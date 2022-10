Untersuchungsgegenstand der Studie

Durchführung

Ergebnisse

Fazit

Beim Einnehmen eines Medikamentes hast du bisher sicher nicht auf deine Körperhaltung geachtet. Eine neue Studie hat sich damit beschäftigt, welche Rolle die Körperposition und Haltung für die Wirkung von Arzneimitteln spielt.

Durchführung der Studie

Forschende der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität haben sich mit dem beschäftigt, worauf wir wohl eher nicht achten: unsere Körperhaltung beim Einnehmen von Medikamenten. Dabei kann diese den Ergebnissen zufolge einen erheblichen Einfluss auf die Dauer, bis die Wirkung der Tablette eintritt, haben. Die Forscher*innen postulierten, dass die Schnelligkeit der Wirkung zu 83 % von der Körperposition bestimmt wird. Die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift "Physics of Fluids".

Es wurde herausgefunden, dass die Verdauung der Tablette am besten in der rechten Seitenlage funktioniert. Der Grund dafür ist, dass das Medikament in dieser Körperposition direkt in den tiefsten Teil des Magens gelangt. Von dort aus erreicht es den Zwölffingerdarm. Dies ist wichtig, da ein Medikament erst dann absorbiert werden und wirken kann, wenn es den Magen durchlaufen hat.

Insgesamt testete das Team vier verschiedene Körperhaltungen: Stehen, Sitzen und Liegen; letzteres wiederum auf der linken oder rechten Seite. Anhand eines Computermodells, das den Magen sowie seine Konzentration und die Magensaft-Bewegungen simuliert, konnte die Wirkzeit untersucht werden. Die Untersuchung mit einer typischen Schmerztablette zeigte, dass die Wirkung bei einer linken Seitenlage etwa 100 Minuten auf sich warten ließ. Im Sitzen oder im Stehen setzte die Wirkung nach rund 23 Minuten ein. Im Vergleich dazu: Wurden die Medikamente in der rechten Seitenlage eingenommen, dauerte es nur 10 Minuten, bis die Wirkung eintrat.

Ergebnisse der Studie: So solltest du deine Tabletten einnehmen

Durch die Einnahme in der rechten Seitenlage wirken Medikamente schneller. Bild: Pexels/JESHOOTS.com +1 Bild

Tabletten können sich über diesen Weg bis zu 2,3 Mal schneller auflösen als dann, wenn sie im Sitzen oder Stehen genommen werden. Nimmst du Tabletten in einer aufrechten Körperhaltung ein, bleiben sie länger in der Magenmitte. An einer noch höheren Stelle im Marken liegt das Medikament dann, wenn du es in linker Seitenlage nimmst.

Obwohl Medikamente dem Hautautor der Studie Rajat Mittal zufolge überwiegend oral eingenommen werden, ist diese Verabreichungsform komplex. Er erklärt, dass, wenn die Pille den Magen erreicht hat, die Bewegung der Magenwände und der Fluss des Mageninhalts die Geschwindigkeit, mit der sie sich auflöst, bestimmen. Zusätzlich spielen die Eigenschaften der Pille und des Mageninhalts eine wichtige Rolle.

Die orale Verabreichungsform ist also überraschend komplex. Dennoch sind Medikamente in Tablettenform zu Hause der Klassiker. Hoffst du auf schnelle Hilfe durch diese Medikamente, kann diese also durch die rechte Seitenlage gefördert werden. Insbesondere bei bettlägerigen Menschen ist der Tipp sehr sinnvoll, da sie so wissen, auf welche Seite sie sich besser drehen sollten.

Fazit

Eine aktuelle Studie hat sich näher mit der Wirkungsweise von Medikamenten in Zusammenhang mit der Körperhaltung auseinandergesetzt. Nimmst du beispielsweise Schmerzmittel, Blutdrucksenker, Schlafmittel oder Antihistaminika ein, kann es der Studie zufolge sinnvoll sein, wenn du dich dafür auf die rechte Seite legst. So wird die Wirkung schneller hervorgerufen.