Endlich geht's wieder los: Am 22. und 23. April 2023 werden die Bierkeller des Forchheimer Kellerwalds offiziell eröffnet. Jeweils ab 10 Uhr ist ein abwechslungsreiches Programm für alle Bierkeller-Liebhaber*innen geboten – alle Informationen zur Saisoneröffnung findest du hier im Überblick.

Schaubrauen, Schiffschaukel & Co.: So wird die Bierkeller Saisoneröffnung gefeiert

Samstag, 22. April 2023

Die Bierkeller Saisoneröffnung beginnt ab 10 Uhr am Schützenhaus mit einem Probeschießen an allen Schießständen. Ab 12 Uhr geht's dann auf dem Festplatz los: Schaubrauen mit den Brauwastl Hobbybrauern, Kinderkarussell, Süßigkeitenbuden und vieles mehr. Als besonderes Highlight gilt die Inthronisierung der 10. Forchheimer Bierkönigin – diese findet um 16 Uhr auf der Bühne gegenüber vom Greif Keller statt. Der anschließende Umzug durch den Kellerwald wird von der Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim begleitet.

Sonntag, 23. April 2023

Wer am Samstag noch nicht die Gelegenheit hatte, beim Probeschießen vorbeizuschauen, hat am Sonntag nochmal ab 10 Uhr die Chance dazu. Nicht nur die Bierkellersaison wird an diesem Wochenende eingeläutet: Von 12 bis 13 Uhr findet zum Auftakt der Grillsaison das "Sichere Grillen" mit Bayerns Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber statt. Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim sorgt mit dem Bierkastenklettern für gute Unterhaltung und auch die Brauwastl Hobbybrauer sind wieder zum Schaubrauen vor Ort.

Für kulinarische Spezialitäten und frisches fränkisches Bier ist an beiden Tagen natürlich bestens gesorgt.

Diese 12 Forchheimer Bierkeller sind bei der Bierkeller Saisoneröffnung mit dabei

Birgit’s Schindlerkeller

Eichhornkeller

Glockenkeller

Greif Keller

Hebendanz-Keller

Kaiser Keller

Nederkeller

Rappen Keller

Schützenkeller

Stäffala-Keller

Weiß-Tauben-Keller (ausschließlich Sonntag)

Winterbauerkeller

Kellerwald Express nimmt wieder Fahrt auf

Die beliebte Elektro-Hybrid-Bahn fährt ab dem 22. April 2023 wieder ihre Runden durch den Kellerwald. Hier kommst du vom Unteren Festplatz bis hin zum Schützenhaus bequem von Bierkeller zu Bierkeller. Der Kellerwald-Express bietet Platz für 15 Personen und ist kostenfrei – es gibt auch einen barrierefreien Platz!

Bier- und Brautradition hautnah: Führungen durch den Kellerwald

Hier erfährst du, warum der Kellerwald etwas ganz Besonderes ist: Die Forchheimer Gästeführer*innen zeigen dir alle Highlights und geben dir wertvolle Insider-Informationen rund um den Forchheimer Kellerwald.

WALK OF BEER Tour

Der WALK OF BEER ist eine Themenroute in Forchheim: Durch Sterne im Boden werden hier verschiedene Braustätten der Stadt miteinander verbunden. Exklusiv zur Bierkeller Saisoneröffnung kannst du am Samstag, 22. April 2023, um 10 Uhr, an einer begleitenden Führung teilnehmen (Anmeldung erforderlich, 12 Euro pro Person). Los geht die Tour an der Tourist-Information und dauert ca. 3 Stunden.

Kostenlose Bierkellerführungen

Am Sonntag, 23. April 2023, hast du um 15 Uhr und um 16 Uhr jeweils die Möglichkeit, an einer kostenlosen Bierkellerführung teilzunehmen (Dauer ca. 1,5 Stunden). Die Forchheimer Gästeführer*innen warten am Eingang zu Birgit's Schindlerkeller auf dich – eine Anmeldung ist hier nicht erforderlich.

Anfahrt und Parken bei der Bierkeller Saisoneröffnung in Forchheim

Anfahrt mit dem Auto: Forchheim ist über die A73 (Ausfahrt Forchheim Nord oder Süd) sowie über die B470 erreichbar. Parkplätze für PKW und Busse gibt es in der Unteren Kellerstraße oder in der Lichteneiche, nur wenige Gehminuten vom Kellerwald entfernt.

Forchheim ist über die A73 (Ausfahrt Forchheim Nord oder Süd) sowie über die B470 erreichbar. Parkplätze für PKW und Busse gibt es in der Unteren Kellerstraße oder in der Lichteneiche, nur wenige Gehminuten vom Kellerwald entfernt. Anfahrt mit den ÖPNV: Über die Hauptrouten Nürnberg oder Bamberg gelangst du per Zug nach Forchheim (Haltestelle Forchheim Hauptbahnhof). Zu Fuß ist der Kellerwald vom Bahnhof aus in einer Viertelstunde zu erreichen.