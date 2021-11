Lebenserwartung mit App berechnen: Wann werde ich sterben?

"Es handelt sich immer noch um eine durchschnittliche individuelle Lebenserwartungsberechnung", betont Kulinskaya. Die App kann über den Internetbrowser genutzt werden. Zurzeit kann die App nur in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden. Bei Menschen außerhalb Großbritanniens wird bei der Berechnung davon ausgegangen, dass in anderen Ländern die gleichen Faktoren ähnliche Einflüsse auf die Lebenserwartung haben. Die App findest du hier.

