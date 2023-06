Durchschnittlicher Wassergebrauch in Deutschland

Küche, Bad und Garten : Wo wird am meisten Wasser verbraucht?

Tipps zum Wassersparen

Bereits seit 1990 gibt es einen stetig abnehmenden Kaltwasserverbrauch pro Kopf in Deutschland. Der Verbrauch sank in den letzten 30 Jahren von 147 Liter auf 127 Liter (2018). Gründe für den rückläufigen Trend liegen einerseits im gestiegenen Bewusstsein der Bevölkerung für nachhaltige Ressourcennutzung und andererseits in der Verbreitung wassersparender Technologien, beispielsweise bei Waschmaschine und Geschirrspüler.

Die tägliche Dusche gehört für viele zum festen Ritual beim Start in den Tag. Dementsprechend verwundert es nicht, dass der Wasserverbrauch zu 36 Prozent auf die Körperpflege entfällt. Der zweitgrößte Posten ist die Toilettenspülung mit ganzen 27 Prozent. Damit werden knapp zwei Drittel des Wassers in Haushalten im Badezimmer verbraucht. Das macht diesen Raum zum Wasserfresser Nummer Eins im Haushalt. Der Anteil für Essen, Trinken und Geschirrspülen fällt mit zehn Prozent vergleichsweise gering aus. Der Rest wird zu Reinigungszwecken und im Kleingewerbe benötigt.

Mit diesen durchschnittlichen Wasserkosten kannst du rechnen

Die Kosten für das Trinkwasser richten sich nach der verbrauchten Menge und der einer festen Gebühr. Hinzu kommt die Gebühr für das Abwasser, die einen erheblichen Teil des Wasserpreises ausmacht. Die Kosten für einen Kubikmeter kaltes Wasser belaufen sich demnach auf etwa 2 Euro, mit Abwassergebühr auf 4,40 Euro.

Laut dem Statistischen Bundesamt betrugen die Wasserkosten eines durchschnittlichen Haushalts bei durchschnittlichem Wasserverbrauch 2016 für einen 3-Personen-Haushalt 615 Euro.

Zu den zehn günstigsten Wasserstädten gehören sechs bayerische Städte: Ingolstadt, Amberg, Rosenheim, Freising, Passau und Kempten. Unter den Top-Ten der teuersten Wasserstädte findet sich keine aus Bayern.

Am teuersten ist das Kalte-Nass in Essen, Oberhausen, Hof, Hagen, Görlitz, Saarbrücken, Jena, Rostock, Zwickau, Gera, Erfurt, Bonn und Köln.

Tipps zum Wassersparen im Alltag

Wassersparen lohnt sich finanziell und zum Schutz unserer Umwelt. Hier einige Tipps, wo und wie du deinen Wasserverbrauch reduzieren kannst:

Im Bad: Duschen statt Baden, beim Zähneputzen den Wasserhahn ausmachen, einen wassersparenden Duschkopf kaufen, beim „kleinen Geschäft“ auf der Toilette die Stopp-Taste drücken.

In der Küche: Den Geschirrspüler immer voll beladen und im Öko-Programm laufen lassen, Salat in einer Schüssel putzen statt unter fließendem Wasser.

Im Garten: Wasser zum Gießen in einer Regentonne sammeln, den Garten (oder die Balkonpflanzen) am Abend wässern, um Verdunstung zu vermeiden.

Übrigens: Auch wenn Wassersparen allgemein eine gute Idee ist, gilt es auch dies nicht zu übertreiben. Denn manchmal kann es auch zu Problemen führen, wenn zu wenig Wasser durch die Rohre fließt.