Von einem Schlupflid spricht man dann, wenn der bewegliche Teil deines Augenlids kaum noch sichtbar ist, weil der obere Teil des Lids darüber hängt. Die Haut am Oberlid ist erschlafft, wodurch dein Blick schnell müde wirken kann. Ein Trick kann dir jedoch dabei helfen, etwas wacher auszusehen.

Schlupflichter und ein Tipp gegen den müden Blick

Während die einen Schlupflider von Geburt an besitzen, entwickeln sie sich bei anderen erst mit dem Alter. Medizinisch werden sie nur selten zu einem Problem; beispielsweise dann, wenn sie das Sehfeld einschränken oder die Augen reizen. In dem Falle solltest du unbedingt einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen und die extremen Schlupflider behandeln lassen. Vorwiegend werden Schlupflider jedoch als kosmetisches Problem wahrgenommen.

Schlupflider sind keine Seltenheit. Genaue Zahlen zur Häufigkeit gibt es nicht; doch ein Blick in die Promi-Welt zeigt, dass viele Stars sie auch haben. Darunter beispielsweise Jennifer Lawrence, Cate Blanchett oder Karlie Kloss. Auch, wenn sie keinesfalls als Schönheitsmakel angesehen werden sollten: Hängt das Oberlid einseitig oder beidseitig herab, wirkt der Blick auf andere schnell sehr müde oder gereizt. Dieser Nebeneffekt ist natürlich nicht sehr angenehm. Außerdem können die Augen schnell viel kleiner wirken, als sie es eigentlich sind.

Möchtest du etwas tun, damit dein Blick wacher aussieht und die Augen wieder größer wirken, kannst du dies beispielsweise mithilfe von Schminkutensilien schaffen. Dabei verwendest du zuerst eine Grundierung auf dem gesamten Augenlid und betonst dann den vorderen Teil mit einer hellen, schimmernden Farbe. Am äußeren Teil der Lidfalte schminkst du einen dunkleren Lidschatten-Ton wie braun oder grau. Zuletzt verblendest du alles, und schon erscheint dein Auge viel wacher. Doch es geht noch einfacher und schneller mit durchsichtigen Klebe-Stickern. Dabei handelt es sich um schmale Tapes, die du auf das obere Lid klebst. Dieses wird so gestrafft, sodass dein Blick gleich wacher und frischer wirkt. Die Klebe-Sticker kannst du beispielsweise in der Drogerie oder online in verschiedenen Größen finden. Hier ist es wichtig, dass du solche wählst, die zu deinen Bedürfnissen passen. Grundsätzlich gilt: Je stärker dein Schlupflid, umso größer sollte auch das Tape sein.

Mit etwas Lidschatten werden die Klebe-Sticker noch unauffälliger.

Durchsichtige Klebe-Sticker sind eine schnelle und einfache Lösung gegen Schlupflider. Die Größe des Stickers kannst du je nach deinem Bedürfnis auswählen. Der Vorteil: Da sie Streifen durchsichtig sind, fallen sie anderen kaum oder gar nicht auf. Um es noch unauffälliger zu machen, könntest du zusätzlich etwas Lidschatten auftragen.