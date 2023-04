Möglichkeiten, die Toilette wieder freizubekommen

Das führt häufig zu Verstopfungen

Zusammenfassung

Wenn die Toilette mit Wasser vollläuft und nicht mehr abläuft, ist diese verstopft. Um den Abfluss wieder freizubekommen, kannst du dem Problem mechanisch entgegentreten oder chemisch.

Mechanische Möglichkeiten, die Toilette wieder freizubekommen

Die gute alte Klobürste, die ja eigentlich neben jeder Toilette steht, kann im Fall einer Verstopfung schnell Abhilfe leisten. Dazu solltest du im Vorfeld das noch vorhandene Klopapier aus dem Toilettenbecken entfernen. Mit der Klobürste kannst du dann versuchen den Abfluss frei zu drücken, indem du die Bürste senkrecht zum Ausfluss platzierst und leichten Druck ausübst, am besten mehrfach.

Kommst du mit der Klobürste nicht weiter, dann muss ein Pömpel her – der Klassiker in Sachen Rohre, Abflüsse und Toiletten. Den Pömpel platzierst du auf dem Abfluss und übst ein paar mal kräftig Druck aus. Die flexible Gummisaugglocke des Pömpels erzeugt einen Unterdruck im Rohr, der die Verstopfung löst.

Solltest du keinen Pömpel zur Hand haben, schlägt fokus.de vor ersatzweise 2 Liter PET-Flasche zu verwenden. Schneide von dieser den Boden möglichst gerade ab, sodass der Rand möglichst gleichmäßig abschließt. Wenn die Flasche auf dem Abfluss platziert ist, drückst du diese mehrfach kräftig zusammen und erzeugst so einen Unterdruck, ähnlich wie mit der Saugglocke des Pömpels.

Chemische Möglichkeiten, die Toilette wieder freizubekommen

Mit ganz einfachen chemischen Mitteln, die du vermutlich sowieso Zuhause vorrätig hast, kannst du die Toilette auch mit chemischer Hilfe wieder befreien. Hierfür kannst du zum Beispiel Backpulver und Essig verwenden. Schütte dafür einfach eine Packung Backpulver oder Natron in die Toilette und gib eine halbe Tasse Essig hinzu, das entspricht ca. 125 ml. Die Mischung lässt du jetzt gute 10 Minuten einwirken. Das Natron aus dem Backpulver reagiert mit dem Essig, es entsteht Kohlenstoffdioxid, wodurch die Verstopfung im Rohr bekämpft wird. Spüle abschließend mit heißem Wasser nach.

Wenn du kein Backpulver und Essig zur Verfügung hast, dann ist Cola die absolute Allzweckwaffe. Der in der Cola enthaltene Phosphor und die Kohlensäure können die Verstopfung auflösen. Mineralwasser enthält kein Phosphor, aber auch jede Menge Kohlensäure und kann einen ähnlichen Effekt erzählen wie Cola. Beides solltest du ähnlich wie das Backpulver-Essig-Gemisch einige Minuten einwirken lassen.

Abseits der chemischen Hilfsmittel hat auch heißes Wasser schon einen sehr befreiende Wirkung. Allerdings solltest du kein kochendes Wasser in die Toilette kippen, da das eventuell den Abfluss angreift. Heißes Wasser aus ungefähr einem Meter Entfernung erzeugt durch seine Fallhöhe aber schon einiges an Druck, der die Verstopfung lösen kann.

Gründe für eine verstopfte Toilette

Laut Sanitär.org sind drei der häufigsten Gründe für eine verstopfte Toilette: eine zu große Menge an Klopapier oder zu dickes Klopapier, unsachgemäß entsorgte Gegenstände wie zum Beispiel Essensreste, Haare oder Hygieneartikel oder hartnäckige Verschmutzungen.

Um gar nicht erst vor einer verstopften Toilette zu stehen und sich die Frage zu stellen, wie du diese nun wieder freibekommst, kannst du ein paar Dinge beachten. Alles, was in der Toilette landet, muss durch den Abfluss entsorgt werden. Eine halbe abgewickelte Klorolle zusätzlich zu den Exkrementen könnte denn Abfluss überfordern. Sparsam mit Klopapier umzugehen, freut nicht nur die Umwelt, sondern auch deine Toilette – und ganz nebenbei auch den Geldbeutel.

Essensreste solltest du in jedem Fall auf anderem Weg entsorgen als über die Toilette. Das Gleiche gilt für Haare, Feuchttücher, Wattestäbchen, Tampons und alles was sonst noch in die Kategorie Badezimmerabfälle fällt. Hierfür solltest du einen Mülleimer nutzen. Die Gefahr, die Toilette mit Unrat zu verstopfen, ist viel zu hoch. Eine regelmäßige Reinigung und Entkalkung der Toilette ist ebenfalls gut geeignet, um Verstopfungen vorzubeugen. Zum Entkalken und auch zur Entfernung von Urinstein ist das Backpulver-Essig-Gemisch übrigens auch sehr wirksam.

Zusammenfassung

Gegen eine verstopfte Toilette kannst du sowohl mechanisch als auch chemisch vorgehen. Warte mit der Bekämpfung der Verstopfung nicht zu lange. Wenn du merkst, dass das Spülwasser nur langsam abfließt, solltest du schnell handeln, denn tiefliegende Verschmutzungen und Verstopfungen erfordern dann häufig die Hilfe einer Fachkraft.

