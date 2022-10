In Bayreuth, in der Markgrafenalle 28, lebt die fränkische Biertradition wieder auf. Seit Februar 2022 stehen - nach kurzer Umbauzeit - die Türen des Getränkefachmarktes Keil wieder offen. Nicht nur das Innere des Ladens hat sich verändert, sondern auch das Sortiment wurde erweitert. Die große Produktauswahl kann nun auch mit dem Lieferdienst an Privatpersonen und Unternehmen geliefert werden.

Im modern gestalteten Laden präsentieren die drei Geschäftsführer Roland Keil, Johannes Barthelmes und Manuel Körber dir auf circa 200 Quadratmeter Verkaufsfläche eine Auswahl von mehr als 400 Bierspezialitäten aus Franken, über 100 fränkische Weine und Spirituosen, circa 150 Säfte und Limonaden fränkischer Erzeuger sowie zahlreiche typisch fränkische Delikatessen. Zusammen treten die drei und ihr Team als Bierland Pioniere auf.

Für jeden das richtige Bier im Sortiment