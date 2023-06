Deutschland ist eines der bevorzugten Ziele von Cyberkriminellen. Von Diebstahl von Login- und Zugangsdaten über Attacken mittels Malware bis zu Erpressungsversuchen: 136.865 Fälle von Internetkriminalität zählte das Bundeskriminalamt (BKA) 2022 insgesamt. Die Dunkelziffer liegt womöglich noch deutlich höher. Umso wichtiger ist es, dich und deine Daten vor Angriffen zu schützen - mit dem VPN-Dienst von CyberGhost bist du sicher unterwegs.

Doch das ist noch nicht alles - mit einer VPN-Verbindung greifst du ungestört auf alle deine Lieblingsinhalte zu, egal ob du in Deutschland ausländisches Fernsehen empfangen oder im Urlaub deine Lieblingsserie angucken möchtest. Außerdem kannst du durch die Nutzung einer VPN-Verbindung sogar bares Geld sparen: Zum Beispiel wenn du dir die Formel 1 über einen ausländischen Free-TV-Sender ansiehst!

VPN von CyberGhost: Sicher unterwegs im Internet

Die IP-Adresse deines Routers ist einzigartig wie ein Fingerabdruck - alles, was du im Internet tust, lässt sich damit zu dir zurückverfolgen. Anders, wenn du eine sichere VPN-Verbindung nutzt: Der VPN-Server gibt dir jedes Mal, wenn du online gehst, eine neue IP-Adresse. Auf diese Weise kannst du nicht identifiziert werden. Die verschleierte IP-Adresse sagt auch nichts über das Land aus, in dem du dich befindest. Gleichzeitig werden zwischen Endgerät und VPN-Server alle übertragenen Daten durch Verschlüsselung vom restlichen Internet abgeschottet - und sind damit besonders sicher.

Mit der VPN-Verbindung von CyberGhost surfst du also ungestört im Internet und behältst zeitgleich die Kontrolle über deine persönlichen Daten. CyberGhost ist mit zahlreichen Systemen kompatibel, damit deinem Surf-Vergnügen nichts im Wege steht:

Windows

Mac

Linux

App für iOS

App für Android

Spielkonsolen

Smart-TVs

Router

VPN clever nutzen: Streame deine Lieblingsinhalte auf Netflix, Prime Video & Co.

Die VPN-Verbindung von CyberGhost schützt dich nicht nur vor Cyberkriminellen. Du kannst auch noch auf ganz andere Weise von dem VPN-Dienst profitieren. Die neue Staffel deiner ausländischen Lieblingsserie ist im Herkunftsland bereits zu sehen, bei uns aber noch nicht? Du bist Formel 1-Fan, aber genervt davon, dass es in Deutschland keine Übertragung im Free-TV gibt? So nutzt deine CyberGhost VPN-Verbindung clever:

Deutsches Fernsehen im Ausland empfangen oder umgekehrt mit CyberGhost VPN

TV-Sender beschränken Angebote in ihrer Mediathek oft auf das eigene Land. Wenn du im Urlaub etwa in Spanien bist und über das Hotel-WLAN online gehst, erkennt der Server des jeweiligen TV-Senders, dass du nicht in Deutschland bist. Das Ergebnis: Du kannst den Film oder die Sportübertragung nicht aufrufen. Wenn du aber auf deinem Smartphone oder Tablet die CyberGhost-App installiert hast, verschleierst du, in welchem Land du dich gerade aufhältst. Du musst dein Endgerät nur mit einem deutschen VPN-Server verbinden und schon kannst du selbst aus dem Ausland auf deine Lieblingsinhalte zugreifen.

Umgekehrt geht das übrigens auch: Du bist ein Fan der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft und würdest die Spiele gerne von Deutschland aus ansehen? Du musst nichts weiter tun, als deinen PC, dein Smartphone oder Tablet mit einem österreichischen VPN-Server zu verbinden. Auch Formel 1-Fans können mit der VPN-Verbindung von CyberGhost ganz einfach ihre Lieblingssportart schauen: Free-TV-Sender in Deutschland übertragen die Rennen zwar nicht, in anderen Ländern aber schon.

Streamen auf neuem Level mit CyberGhost VPN

Das Angebot von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV+ ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Du siehst dir gerne Filme oder Serien in Originalsprache an? Oder du bist Fan einer Serie, deren Fortsetzung zuerst im Herkunftsland läuft und du kannst es kaum erwarten, dir die neue Staffel endlich anzugucken? Mit deiner eigenen IP-Adresse hast du keinen Zugriff auf die länderspezifischen Inhalte. Wenn du dein Endgerät aber mit einem VPN-Server im jeweiligen Land verbindest, kannst du ganz einfach auch ausländische Filme und Serien sehen.

CyberGhost VPN: Über den Partner

Mit über 15 Jahre Erfahrung zählt CyberGhost VPN zu den weltweiten Marktführern bei digitaler Privatsphäre und Sicherheit. Laut Unternehmensangaben nutzen mehr als 38 Millionen Nutzer*innen die Vorteile, die der VPN-Dienst bietet. Bei Trustpilot finden sich durchwegs sehr gute Bewertungen, die CyberGhost zum vertrauenswürdigsten VPN-Anbieter machen. Du kannst aus drei Paketen wählen und beim Abschluss eines 2-Jahres-Abos bekommst du sogar drei Monate geschenkt.