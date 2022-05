Wenn Männer die Pille nehmen: Das passiert im Körper

Immer weniger Frauen verhüten heutzutage mit der Pille. Grund dafür sind teilweise erschreckende Folgen, die das Hormonpräparat auf die weibliche Gesundheit haben kann. Wie stark die Pille als Verhütungsmittel in die körperlichen Prozesse der Frau eingreift wird deutlich, wenn das Verhütungsmittel abgesetzt wird. Aber was passiert eigentlich, wenn ein Mann die Pille einnimmt?

Größtenteils besteht das Verhütungsmittel aus den Hormonen Östrogen und Progesteron, die normalerweise den Zyklus der Frau dahingehend beeinflussen, dass sie für eine Befruchtung unempfänglich wird. Beim Mann sind sie aber keineswegs eine sinnvolle Verhütungsmethode, denn das Östrogen kontert Testosteron aus - was schlimme folgen haben kann.

Pille als Verhütungsmethose beim Mann? Folgen erst über eine längere Einnahme

Wer versehentlich eine Pille der Lebensgefährtin, der Freundin oder der Ehefrau verschluckt, braucht sich keine Sorgen zu machen. Allerdings kann eine dauerhafte Einnahme das Bild des Mannes stark verändern. Es kommt zu einer Verkleinerung der Muskeln, vor allem in den Armen, Beinen und der Brust. Außerdem zu schwächer werdenden Knochen, einer Fettzunahme an der Hüfte und den Oberschenkeln und einer Verringerung von Körper und Gesichtsbehaarung. Darüber hinaus kann an der Brust eine Gynäkomastie auftreten - eine Art Brustbildung beim Mann, bedingt durch Einlagerungen von Wasser und Fettgewebe im Brustbereich. Die Brustwarzen werden ebenfalls dunkler. Haarabfallprobleme am Kopf nehmen dahingegen ab.

Aber nicht zur äußerlich, auch innerlich verändert sich viel. Denn durch die Einnahme der Babypille, wird der Mann auch anfälliger für eine Vielzahl von Krankheiten, wie Thrombosen, Brustkrebs oder Leber- und Gallenblasenerkrankung. Diese Beschwerden, können durch die Pille allerdings auch bei Frauen auftreten. Männer zeigen sich durch die Pille außerdem weniger aggressiv, das Selbstbewusstsein nimmt stark ab, Schlafprobleme treten auf und es kann zu Konzentrationsproblemen kommen. Die Hoden verkleinern sich, was ebenfalls mit einer schlechteren Spermienqualität einhergeht. Außerdem wird die Libido stark eingeschränkt oder kann sogar ganz verschwinden. Letztendlich kommt es infolgedessen nicht selten sogar zu einer Depression.

Menschen, die von der Gesellschaft als Männer gelesen werden, aber ihr Äußeres ihrem eigentlichen Geschlecht anpassen möchten und als Frauen wahrgenommen werden möchten, nehmen teilweise Östrogen-Präparate. Dies passiert jedoch unter ärztlicher Aufsicht und es ist keinesfalls empfehlenswert, dies auf eigene Faust zu tun, wenn man geschlechtsangleichende Maßnahmen wünscht.