Seit nunmehr 30 Jahren ist Albert & Bergmann verlässlicher Partner für den Bereich der Haus- und Industrietechnik im Raum Bamberg und auch weit darüber hinaus. Ob private, gewerbliche oder industrielle Klein- und Großprojekte – das renommierte mittelständische Unternehmen steht seinen Kunden mit innovativen Lösungen zur Seite.

Was 1992 mit acht Mitarbeitern und den beiden Firmengründern Hans Bergmann und Dietmar Albert begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem bekannten Unternehmen mit 52 Mitarbeitern entwickelt, dem nun Dietmar Albert und Thomas Lang als Geschäftsführer vorstehen.

Mit moderner Technik voran

Als spezialisiertes Unternehmen für Haus- und Industrietechnik strebt Albert & Bergmann für seine Auftraggeber ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis an. Die Kombination aus Berufserfahrung, Innovation und ganzheitlicher Beratung bringt den Kunden nicht nur Vorteile im Geldbeutel. Von der Planungsphase über die Ausführung bis hin zur Übergabe und Einweisung in die neue Anlage nimmt die erfahrene Firma ihre Kunden partnerschaftlich und kompetent an die Hand. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von den Bereichen Industrietechnik, Heizung und Sanitär über Alternativenergie, Solaranlagen, Biomasseanlagen und Klimatechnik. Der zentrale Sitz im Gewerbegebiet Stegaurach und der große Fuhrpark sind die besten Voraussetzungen für eine optimale Kundenbetreuung. Drei qualifizierte Kundendienstmonteure sind bei Albert & Bergmann speziell für die Bereiche Wartung und Service zuständig.

Gesundes Miteinander

Das Unternehmen in der Doktor-Noddack-Straße 4 ist besonders stolz auf seine qualifizierten und langjährigen Mitarbeiter. Einige halten Albert & Bergmann bereits seit 30 Jahren die Treue und stehen damit für das gute Arbeitsklima im Unternehmen.

Aber auch im Bereich Ausbildung investiert die Fa. A&B in die Zukunft. So befinden sich zum Ausbildungsstart 2022 insgesamt vier Auszubildende im Unternehmen. Ebenso sind eine kontinuierliche Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter für die beiden Geschäftsführer von großer Bedeutung.

Regional und weltweit

Ob Neubauprojekte, aufwändige Sanierungsarbeiten oder Badträume – Albert & Bergmann berät und plant rund um aktuelle Themen wie erneuerbare Energien, Klimafreundlichkeit und Energierückgewinnung. Und diese auf den Kunden abgestimmten Pläne werden vom Unternehmen passgenau umgesetzt. Daher rührt auch die hohe Kundenzufriedenheit, was auch der in 2021 verliehene Bosch Global Supplier Award, der nur alle paar Jahre vom Bosch-Konzern verliehen wird, bestätigt. Damit befindet sich die Fa. A&B unter den besten 46 von circa 23000 Dienstleistern weltweit.

Zum Kundenstamm von Albert & Bergmann gehören aber nicht nur Privatkunden, sondern auch Großprojekte im Wohnungsbau, Krankenhäuser und Schulen, die mit neuzeitlicher Technik ausgestattet werden. Dabei liefert und baut Albert & Bergmann nicht nur in der Region, sondern auch in der ganzen Welt – wie z.B. in den USA, der Türkei, China, Korea oder auch in Thailand finden sich inzwischen Industrieanlagen, die durch die Hände des oberfränkischen Unternehmens gegangen sind. Hier setzt man auf die deutsche Qualität der Fa. A&B, denn in der Regel stellt der Bau von komplizierten Industrieanlagen hohe Anforderungen an die Planung und Durchführung.

Weiter zum Erfolg

Zum 30-jährigen Firmenjubiläum blicken die beiden Geschäftsführer Dietmar Albert und Thomas Lang nicht nur auf erfolgreiche Arbeitsjahre zurück, sondern vor allem auch positiv in die Zukunft.

Kommen Sie zu uns ins Team!

Wir suchen:

Auszubildende

Anlagenmechaniker/in

Meister/in und Techniker/in

für Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik

Das bieten wir:

attraktive und leistungsorientierte Vergütung

Weihnachts- und Urlaubsgeld

unbefristeter Arbeitsvertrag

modern eingerichteten Arbeitsplatz

angenehmes Arbeitsklima

Firmenfahrzeug

betriebliche Altersvorsorge

Kontaktieren Sie uns einfach unter Tel 0951/9920000 und sas@albert-bergmann.com!

Kontakt

Albert & Bergmann GmbH & Co. KG

Doktor-Noddack-Straße 4

96135 Stegaurach

E-Mail: sas@albert-bergmann.com

Tel.: 0951/9920000