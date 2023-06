Im Jahr 1843 wurde das Traditionsmöbelhaus in Rödental bei Coburg gegründet – das ist nun 180 Jahre her. Seitdem hat sich das inhabergeführte Unternehmen stetig weiterentwickelt und vergrößert. Diesen Prozess hat vor allem der ehemalige Geschäftsführer Hubertus Hofmann mit begleitet und aktiv gesteuert. Nun feiert er nicht nur über 50 Jahre Betriebszugehörigkeit, sondern auch seinen 70. Geburtstag.

Deshalb hat sich Möbel Hofmann für seine treuen Kunden eine ganz besondere Aktion überlegt: Weil 180 plus 70 gleich 250 ergibt, erhältst du im Zeitraum vom 26. Juni bis 26. Juli auf deinen Einkauf 250 Euro Jubiläumsrabatt (gilt nur für neu bestellte Waren ab einem Einkaufswert von 1000 Euro im Aktionszeitraum und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar). Also schnell vorbeikommen und satte Rabatte absahnen!

Service wird hier großgeschrieben

70 Mitarbeiter kümmern sich im Möbelhaus Hofmann um deine individuellen Wünsche. In der hauseigenen Schreinerei mit aktuell fünf Schreinermeistern, vier Schreinern und zwei Auszubildenden werden noch Massivholzmöbel jeglicher Art für deine Kundenwünsche gefertigt - das sind Einzelanfertigungen nach Maß fernab jeglichen industriellen Rasters. Eben Qualität made in Germany!

Möbel Hofmann Hier gibt es gemütliche und moderne Wohnlandschaften sowie Relaxmöbel zu tollen Preisen. Sina Kemnitz

Beim Einrichtungs- und Küchenspezialisten Möbel Hofmann werden Wohnträume wahr. Egal ob Wohnwände, Möbel für Schlaf- und Esszimmer, Büromöbel oder Einrichtungen für Jugend- und Babyzimmer – die Mitarbeiter helfen dir mit einer kompetenten und freundlichen Beratung. Auf deinen Wunsch hin, ist sogar eine Vermessung mit individueller 3D-Planung direkt bei dir zuhause möglich.

Deine Wunschmöbel werden in der Werkstatt von Möbel Hofmann noch von Hand hergestellt. Das kompetente Ausliefer- und Montageteam sorgt dann für einen sicheren Transport und problemlosen Aufbau. Auf Wunsch wird sogar das Verpackungsmaterial fachgerecht entsorgt.

Unternehmen mit Tradition

Die Firma Hofmann existiert bereits viele Jahre am Markt. 1843 eröffnete Max Güntzel seine Schreinerei in Rödental, in der er Einrichtungsgegenstände aus eigener Fertigung produzierte. Im Jahr 1950 wurde die Schreinerei an seinen Schwiegersohn Eduard Hofmann übergeben. Ende der 1970er Jahre entstand ein Neubau in der Oeslauer Straße - das heutige Möbelhaus Hofmann.

Möbel Hofmann In der großflächigen Küchenabteilung findet sich beste Qualität deutscher Top-Hersteller. Sina Kemnitz

Anfang 2010 erfolgte ein Komplettumbau der Küchenabteilung im Untergeschoss. 2011 kam eine zweistöckige Lagerhalle von 5000 Quadratmetern und eine kleine Ausstellungshalle von 300 Quadratmetern hinzu.

Wechsel in der Geschäftsführung

1983 wurde die Firma an die beiden Söhne Hubertus und Dietrich Hofmann übergeben. Hubertus arbeitete bereits von Kindesbeinen an im elterlichen Betrieb. 1999 wurde Hubertus Hofmann alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer. Im Dezember 2022 erhielt er von der IHK die seltenen Auszeichnung für seine 50-jährige Betriebszugehörigkeit.

Möbel Hofmann Am 26. Juni gratulierte Rödentals Bürgermeister Marco Steiner (links) dem ehemaligen Geschäftsführer Hubertus Hofmann (Mitte) zum 70. Geburtstag sowie zum 180-jährigen Geschäftsjubiläum. Sascha Motschmann (rechts) ist seit 2022 als neuer Geschäftsführer tätig. Sina Kemnitz

Seit dem 1. Januar 2022 hat Sascha Motschmann, welcher seit achteinhalb Jahren im Unternehmen tätig ist, die Geschäftsführung übernommen. Nun – mit dem 70. Geburtstag - wird Hubertus Hofmann noch einen Schritt weiter zurücktreten und seine Arbeitszeiten im Geschäft reduzieren. Jedoch wird er weiterhin mit Rat und Tat aus seiner Jahrzehntelangen Erfahrung den Kunden zur Verfügung stehen.

Kontakt

Möbel Hofmann

Oeslauer Straße 2

96472 Rödental

Telefon: 09563/9060

Fax: 09563/4243

E-Mail: info@moebelhofmann.de

Facebook

Instagram

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 09.00 - 19.00 Uhr

Samstag: 09.00 - 18.00 Uhr