unternehmens und das ist natürlich der Verdienst unserer engagierten Mitarbeiter:innnen“, freut sich Inhaberin und Aufsichtsratsvorsitzende Stefanie Riedel über den zweiten bayerischen Löwen.

Bayerns Wirtschaftsminister nahm die Ehrung vor. Laut Aiwanger stünden "Bayerns Best 50 für Wachstum und das erfolgreiche Meistern von wirtschaftlichen Herausforderungen". Bereits 2019 hat es Riedel Bau in die Top-50 der besten mittelständischen Firmen in Bayern geschafft. Der bayerische Löwe gilt als Prestige-Auszeichnung in der Wirtschaft. Aus dem nordbayerischen Raum haben es u. a. die uvex group aus Fürth (Schutzprodukte) und BSH aus Bad Königshofen (PV-Lösungen) in die Top-50 geschafft.

Riedel Bau aus Schweinfurt: Beeindruckende Jahresbauleistung

Das fränkische Bau-Unternehmen zählt 490 Mitarbeitende und besteht bereits seit 1899. In den vergangenen Jahren hat Riedel Bau ein beeindruckendes Umsatzwachstum hingelegt und viele neue Stellen geschaffen. Riedel Bau erwirtschaftete in 2021 eine Jahresbauleistung von rund 290 Mio. Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Schweinfurt ist bundesweit im öffentlichen Hochbau sowie im Industrie-, Gewerbe- und Wohnungsbau tätig. Die Objekte werden als Rohbau oder als Schlüsselfertigbau realisiert.

Preisverleihung des bayerischen Löwen im Schloss Schleißheim (Foto von links): Staatsminister Hubert Aiwanger, Stefanie Riedel (Aufsichtsratsvorsitzende Riedel Bau), Klaus Weigand (Kaufm. Leiter Riedel Bau) und Stefan Schmal (Juror). Riedel Bau / SX Heuser

Abgerundet wird das Leistungsangebot durch die Entwicklung und Umsetzung eigener Bauträgerobjekte im Wohnungs- und Gewerbebereich. Darüber hinaus ist Riedel Bau seit 2020 im Tiefbau aktiv und hat 2021 im Schlüsselfertigbau seine Kompetenzen durch die Leistung Maler und Verputzer sowie TGA-Planung erweitert. Neben dem Hauptsitz in Schweinfurt verfügt Riedel Bau über Standorte in Erfurt, München und Berlin. Auf www.riedelbau.de bekommst du mehr Einblicke in das Unternehmen.

Aktuelle Bau-Projekte: Suchmaschinen-Riese setzt auf Riedel Bau

Aktuell arbeiten die Rohbau-Teams von Riedel Bau beispielsweise am New Campus für ProSieben/Sat1 in Unterföhring und dem Klinikum in München-Harlaching. In Hamburg entsteht das Büro- und Laborgebäude WING sowie eine Logistikanlage für Schenker. In Berlin realisiert Riedel Bau das neue Bürogebäude für Google und in Potsdam einen Universitätsneubau.

Schlüsselfertigbau-Projekte der Riedel Bau Gruppe sind aktuell unter anderem ein Edeka-Markt in Grafenrheinfeld, ein Lidl-Markt in Ebersdorf, ein Denn‘s Biomarkt in Dieburg sowie ein Pflegeheim in Bad Mergentheim. Der Bereich Bauträger/Projektentwicklung ist beispielsweise mit einer Wohnanlage in Zorneding bei München, einer Pflegeeinrichtung sowie drei Wohnbauprojekten in Würzburg aktiv.

Das Bauvorhaben rund um den New Campus von ProSieben/Sat1 in Unterföhring bei München - auch hier ist Riedel Bau im Einsatz:

Nachhaltiges Bauen immer wichtiger, Hochschule mit an Bord

Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Unternehmensgruppe intensiv mit dem Thema „Nachhaltiges Bauen“. „Ressourcen- und umweltschonendes Bauen ist für uns nicht nur ein Begriff, sondern wird bereits im Tagesgeschäft bei unseren Bauträgerprojekten umgesetzt. Doch wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und die Entwicklung des Bauens und Wohnens in Bezug auf die Nachhaltigkeit vorantreiben." so Stefanie Riedel.

Um dem nachhaltigen Bauen noch mehr Bedeutung zu geben, habe man ein Grundstück in Schweinfurt zur Verfügung gestellt, für das in enger Zusammenarbeit mit der Fakultät Architektur der Hochschule Würzburg-Schweinfurt ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen wurde.

Karriere in der Bau-Branche - Fachkräftemangel als Herausforderung

Der Herausforderung, Fachkräfte für die Baubranche zu begeistern, stellt sich Riedel Bau durch unterschiedliche Aktionen zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeiter:innen. Ausbildungs- und Studienangebote wurden um sieben Berufsbilder erweitert. Und auch das interne Programm zur Mitarbeiter-Qualifizierung wird kontinuierlich weiterentwickelt. So setzt sich Riedel Bau von anderen Arbeitgebern ab.

Arbeiten in der Bau-Branche - diese Persönlichkeiten machen Riedel Bau als Arbeitgeber aus:



Der „Riedel Campus“ bietet umfangreiche Weiterbildungs- und Teambildungsmaßnamen während der Berufsausbildung, dem dualen Studium sowie Praktika und Werkstudierendentätigkeiten. Junge Bautechniker:innen, Bauingenieur:innen und Architekt:innen werden durch ein Traineeprogramm eingebunden. Alle weiteren Mitarbeiter:innen profitieren von einem umfangreichen Seminar- und Schulungsprogramm sowie zahlreichen Team- und Firmenevents.

Neugierig geworden? Dann wirf jetzt einen Blick auf die Karriere-Seite von Riedel Bau. Hier findest du aktuelle Jobs bei Riedel Bau, beispielsweise für Schweinfurt oder Erfurt.

Riedel Bau: Kontakt & Social Media

Riedel Bau GmbH & Co. KG

Silbersteinstraße 4

97424 Schweinfurt

Website: www.riedelbau.de

Email: info@riedelbau.de

Erfahre mehr über die Riedel Bau Firmengruppe auf