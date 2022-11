Medikamente richtig einnehmen

Arzneimittel sind in allen möglichen Formen, Farben, Größen und Aggregatzuständen zu finden. Manche müssen einfach geschluckt werden, andere kompliziert angerührt, gemischt, eingeatmet oder gesalbt werden. Was solltest du bei der Einnahme von gängigen Medikamente beachten?

Das BfArM (Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte) beschreibt Arzneimittel als "Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die angewandt werden, um Krankheiten zu heilen oder zu lindern oder dafür zu sorgen, dass Krankheiten oder Beschwerden gar nicht erst auftreten." Laut BfArM sind 34.812 Medikamente frei verkäuflich und 17.365 apothekenpflichtig. In eine klassische Hausapotheke gehören Medikamente wie Aspirin plus C, ACC, Ibuprofen, Bepanthen, Voltaren, Nasenspray und Paracetamol. Handelt es sich um nicht verschreibungspflichtige Medikamente, lasse dich im Vorfeld über die korrekte Einnahme aufklären. Sprich dafür mit deinem Arzt, deiner Ärztin und/oder deiner Apotheker*in und lies die Angaben auf dem Beizettel der Packung.

Medikamente solltest du am besten ausschließlich mit Wasser einnehmen, um ungewollte Wechselwirkungen zu vermeiden. Grapefruitsaft verstärkt z.B. die Wirkung von schätzungsweise 85 Medikamenten. Das kann teilweise zu sehr starken Überdosierungen führen und damit zu unerwünschten Nebenwirkungen.

Milchhaltige Produkte, sowie Orangensaft, Alkohol oder andere Genussmittel können ebenfalls die Wirkung der Medikamente verstärken oder verringern. Halte hier einen zeitlichen Abstand von mindestens 2 Stunden oder meide diese ganz.

Sollen Medikamente nüchtern am Morgen eingenommen werden, bedeutet das, dass du sie 30 bis 60 Minuten vor dem Frühstück zu dir nehmen sollst. Sind Medikamente vor dem Essen einzunehmen, müssen zwischen der Einnahme und der darauffolgenden Mahlzeit 30 Minuten liegen. Zweimal täglich steht für alle 12, dreimal täglich für alle 8 Stunden.

Beachte, dass Medikamente unter Umständen nicht gemeinsam eingenommen werden sollten. Lies hierzu die Packungsbeilage oder hole dir medizinischen Rat ein.

Wenn du Medikamente teilst, um zunächst nur eine Hälfte einzunehmen, etwa bei Schmerztabletten, achte darauf, die Tablettenbruchstücke vor Sonne und Feuchtigkeit zu schützen.

Auswirkung der Körperhaltung auf Arzneimittelwirkung

Ein Forschungsteam an der Johns Hopkins Universität hat mithilfe von Computersimulationen die Verweildauer von Medikamenten in Form von Tabletten im Magen untersucht. Sie verglichen unterschiedliche Körperhaltungen und fanden heraus, dass diese einen signifikanten Einfluss haben.

Hierfür wurden die Magenbewegungen und die Strömungen der Verdauungssäfte anhand eines Modells simuliert. So konnte der Weg der Tablette durch den Magen nachgeahmt werden. Die Schwerkraft, die Anatomie des Magens und die Körperhaltung gingen als Faktoren in die Berechnungen mit ein. Die Körperhaltung wurde als Variable gewählt und verändert. Daraus ergaben sich vier unterschiedliche Szenarien: Stehend, sitzend, liegend rechtsseitig, liegend linksseitig.

Im Stehen und Sitzen etwa wird die Tablette eher langsam transportiert, denn durch die Schwerkraft gelangt das Medikament in Regionen, die fern des Magenausgangs sind. Am ungünstigen ist eine linksseitige Körperlage. Hier kann die Aufnahme des Wirkstoffs bis zu 100 Minuten betragen. Am schnellsten lösen sich Tabletten auf, wenn du dich bei der Einnahme auf die rechte Seite legst. In dieser Haltung zersetzt sich die Tablette am schnellsten und der Wirkstoff gelangt rasch zum Magenausgang, sodass eine Wirkung schon nach ca. 10 Minuten eintreten kann.

Fazit

Tabletten nimmst du am besten mit Leitungswasser ein und so wie im Beipackzettel der Packung beschrieben. Solltest du dir unsicher sein, wann und wie oft du ein Medikament einnehmen solltest: Sprich das im Vorfeld mit deinem Arzt, deiner Ärztin und/oder deiner Apotheker*in ab. Damit z.B. Schmerzmedikamente schnell wirken, kannst du dich bei der Einnahme auf die rechte Seite legen, um so die Aufnahme des Wirkstoffs zu beschleunigen.