Viele Menschen leiden unter Problemen beim Einschlafen

Schneller Einschlaf-Trick: die "Militär-Methode"

So funktioniert die Variante der Muskelrelaxation

Fast jeder kennt es: Man liegt abends im Bett, wälzt sich von einer Seite auf die andere - und kann einfach nicht einschlafen. Stress, Krankheiten, die falschen Lebensmittel: Schlafprobleme können verschiedene Ursachen haben. Allerdings gibt es auch viele Tipps, die dagegen helfen können. Eine besondere Entspannungsmethode verspricht sogar, das Einschlafen in nur zwei Minuten zu ermöglichen.

Mit der "Militär-Methode" in zwei Minuten einschlafen

Neu ist die "Militär-Methode", wie die Form der Entspannung auch genannt wird, nicht. Schon die US-Soldaten im zweiten Weltkrieg soll sie dabei geholfen haben, nachts zur Ruhe zu kommen. In jüngerer Zeit hat der Einschlaftrick vor allem in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit bekommen - etwa durch die Kinderärztin Jess Andrade Pediatrics. "doctorjesss", wie sie sich auf TikTok und Instagram nennt, ist bekannt für ihre Tipps und Videos rund um Medizin und alltägliche Gesundheitstipps.

Damit konnte sie sich schon eine große Fangemeinschaft aufbauen: Auf Instagram hat sie etwa 110.000 Abonnenten, auf TikTok mehr als 1,4 Millionen Follower. Immer wieder gehen Videos der Ärztin im Internet viral.

Empfohlen wurde die "Militär-Methode" auch von der amerikanischen Militär-Bloggerin Sharon Ackermann. Ausgerichtet auf das Gesicht, treffe sie das Epizentrum unserer Emotionen, so die Expertin. „Wer sein Gesicht entspannt, signalisiert dem restlichen Körper sich ebenfalls zu entspannen“, erklärt sie.

Muskelentspannung als Einschlafhilfe

Die "Militär-Methode" soll unabhängig vom Ort funktionieren - also nicht nur im heimischen Bett, sondern im Prinzip überall. Um wirklich effektiv zu sein, braucht es jedoch ein bisschen Übung.

Doch wie funktioniert die Methode nun? Ganz einfach:

Zunächst werden der Kiefer und die gesamte Gesichtsmuskulatur gelockert und entspannt. Danach werden die Schultern gelockert und die Spannung fallen gelassen. Die Arme und Hände sollten neben dem Körper liegen. Anschließend musst du tief ausatmen und die Brust entspannen. Fokussiere dich auf die Atmung. Zuletzt sind Hüfte und Beine dran, auch diese können nun entspannt werden. Nun solltest du innerhalb weniger Sekunden Schlaf finden.

Das nächtliche Gedankenkarussell stoppen und Ruhe finden

Laut Militär-Expertin Sharon Ackermann fehlt jetzt nur noch ein Schritt, um in den Schlaf zu gleiten: Man muss das berühmte "Gedankenkarussell" zum Stillstand bringen. „Stellen Sie sich vor, Sie liegen auf einer bequemen Couch in einem komplett dunklen Raum. Halten Sie an diesem Bild für zehn Sekunden gedanklich fest. Funktioniert das nicht, sagen Sie sich die Worte „Nicht denken, nicht denken“ immer wieder vor“, erklärt sie. Nach den Angaben der Militär-Bloggerin würden nach etwa sechs Wochen 96 Prozent der Anwender*innen binnen zwei Minuten einschlafen können.

Was viele nicht wissen: Auch die Ernährung kann schlechten Schlaf auslösen. Wir zeigen dir, auf welche Lebensmittel du besser verzichten solltest, bevor du ins Bett gehst.