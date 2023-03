Die Freizeit Messe in Nürnberg hält auch dieses Jahr wieder vom 22. bis zum 26. März eine Vielzahl an Angeboten für dich bereit. Besucher*innen finden rund 350 Aussteller vor, die zahlreiche Angebote für die aktive Freizeit, den heimischen Garten, die nächste Reise und die Outdoor-Saison im Gepäck haben. Ganz neu dabei ist die Musik Messe, die vom 24. bis zum 26. März parallel stattfindet. Mit inFranken.de hast du außerdem die Chance, deine Eintrittskarte zum Sonderpreis zu erwerben!

Hier gibt's alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Freizeit Messe 2023: Reise, Outdoor, Sport und Musik - das ist geboten

Nach dem Messeneustart im letzten Jahr hat die Freizeit Messe dieses Jahr noch mehr zu bieten. An insgesamt fünf Tagen, vom 22. bis zum 26. März, findet sie in acht verschiedenen Hallen statt.

Besonders spannend ist das große Angebot an Caravans und Reisemobilen, das einen umfassenden Marktüberblick vom kompakten Camper bis hin zum Luxus-Reisemobil bietet. Trends in Sachen Garten- und Landschaftsgestaltung oder Aus- und Umbau des Hauses finden sich in zahlreichen Ausstellungen wieder, genauso wie Freizeit- und Reisetipps. Auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten: Von Klettern und Wandern über Stand-Up-Paddling bis hin zum Radsport ist allerhand geboten.

Ganz neu dabei ist in diesem Jahr die Musik Messe - diese findet erstmals von 24. bis 26. März in der Messe Nürnberg statt und steht den Besuchern der Freizeit Messe offen. Musikbegeisterte, egal ob Anfänger*innen oder Profis, finden dort ein breites Angebot an Ausstellern und Workshops von namhaften Dozenten.

Highlight 2023: Musik Messe Nürnberg findet zum ersten Mal statt

Die neue Musik Messe Nürnberg richtet sich an alle Musikbegeisterten und Musiker*innen, von Anfängern bis hin zu Profis. Rund 100 Aussteller bieten den Besuchenden ein breites Angebot rund um Streich- und Zupfinstrumente, Holz- und Blechblasinstrumente sowie Tasteninstrumente. Musiker*innen können beim Instrumentenbau zusehen, die Instrumente anspielen und dabei die Gelegenheit nutzen, die Erbauer direkt über die Besonderheiten des Instruments auszufragen. Im Education Center finden außerdem über drei Tage verteilt Workshops mit namhaften Dozierenden statt.

Somit bietet die Musik Messe eine deutschlandweit einzigartige Plattform. Abgerundet wird die Messe mit einem musikalischen Rahmenprogramm und Handwerksdarbietungen auf der Central Stage.

Spannende Programmpunkte und Mitmachaktionen

Bei der Freizeit Messe kannst du dich nicht nur informieren und das Angebot der vielfältigen Aussteller bestaunen, du kannst auch selber aktiv werden und vieles direkt ausprobieren:

Halle 9: Auf der Fahrrad-Messe findest du Parcours, in denen du die Räder direkt ausprobieren kannst. Für E-Bikes und Pedelecs finden Fahrsicherheitstrainings statt, damit deine nächste Fahrradtour sicher und unfallfrei verläuft.

Halle 11: Hier kannst du dich beim Klettern ausprobieren oder im Actionpool erste Versuche auf dem Stand-Up-Paddle unternehmen. Zudem gibt es einen Bike-Spielplatz für Kinder. Auch Workshops und Vorführungen von regionalen Sportvereinen finden hier statt.

Behalte den Überblick mit dem Hallenplan

Die Freizeit Messe findet dieses Jahr in acht verschiedenen Hallen statt. Damit du deinen Besuch planen kannst und einen Überblick erhältst, welche Themen angeboten werden, haben wir dir den Hallenplan aufgelistet:

Halle 7: Touristik

Halle 7 & 7A: Caravaning

Halle 8: inovia - was das Leben bewegt

Halle 9: Haus & Garten, All-Ride Fahrrad-Messe, Kulinarium

Halle 10.1: Musik-Messe Nürnberg (24. - 26.03.)

(24. - 26.03.) Halle 11.0: Active & Outdoor

Halle 11.1: Sport (25. & 26.03.)

(25. & 26.03.) Halle 12: THE VILLAGE Whisk(e)y Messe (25. & 26.03.)

Ticketkauf: So kommst du an Tickets zum günstigen Sonderpreis

Dein Ticket kannst du entweder online oder vor Ort kaufen. Wenn du dein Ticket vorab online kaufst, kannst du am Eingang des Messegeländes den Expressway nutzen und gelangst somit schneller in die Messe.

Bitte beachte, dass der Eintritt zur Whisk(e)y Messe THE VILLAGE ein zusätzliches Ticket erfordert und erst ab 18 Jahren möglich ist. Kinder bis 10 Jahre bekommen kostenlosen Eintritt. Für alle Tickets, die zum ermäßigten Preis gekauft werden, muss ein Nachweis vorgezeigt werden.

Unser Tipp: Mit diesem Link von inFranken.de kannst du dir dein Ticket sogar für nur 9 Euro sichern!

Kontakt

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

Messezentrum 1

90471 Nürnberg

Telefon: +49(0)911-98833-145

Fax: +49(0)911-98833-245

E-Mail: info@afag.de

Öffnungszeiten

22. März - 26. März 2023

9:30 Uhr - 18:00 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)