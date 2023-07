Deutschland vor 44 Minuten

Abkühlung bei Hitze

Armbad-Trick bei Hitze: So funktioniert die Abkühlung in wenigen Sekunden

Mit der sommerlichen Hitze steigt auch das Bedürfnis nach Erfrischung. Für die schnelle Abkühlung zwischendurch braucht man aber nicht gleich einen Pool oder muss an den See fahren. Wir verraten dir, wie du dich schnell am Waschbecken abkühlen kannst.