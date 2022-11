Auto aussuchen, einsteigen und losfahren – und das für wenig Geld! So einfach ist das neue Carsharing-Angebot der Stadtwerke Forchheim. Unter dem Motto "Die Zukunft heißt teilen" ermöglichen es die Stadtwerke, sich schnell Autos ausleihen zu können und damit flexibel und nachhaltig unterwegs zu sein. Christian Sponsel, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke: "Wir sind mit unserem Carsharing günstiger als Wettbewerber und die Nachfrage ist da!" Deshalb sei schon eine Erweiterung des Angebots angedacht.

Für alle Neukunden gibt es jetzt von den Stadtwerken Forchheim ein spannendes Gewinnspiel, bei dem man die Chance auf 100,00 € Guthaben für das Carsharing hat. Lies hier, wie du am Gewinnspiel teilnimmst.

Wie sieht das Angebot konkret aus? Ist es ein Auto oder mehrere?

Das Carsharing-Angebot der Stadtwerke Forchheim umfasst aktuell 2 E-Fahrzeuge: Ein Opel e und ein Twingo e. Der Standort ist die Bahnhofstraße 10. Da es sich um ein stationsgebundenes Carsharing handelt, sind die Fahrzeuge nach der Nutzung wieder dorthin zurückzubringen.

Hier stehen die Autos zum Mieten

Stadtwerke Forchheim In der Bahnhofstr. 10 am Forchheimer Bahnhof, direkt neben dem Brothaus. Stadtwerke Forchheim

An wen richtet es sich, darf es jeder nutzen?

Das Carsharing kann von jedem genutzt werden, der mindestens 18 Jahre alt ist und einen Führerschein besitzt.

Das Carsharing der Stadtwerke Forchheim noch einmal in 7 einfachen Schritten zusammengefasst

App öffnen und Fahrzeug auf der Karte auswählen Wunschzeitraum auswählen und Buchung abschließen Auto vor Ort über die App öffnen Schlüssel aus dem Handschuhfach nehmen und Stromkabel einpacken Einsteigen und losfahren Fahrzeugrückgabe am Entleihort Fahrzeug laden, Schlüssel zurücklegen und mit der App abschließen.

Wie kann ich mich dazu anmelden?

Die Voraussetzung für die Nutzung des Carsharings ist die Erstellung eines Accounts in der App MOQO. Nach dem die App heruntergeladen wurde und geöffnet, erscheint eine Übersichtskarte. Bei aktivem Ortungsdienst im Handy, wird das Carsharing der Stadtwerke direkt angezeigt, andernfalls gibt man im Suchfeld einfach Forchheim ein. Als nächstes legt man sich ein Profil an, hinterlegt das gewünschte Zahlungsmittel und validiert kostenfrei seinen Führerschein entweder über Post-Ident-Verfahren oder vor Ort im Kundencenter der Stadtwerke Forchheim. Danach kann der gewünschte Zeitraum in der App gebucht werden.

Kann ich mich auch spontan anmelden?

Die Anmeldung in der App kann zu jeder Zeit stattfinden. Je nach dem welches Verfahren zur Führerschein-Validierung genutzt wird, ist der Nutzer an die Öffnungszeiten des Kundencenters gebunden, bzw. an die Bearbeitungszeiten des Online-Post-Ident-Verfahrens.

Wie lange darf ich das Auto maximal nutzen bzw. wie viele Kilometer?

Grundsätzlich kann man je nach Buchungsauslastung das Auto Stunden oder tageweise nutzen. Im Kalender der App werden die buchbaren Zeiträume minutengenau angezeigt. Eine feste Kilometerzahl gibt es nicht. Es besteht auch immer die Möglichkeit, während der Nutzung an den öffentlichen Ladesäulen zu tanken. Eine entsprechende Ladekarte ist dafür im Auto hinterlegt.

Wie viel kostet es?

Es gibt drei Tarife: Der Tagestarif (24 h) kostet 50,00 €. Die stundenweise Nutzung von 6 bis 22 Uhr kostet 5,00 Euro pro Stunde und der Nachttarif 4,00 € pro Stunde (22 bis 6 Uhr). Dazu kommt dann noch die genaue Abrechnung der gefahrenen Kilometer. Die Kilometerpausche beträgt 30 Cent. Je nach Zeitraum wählt die App immer den günstigsten Tarif aus.

Welche Überlegungen gibt es bei hoher Nachfrage, wird das Angebot entsprechend ausgeweitet?

Zum einen bedeutet für uns Mobilität nicht nur Car-Sharing. Wir haben bereits für den gleichen Standort E-Bikes und Lasten-E-Bike entwickelt. Aktuell warten wir auf die verspätete Lieferung! Zum anderen sind wir in Gesprächen mit Behörden, Firmen und Interessensverbänden, das Angebot z.B. in zukünftigen neu entwickelten Quartieren anzubieten oder mit Firmen / Behörden zu teilen (am Tag Dienstauto, nach Feierabend öffentliche Nutzung). Wir sind überzeugt, dass die mobile Zukunft auch teilen heißt!

Wenn du noch mehr Infos brauchst zum Thema Carsharing in Forchheim: Hier auf der Seite der Stadtwerke Forchheim findest du alles, was du wissen musst, wenn du dir ein Auto ausleihen willst.

Anmelden und gewinnen

Wenn du dich bis zum 31.12.22 bei der MOQO-App anmeldest und einmal eine gebuchte Fahrt durchgeführt hast, kommst du damit automatisch in den Lostopf und hast die Chance auf 100,00 € Guthaben oder auf 50,00 € Guthaben.

Kontakt bei Fragen

Stadtwerke Forchheim GmbH

Haidfeldstr. 8

91301 Forchheim

Kundenservice

Telefon: 09191 613 240

E-Mail: kundenservice@stadtwerke-forchheim.de

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 7 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag: 7 Uhr bis 12.30 Uhr