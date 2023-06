eBay Deutschland möchte private und gewerbliche Verkäufer*innen noch besser unterstützen und kommt deshalb im Rahmen seiner Deutschlandtour „eBay. Das Lokal” in die Frankenmetropole. Interessierte können sich jetzt einen der begehrten Plätze sichern (Hier geht es zur Anmeldung).

„eBay. Das Lokal” – Live-Event am 14. Juni in Nürnberg

Am 14. Juni kommen eBay-Teams und -Spezialist*innen nach Nürnberg und unterstützen dich beim Aufbau und beim Wachstum deines Online-Geschäfts bei eBay. Egal, ob du deine Haushaltskasse nebenbei aufbessern möchtest oder professionell auf eBay unterwegs bist – alle privaten Verkäufer*innen und gewerblichen Händler*innen sind herzlich willkommen. Bei dem Live-Event „eBay. Das Lokal” im Pinsano am Lorenzer Platz 23 kannst du...

....bei Drinks & Snacks mit anderen Händler*innen networken

mit anderen Händler*innen networken ....in Workshops und Paneldiskussionen Neues über eBay erfahren

Neues über eBay erfahren ...lernen, was ein optimales Angebot ausmacht

ausmacht ...spezielle Infos zum internationalen Verkaufen bekommen

bekommen ...neue Tools u.v.m. kennenlernen

kennenlernen ...am Gewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von 5.000 Euro teilnehmen

Hier nochmal die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Live-Event „eBay. Das Lokal” am 14. Juni 2023

Im Pinsano, Lorenzer Platz 23, 90402 Nürnberg

Start ab 9:30 Uhr für gewerbliche Händler*innen und ab 15:00 Uhr auch für private Verkäufer*innen

für gewerbliche Händler*innen und auch für private Verkäufer*innen Ende um ca. 21:00 Uhr

Mehr Informationen zum Ablauf, das komplette Programm und das Anmeldeformular findest du hier.

Das wird für private und gewerbliche eBay-Händler*innen geboten

Bei “eBay. Das Lokal” erfährst du alles, was du zum Verkaufen bei eBay wissen musst. Interessierst du dich beispielsweise für das Thema Steuern? Die eBay-Spezialist*innen klären dich darüber auf, wie viel du als Privatperson verkaufen darfst und wann du Verkäufe beim Finanzamt melden musst. In einem interaktiven “Verkaufsparcours” lernst du alle Schritte des erfolgreichen Verkaufens bei eBay kennen – vom Einstellen eines Artikels über das Erstellen des richtigen Fotos bis zum Versand.

In lockerer Atmosphäre, mit Foodtruck und Drinks, kannst du den ganzen Tag lang Workshops besuchen, den Paneldiskussionen und Vorträgen lauschen oder dich aktiv mit Ideen zur Zukunft des Handels einbringen. Auch für gewerbliche Händler*innen gibt es ein umfassendes Angebot mit wertvollen Einblicken, wie man Angebote optimieren, die Logistik steuern und gezielt Marketing-Tools nutzen kann.

Gewinnspiel für alle Teilnehmer*innen in Nürnberg

Alle Besucher*innen haben zusätzlich die Chance, an einem exklusiven Gewinnspiel teilzunehmen und Preise im Gesamtwert von 5.000 € (z.B. iPhone 14, Noise-Cancelling-Kopfhörer, PlayStation 5 u.v.m.) zu gewinnen.

„eBay. Das Lokal”: Die weiteren Stopps der Deutschlandtour

Die eBay-Tour macht auch in anderen deutschen Städten Halt: Frankfurt am Main (28.06.23), Chemnitz (23.08.23), Berlin (13.09.23), Hamburg (20.09.2023), Köln (27.09.23) und München (11.10.23). Der Abschluss findet am 8. November 2023 in der eBay Deutschland-Zentrale in Dreilinden statt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Live-Event „eBay. Das Lokal”

Frage: Wie kann ich mich für das Live-Event "eBay. Das Lokal" anmelden?

Antwort: Du kannst dich für "eBay. Das Lokal" anmelden, indem du das Anmeldeformular auf der offiziellen Veranstaltungswebsite ausfüllst und absendest.

Frage: Kostet die Teilnahme etwas?

Antwort: Nein, die Teilnahme ist für alle privaten Verkäufer*innen und gewerblichen Händler*innen kostenlos.

Frage: Welche Vorteile bietet das Live-Event für private Verkäufer*innen bei eBay?

Antwort: "eBay. Das Lokal" bietet privaten Verkäufer*innen exklusive Einblicke, Tipps und Tricks zum Verkaufen auf dem Online-Marktplatz. Außerdem hast du die Möglichkeit, dich mit anderen Händler*innen zu vernetzen und neue Tools kennenzulernen.

Frage: Gibt es auch Angebote speziell für gewerbliche Händler*innen?

Antwort: Ja, auch gewerbliche Händler*innen erhalten beim Live-Event "eBay. Das Lokal" wertvolle Einblicke und Tipps. Du kannst z.B. lernen, wie du deine Angebote optimieren, die Logistik steuern und gezielt Marketing-Tools nutzen kannst.

Frage: Kann ich auch als Anfänger*in am Live-Event teilnehmen?

Antwort: Ja, das Live-Event richtet sich gleichermaßen an erfahrene eBay-Verkäufer*innen und an Anfänger*innen. Es werden sowohl grundlegende Tipps und Tricks als auch fortgeschrittene Themen behandelt, um Teilnehmenden aller Erfahrungsstufen nützliche Informationen zu bieten.

