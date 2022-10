Einsatz der Vorsorgevollmacht

Jede*r hat in Deutschland gesetzlich das Recht dazu, Hilfe zu bekommen, wenn er*sie eigene Angelegenheiten nicht mehr alleine regeln kann. Welche Rolle dabei die Vorsorgevollmacht spielt, erfährst du hier.

Wann wird eine Vorsorgevollmacht nötig?

Im Bürgerlichen Gesetzbuch ist das Betreuungsrecht geregelt. Es greift dann, wenn du dich aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht oder teilweise nicht um deine Angelegenheiten kümmern kannst. In diesem Falle wird dir aufgrund des Betreuungsrechts auf eigenen Antrag oder von Amts wegen ein*e Betreuer*in zur Seite gestellt, die*der dich unterstützt.

Auf Grundlage des Betreuungsrechts erhältst du als Betroffene*r den notwendigen Schutz und die erforderliche Fürsorge. Dabei wird dir das größtmögliche Maß an Selbstbestimmung gewährt; denn nach § 1896 Absatz 1a darf kein*e Betreuer*in gegen den Willen der betroffenen Person bestellt werden. In Absatz 2 wird weiter ausgeführt, dass der*die betreuende Person immer nur für den Aufgabenkreis eingesetzt werden, in dem eine Unterstützung tatsächlich erforderlich ist.

Jeder*m von uns kann es infolge von hohem Alter, einer plötzlichen schweren Krankheit, einer Behinderung oder einem Unfall passieren, dass man nicht für sich selbst entscheiden kann. Möchtest du nicht, dass dir eine rechtliche Betreuung zur Seite gestellt wird, kann eine Vorsorgevollmacht das Richtige für dich sein.

Wissenswertes rund um die Vollmacht

Wichtig ist, dass du der Person absolut vertraust und sie auch bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen.

Bei einer Vorsorgevollmacht handelt es sich um eine Art Vertrag, in dem du eine andere Person bevollmächtigst. Dies bedeutet, dass diese wichtige Fragen für dich entscheiden kann, wenn du nicht dazu in der Lage dazu bist. Dies können beispielsweise rechtliche und finanzielle Angelegenheiten sein oder solche, die den eigenen Aufenthaltsort oder eine medizinische Behandlung betreffen. Doch nicht alle Bereiche können an eine*n Bevollmächtigte*n übertragen werden. Das Schreiben des Testaments, die Entscheidung zu einer Heirat oder zu freiheitsentziehenden Maßnahmen (wie dem Umzug in ein geschlossenes Wohnheim) können beispielsweise nicht von dieser übernommen werden. In solchen besonderen Situationen entscheidet das Betreuungsgericht mit.

Über die Option einer Vorsorgevollmacht solltest du nur dann nachdenken, wenn du eine oder mehrere Personen hast, denen du uneingeschränkt vertraust. Bevor du das Formular ausfüllst, solltest du zudem in Ruhe und ausführlich mit dem ausgewählten Menschen sprechen. In einem solchen Gespräch kannst du ihm bereits deine Wünsche für den Ernstfall mitteilen, wie beispielsweise deine Ansichten bezüglich eines Pflegeheimes oder bestimmter medizinischer Behandlungen. Es ist möglich, die Verantwortung aufzuteilen. So kannst du beispielsweise einzelne Aufgabenbereiche auf mehrere Personen verteilen. Für jede Person wird eine eigene Vollmacht notwendig.

Möchtest du keine Vollmacht unterschreiben, bietet sich die Option einer Betreuungsverfügung. In dieser kannst du festlegen, wen du dir als Betreuer*in vorstellen könntest und wen nicht. Überdies kannst du persönliche Wünsche und Vorstellungen bezüglich der Betreuung aufschreiben. Eine Betreuung ist nicht erforderlich, wenn deine Angelegenheiten durch den oder die Bevollmächtigte*n geregelt werden können.

Das Erstellen einer Vorsorgevollmacht

Entscheidest du dich dafür, vorsorglich eine Vollmacht zu erteilen, musst du einen entsprechenden Vertrag ausfüllen und schriftlich unterschreiben. Dafür musst du geschäftsfähig sein. Am besten ist es, wenn auch die bevollmächtigte Person das Formular unterschreibt. Damit macht sie deutlich, dass sie bereit ist, im Notfall die Verantwortung zu übernehmen.

Eine Vorlage für das Vorsorgevollmacht-Formular kannst du über die Webseite des Bundesministeriums der Justiz herunterladen und ausfüllen. Wichtig ist, dass du alle Seiten des Vollmachtformulars fest miteinander verbindest, beispielsweise mithilfe einer Heftklammer. Deine Vollmacht gibst du entweder an deine bevollmächtigte Person oder lässt sie hier beim Vorsorgeregister registrieren. Selbstverständlich kannst du das Formular jederzeit und ohne Angabe eines Gründes widerrufen.

Sinnvoll kann es auch sein, eine Liste mit den laufenden Verträgen, Abos, Konten und Mitgliedschaften auszufüllen. Eine entsprechende Vorlage bietet beispielsweise der Familienratgeber.de. Du hast den besten Überblick über deine Angelegenheiten und kannst die bevollmächtigte Person durch deine solche Liste erheblich entlasten.

Fazit

Möchtest du nicht, dass dir eine rechtliche Betreuung zur Seite gestellt wird, kannst du ebenfalls eine Vollmacht ausfüllen.

Bei der Entscheidung für eine Vorsorgevollmacht solltest du dir ausreichend Zeit lassen und dich mit der bevollmächtigten Person ausführlich austauschen. Wichtig ist, dass du dem oder der Bevollmächtigten absolut vertraust; denn immerhin könnte es ansonsten passieren, dass die Vollmacht missbräuchlich genutzt wird.