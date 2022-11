Bakterien und Dreck im Schal: So leicht verschmutzt er

Bei niedrigen Temperaturen im Herbst und Winter gehört für viele der Schal zum festen Bestandteil eines winterlichen Outfits. Um sich bestmöglich vor Kälte zu schützen, wird er meist eng um Hals und Nacken gewickelt. Da er sich schnell in der Nähe von Mund und Nase befindet, können sich aber leicht Bakterien, Dreck und Keime darin ansammeln. Daher sollte ein Schal regelmäßig gewaschen werden - doch wie oft eigentlich?

Darum solltest du deinen Schal regelmäßig waschen

Grundsätzlich sollte ein Schal nicht den gesamten Winter lang getragen werden, ohne ihn auch nur ein einziges Mal zu waschen. Das ist unhygienisch und kann zu Verschmutzungen der Haut oder bakteriellen Erkrankungen führen.

Als Faustregel gilt, den Schal mindestens alle drei Wochen einmal zu waschen. Natürlich kannst du deinen Schal auch häufiger waschen - und solltest das in bestimmten Fällen auch unbedingt tun. Wer beispielsweise eine Erkältung hat und dabei seinen Schal trägt, sollte diesen danach unbedingt waschen. Auch bei starken Verschmutzungen durch Essensreste ist eine schnelle Reinigung empfehlenswert.

Nützlich ist es zudem, eine gewisse Auswahl an Schals zu haben: So kannst du die Schals regelmäßig wechseln und auslüften lassen.

Ganz einfach: So wäschst du deinen Schal am besten

Vor der Wäsche des Kleidungsstückes ist es sinnvoll, noch schnell einen Blick auf das Waschetikett zu werfen. Ist keines vorhanden oder sind keine speziellen Hinweise darauf zu sehen, kannst du deinen Schal in nur wenigen Schritten ganz einfach selbst waschen.

Dafür benötigst du nur ein Waschbecken und etwas Babyshampoo oder Feinwaschmittel: Fülle zunächst das Waschbecken mit lauwarmen Wasser und gib etwas von dem Shampoo oder Waschmittel dazu. Anschließend lässt du den Schal für knapp zehn Minuten einweichen und wäschst ihn danach mit sauberem Wasser aus. Vor allem Wollschals kannst du mit dieser Methode effektiv und schonend reinigen.

Zuletzt beginnt der Trocknungsvorgang: Drücke das Wasser aus dem Schal, aber wringe ihn nicht aus - das schadet dem Stoff des Schals. Anschließend hängst du ihn an einem Ort zum Trocknen oder an der Wäscheleine auf. Wichtig: Im Wäschetrockner hat ein Schal nichts verloren. Dort würde er zwar schneller trocknen, aber womöglich eingehen oder aus der Form geraten.

Empfindliche Stoffe: Viskose- und Baumwollschals nicht zu heiß waschen

Bei Schals aus Baumwolle oder Viskose ist auch das Waschen mit der Waschmaschine möglich. Vor allem Viskose ist ein empfindlicher Stoff, der leicht verknittert und bei zu hoher Temperatur schnell einläuft. Aus diesen Gründen sollte der Waschvorgang "eine Temperatur von 40 Grad Celcius nicht überschreiten", erläutert bunte.de.

Wer Viskose- oder Baumwollschals mit der Waschmaschine reinigt, sollte dabei materialschonend vorgehen: Ist die Waschmaschine maximal zu zwei Dritteln gefüllt und befinden sich darin keine Klamotten mit Reißverschlüssen oder Ähnlichem, steht einem erfolgreichen Waschvorgang nichts im Wege.

Anschließend kannst du den Schal trocknen lassen. Lege ihn dazu am besten in waagerechter Lage hin, sodass er nicht zerknittert und in voller Länge trocknet.