Sommer und Festivals gehören zusammen wie Musik und Tanzen. Am 25. Juli startet endlich wieder eines der angesagtesten Open Air Festivals in Unterfranken: das Rösler Open Air Schloss Eyrichshof 2023. An sechs Tagen wird auf dem Gelände des Schloss Eyrichshofs in ausgelassener Stimmung gefeiert, getanzt und das Leben genossen. Das Line up der Bands auf dem Programm kann sich sehen lassen: Es kommen unter anderem Beth Hart mit Andreas Kümmert als Verstärkung, Revolverheld und Die Amigos mit Daniela Alfinito.

Alle Musik-Termine im Überblick

Weitere wichtige Infos im Überblick

25.7.23, 20 Uhr: Beth Hart - Support: Andreas Kümmert

Festival Schloss Eyrichshof 2023 Beth Hart mit Andreas Kümmert im Support tritt am 25.7.23 auf Schloss Eyrichshof auf. Roxanne de Roode

Gerade war sie für mehrere ausverkaufte Konzerte in Deutschland. Die bisher erfolgreichste Deutschland – Tournee überhaupt für diese Ausnahmekünstlerin. Beth Hart ist so authentisch wie nie. In einer Musikindustrie voller Hochglanzproduktionen und retuschierten Fotoshootings ist sie die Künstlerin, die ihre Karten offen auf den Tisch legt und ihre dunkelsten Geheimnisse preisgibt. Hart gilt als eine der talentiertesten Stimmen ihrer Generation. Sie hat weltweit mehrere ausverkaufte Tourneen absolviert, darunter Auftritte in historischen Veranstaltungsorten wie dem Ryman Auditorium in Nashville und der Royal Albert Hall in London, und füllt den ZiggoDome in Amsterdam mit über 11.000 Fans. Sie stand sechsmal an der Spitze der Billboard Blues Charts, erhielt Doppelplatin und hatte eine Reihe von Top-10-Alben in ganz Europa in den Charts. Ihr letztes Studioalbum „War In My Mind“ von 2019, schaffte es in Deutschland bis auf Platz 6 der Album Charts.

26.7.23, 20 Uhr: Seiler & Speer

Festival Schloss Eyrichshof 2023 Seiler & Speer mit FENZL im Support treten am 26.7.23 auf Schloss Eyrichshof auf. Pascal Riesinger

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Diese alte Fußballerweisheit sei in etwas abgewandelter Form das Motto für diese Mitteilung von SEILER & SPEER. Dass Bernhard Speer, nicht der allergrößte Fan des Sports rund um das runde Leder, wie man hört, dieses nicht unbedingt gewählt hätte, darf man ebenfalls annehmen. Aber egal, er klingt ganz gut, der Spruch. Finden wir. Daher kehren wir jetzt einfach zurück zu den wichtigen Dingen in einem Musikerleben. Denn Herr Seiler und Herr Speer rufen 2023 wieder nach ihrer Band und Crew, satteln die Transporter und belegen die Kojen ihrer Tourbusse, um erneut die Bühnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu erobern. Mit dabei haben sie dann selbstverständlich nicht nur all ihre Hits, allen voran „Hödn“, „Ham kummst“, „Principessa“ oder „Soits leben“, sondern auch ihre brandneue Single „Waun da Wind geht!

27.7.23, 20 Uhr: Alvaro Soler

Festival Schloss Eyrichshof 2023 Alvaro Soler tritt am 27.7.23 auf Schloss Eyrichshof auf. Martin Garcor

Was ALVARO SOLER in den Jahren 2015 bis 2019 mit seiner Musik erlebt hat, kann man getrost eine Sensation nennen. Quasi direkt von der Uni katapultierten seine Songs den spanisch-deutschen Musiker in die Charts in ganz Europa, Lateinamerika und auf Bühnen in aller Welt. In vier Jahren verzeichnete der heute 30-Jährige, der sieben Jahre in Tokio gelebt hat und sechs Sprachen spricht, Erfolge für die andere Jahrzehnte brauchen: Mehr als 80 Gold- und Platinauszeichnungen weltweit, zwei Millionen verkaufte Alben, insgesamt über 2,5 Milliarden Audiostreams und 1,5 Milliarden Streams für seine Videos. Plus Shows mit Superstar J-Lo in Las Vegas und Miami, „X Factor“-Juror in Italien, Gast in der preisgekrönten deutschen TV-Show „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ sowie Coach bei „The Voice Kids“ 2021.

28.7.23, 20 Uhr: Revolverheld

Festival Schloss Eyrichshof 2023 Revolverheld treten am 28.7.23 auf Schloss Eyrichshof auf. Olaf Heine

„Es ist das Schönste am Musik machen, der Grund warum wir das seit 20 Jahren tun.“ So euphorisch klingen Revolverheld, wenn sie vom bevorstehenden Open Air Sommer 2023 sprechen. So großartig und wichtig das Songschreiben und Produzieren auch ist - letztendlich wird ein Song für die Bühne geschrieben. Johannes, Niels, Kris und Jakob können es kaum abwarten, wieder raus auf die großen und kleinen Bühnen zu kommen und mit ihren Fans das Leben zu feiern. Schon jetzt werden das Set geplant, die Bühne gestaltet und neue Songs geprobt. Auch die ein oder andere Livepremiere darf natürlich im nächsten Sommer nicht fehlen. Natürlich werden auch die alten Hits gespielt, Anekdoten erzählt und Weinchen getrunken. „Hach, Konzerte. Das wird so schön! Wir haben so Bock auf jeden einzelnen Abend!“, so das Statement der Band.

29.7.23, 20 Uhr: Philipp Poisel

Festival Schloss Eyrichshof 2023 Philipp Poisel tritt am 29.7.23 auf Schloss Eyrichshof auf. Sophie Seybold

Sommerkonzerte von Philipp Poisel und Band sind immer etwas ganz Besonderes. Momente voller Hitzeflimmern, der Duft eines Sommerabends und die Klänge, die sich in der Weite entfalten. Freiheit und Sehnsucht, Romantik und Klarheit. Das macht die Sommerkonzerte von Philipp Poisel und Band aus. In voller Bandbesetzung geht es im Juli quer durch Deutschland, samt Abstechern nach Österreich, und das mittlerweile im 15. Live-Tour-Jubiläums Jahr! Und nach 15 Jahren ist so eine Sommer-Tour ein bisschen wie eine Klassenfahrt, ein Familienausflug, ein vorbeischauen bei guten Freunden. Man kennt sich. Man kann sich fallen lassen in die Songs, die man liebgewonnen hat, und trotzdem hat Philipp Poisel auch diesmal einige musikalische Überraschungen im Gepäck. Dazu Geschichten aus dem Tour-Leben und von zu Hause. Fernweh trifft Heimweh und endet doch immer in einem musikalischen Sommerfest.

30.7.23, 16 Uhr: Die Amigos & Daniela Alfinito

Festival Schloss Eyrichshof 2023 Die Amigos treten mit Daniela Alfinito am 30.7.23 auf Schloss Eyrichshof auf. Johanna Neubauer

Sie haben es einfach drauf. Zum unfassbaren 14. Mal sichern sich die Amigos Platz 1 in den deutschen und österreichischen Albumcharts und stoßen dabei unter anderen die Toten Hosen und Rammstein von den Top-Platzierungen. Auch die eigentlich als letzte große Solo-Tour angekündigte „Für unsere Freunde“-Tour war und ist ein riesiger Erfolg und die Nachfrage reißt nicht ab. Deshalb haben das erfolgreichste Schlagerduo Europas zusammen mit Thomann Management für das Jahr 2023 eine neue Deutschland-Tour geplant, um mit allen Fans den neuerlichen Erfolg noch einmal zu feiern. Mit im Gepäck die größten Amigos Hits und natürlich Daniela Alfinito. Die 4-fache Platz 1 Künstlerin und Sängerin des Jahres 2021 – zugleich Tochter von Amigos Sänger Bernd – begleitet die beiden Ausnahmekünstler wie auch schon 2022.

Tickets zum Festival

Es gibt für alle Konzerte noch Tickets an der Abendkasse.

Kulinarisches

Auf dem Gelände gibt es mehrere Food-Trucks mit Essens-Angeboten. Unter anderem können sich die Besucher auf Pizza, Burger, Pommes und frisch Gegrilltes für jeden Geschmack freuen.

Anfahrt zum Festival auf Schloss Eyrichshof

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Festival auf Schloss Eyrichshof zu erreichen – mit dem Auto, der Bahn oder dem Bus.

Mit dem Auto auf das Festival

Schloss Eyrichshof liegt verkehrsgünstig an der Landstraße B 279 zwischen Bamberg und Bad Königshofen im Grabfeld (ca. 30 km von Bamberg und Coburg). Von der Autobahn A 73 kommend, verlässt du die Autobahn bei der Abfahrt Breitengüßbach in Richtung Ebern auf die B 279. Nach ca. 15 Minuten erreichst du Ebern. Verlasse die B 279 bei der Abfahrt Ebern/Eyrichshof. Nach ca. 500 Metern erreichst du das Schloss.

Adresse für das Navi

Schloss Eyrichshof

Schlosshof 7

96106 Ebern

Parkmöglichkeiten während des Festivals

Während des Festivals bieten die Veranstalter kostenfreies Parken an. Zahlreiche Wiesenparkplätze stehen im Gewerbegebiet Eyrichshof-Specke (nach der Ausfahrt B 279) kostenlos bereit. Empfehlung: Festes Schuhwerk und bitte auf Unebenheiten achten.

Mit der Bahn zum Festival

Du erreichst Schloss Eyrichshof am einfachsten über den ICE-Bahnhof Bamberg, Umsteigemöglichkeit zum Bahnhof Ebern. Am Bahnhof Ebern angekommen sind es ca. 10 Gehminuten bis zum Schloss.

Einlass auf das Festival-Gelände

Der Eingang befindet sich seitlich am Gebäude des Gutshofs, also nicht direkt an der Hauptstraße. Hier befinden sich auch die Abendkasse, der Presseschalter und die Gästeliste.

Sicherheitshinweise

Am Einlass werden strenge Taschenkontrollen durchgeführt. Allgemein gilt: Je kleiner die Tasche, desto schneller die Kontrolle. Packen Sie bitte nur das Nötigste ein, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Bitte achten Sie außerdem darauf, keine verbotenen Gegenstände mitzubringen: Es ist nicht gestattet, professionelle Kameras, Selfie-Sticks, Tablets oder Videokameras mitzubringen. Ebenso ist das Mitführen von Klappstühlen, Picknickdecken, Glasbehältnissen, Dosen, Tetra Paks, Schirmen aller Art, jeglichen Formen von Waffen, Laserpointern oder pyrotechnischen Gegenständen aus Sicherheitsgründen untersagt. Bitte nehmen Sie weder Essen noch Getränke mit auf das Gelände, vor Ort ist reichlich Gastronomie vorhanden. Generell gilt: Den Anweisungen des Ordnungsdienstes vor Ort ist zur Sicherheit aller beteiligten Personen jederzeit Folge zu leisten.

Wetter

Vor der Anreise zum Konzert empfiehlt sich immer der Blick auf das aktuelle Wetter, um richtig gekleidet zu sein. Das Konzert findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt; bei Abbruch der Veranstaltung aufgrund schlechter Witterung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Die Veranstaltung ist nicht überdacht, aber praktische Regenponchos in Universalgröße bieten die Veranstalter vor Ort zum Preis von 3 € an.

Veranstalter

Veranstaltungsservice Bamberg GmbH

Kunigundenstraße 41

96123 Pödeldorf

Telefon: 09505 / 80590

E-Mail: info@vsbbg.de