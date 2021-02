Franken vor 25 Minuten

Gesunde Ernährung

Clean Eating: Das müssen Sie über den Ernährungstrend wissen

Clean Eating ist ein anhaltender Ernährungstrend, bei dem frische und unverarbeitete Lebensmittel besonders wichtig sind. Weil die Umsetzung so einfach ist, probieren auch viele Promis die Ernährungsmethode aus. Was Sie über den Trend wissen müssen, erklären wir in diesem Artikel.