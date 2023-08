Sound Healing: Wie Frequenzen und Vibrationen die Gesundheit beeinflussen können

Sound Healing - Was Klangheilung ist und wofür sie genutzt werden kann

Sound Healing soll unser Gehirn und sogar unser Nervensystem positiv beeinflussen. Die Schwingungen und Töne sollen dabei den Körper und die Psyche in einer ganzheitlichen Heilung unterstützen. Dazu zählen beispielsweise Klangschalentherapien, bei denen die Vibration direkt in den Körper gelangen. Doch was steckt konkret dahinter, wie funktioniert Sound Healing und lassen sich die Thesen wissenschaftlich belegen? Diese und viele weitere Fragen klären wir im Folgenden.

Was ist Klangheilung?

Beim Sound Healing geht es um die Schallwellen, die von einer Klangschale oder einem Gong ausgesendet werden. Sie werden von unserem Körper wahrgenommen und sollen heilende Wirkungen haben. Das Ziel einer Klangheilung besteht darin, den physischen, psychischen und emotionalen Gesundheitszustand zu verbessern. Dabei macht man sich verschiedene Effekte zu eignen:

Zum einen spielt die Resonanz eine wichtige Rolle. Diese beschreibt das Phänomen, dass ein Objekt aufgrund äußerer Schwingungen selbst stimuliert wird. Durch eine Stimmgabel oder eine Klangschale wird eine Frequenz erzeugt und kann dazu führen, dass Muskeln, Organe oder unser Gewebe ebenfalls in Schwingung versetzt werden.

Beim Sound Healing wird davon ausgegangen, dass diese Schwingungen bestimmte Blockaden im Körper lösen und den Energiefluss steigern können. Darüber hinaus gibt es den Effekt vom Gehirnwellen-Entrainment. Unser Gehirn erzeugt – je nach mentalem Zustand – verschiedene Wellen. Alphawellen werden beispielsweise in entspannten Zuständen ausgelöst. Sind wir fokussiert und besonders aufmerksam, dann entstehen Betawellen. Rhythmische Klänge sollen diese Gehirnwellen beeinflussen, sodass sich die Wellen an die Frequenz des Klangs anpassen. Dadurch soll beispielsweise ganz bewusst ein entspannter Zustand ausgelöst werden.

Verschiedene Bereiche des Sound Healing

Ebenso reagiert unser Nervensystem, genau wie das Gehirn, auf Klang und Musik. Dadurch werden teilweise starke emotionale Reaktionen ausgelöst, wie wir sie beispielsweise bei einem traurigen oder besonders fröhlichen Lied erleben. Dafür zuständig ist das limbische System, hier werden die Emotionen verarbeitet. Durch eine Klangtherapie sollen diese Reaktionen bewusst hervorgerufen werden, um Emotionen besser nach außen hin zu zeigen und zu verarbeiten.

Beim Sound Healing werden insbesondere Klangschalen eingesetzt, was jedoch nicht mit der Klangtherapie verwechselt werden sollte. Bei Letzterer geht es eher um eine Art Musiktherapie, die sinnliche Wahrnehmung von Musik und Klängen steht im Vordergrund. Beim Sound Healing dagegen die Frequenzen. Ebenso gibt es die Klangmeditation oder das Sound Bath, dabei badest du förmlich in Tönen verschiedenster Frequenzen, die durch Klangschalen entstehen.

Dadurch sollen tiefe, meditative Zustände erreicht und Stress abgebaut werden. Neben Klangschalen können auch alle anderen Instrumente zum Einsatz kommen. Eine Klangtherapie kann dir beispielsweise helfen, bei:

emotionaler Spannung

Konzentrationsproblemen

fehlender Libido

Kopfschmerzen oder Migräne

Stress im Allgemeinen

Einschlafproblemen

Sound Healing und Chakren

Sound Healing bewegt sich insgesamt im Bereich der Esoterik. Die Wirkungen sind in der Regel also eher gefühlter Natur und die Gründe für eine Verbesserung nicht immer direkt wissenschaftlich zu erklären. Allerdings zeigen immer mehr Studien, dass sowohl Klangtherapie als auch Musiktherapie die Stimmung verbessert, Angstzustände lindert und Stress lösen kann.

Gleichzeitig hilft eine Klangtherapie dabei, Blutdruck und Herzfrequenz zu senken. Einige Forschungen weisen zudem darauf hin, dass die Frequenzen tatsächlich auch neurologische Effekte erzielen können, inklusive einer Veränderung der Gehirnwellen. Die Qualität der Forschungen variiert jedoch und die Ergebnisse sind noch nicht generell handfest.

Das Sound Healing soll aus esoterischer Sicht die Energiezentren des Körpers ansprechen. Diese werden als Chakren beschrieben. Der Körper ist laut dieser Theorie in sieben Hauptenergiebereiche unterteilt, die miteinander verbunden sind. Beim Yoga oder im Bereich der alternativen Medizin ist diese Herangehensweise weit verbreitet. Beim Sound Healing sollen Klänge und Frequenzen einzelne Chakren wieder ins Gleichgewicht bringen, was sich positiv auf die Harmonie des Körpers auswirken soll.

Fazit

Sound Healing kann in seiner Gänze also nicht wissenschaftlich belegt werden, schadet jedoch auch nicht. Ob ein tatsächlicher Effekt erzielt werden kann, wird aktuell noch weiter wissenschaftlich erforscht und ist individueller Natur. Wenn du dafür empfänglich bist, dann probiere es doch einfach mal aus und berichte über deine Erfahrung.