Egal, ob du anspruchsvoller Hobby-Sportler bist oder schon fortgeschrittener Lauf-Profi- die Polar Pacer Pro* ist die Laufuhr, die dein Training perfektionieren wird und dir helfen kann, Höchstleistungen zu erreichen. Auch alle, die einfach nur gerne draußen in der Natur unterwegs sind, profitieren von den vielfältigen Funktionen der Uhr.

Hierbei unterstützt dich die schicke Laufuhr nicht nur durch ihre zahlreichen Trainingsfunktionen und durch das Tracking deiner Fitness-Daten, sondern navigiert dich aufgrund der ausgeklügelten GPS-Navigation auch stets sicher an dein Ziel. Pulsmesser, Schrittzähler und Navigation - all das und noch viel mehr steckt in dieser Laufuhr. Wir stellen die Polar Pacer Pro* vor und verraten dir, weshalb sie vielleicht auch für dich die perfekte Laufuhr ist.